Võ Hạ Trâm: 'Tôi ở với mẹ chồng như với mẹ đẻ'

Võ Hạ Trâm: "Vợ chồng tôi cùng cung hoàng đạo"

Võ Hạ Trâm là một ca sĩ có dấu ấn riêng của làng nhạc Việt khi chọn cho mình dòng nhạc chính thống, chọn con đường đi lên bằng thực lực, không scandal.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1990 lại có đường tình duyên khá lận đận, trải qua nhiều mối tình hợp tan. Đến đầu năm 2019 Võ Hạ Trâm cũng tìm được hạnh phúc đích thực khi kết hôn với doanh nhân người Ấn Độ - Vikas Chaudhary. Hồi tháng 1/2026, cặp đôi kỷ niệm 7 năm hôn nhân hạnh phúc từ 2 lên 4 thành viên "đủ nếp đủ tẻ" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Điều này khiến nhiều người nghĩ đến diễn viên Nguyệt Ánh cũng lấy chồng Ấn Độ, đã từng tâm sự, khi mới cưới gặp nhiều khó khăn trong việc dung hòa văn hóa, ngôn ngữ và cả thói quen sinh hoạt, sở thích ăn uống. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Võ Hạ Trâm thừa nhận với cô, sự khác nhau về văn hóa đôi khi cũng là điều hấp dẫn.

"Vợ chồng tôi do sinh cùng ngày cùng tháng, cùng cung hoàng đạo nên tính cách, sở thích, sinh hoạt, thói quen,… đều tương đồng. Sau khi về chung một nhà gần như chúng tôi không gặp khó khăn gì trong việc dung hòa.

Ông xã mang tới cho tôi đời sống tinh thần bình yên và cân bằng. Do đó, tôi có nhiều năng lượng tích cực và làm nghề tốt hơn. Ông xã cũng giúp tôi có được tâm thế làm việc vì đam mê, không phải lo cơm áo gạo tiền", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô cũng đồng thời khẳng định, ông xã sống xa gia đình hơn 30 năm, nên có tư tưởng khá thoáng, cộng với hai vợ chồng có nhiều điểm chung về tính cách, cách sinh hoạt nên hầu như cả hai ít tranh cãi.

"Tất nhiên 2 cá thể về chung một nhà cũng sẽ có những điểm chưa hiểu nhau. Ví dụ như mình là phụ nữ sẽ quan tâm tiểu tiết, còn ông xã thì không. Đôi khi từ những điều nhỏ đó có thể nổ ra tranh cãi. Nhưng cả hai vợ chồng tôi xác định sẽ vì nhau mà thay đổi, chọn lọc văn hoá sao cho phù hợp với đối phương.

Đôi khi cũng có hiểu lầm nhưng vợ chồng cô đều cùng nhau nói chuyện thẳng thắn, phân tích tháo gỡ vấn đề vì sự khác biệt văn hóa Việt - Ấn. Và sau mỗi lần như thế, chúng tôi càng hiểu nhau nhiều hơn", nữ ca sĩ "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tâm sự.

Hồi tháng 1, Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas Chaudhary hạnh phúc kỷ niệm 7 năm về chung một nhà.

Tuy nhiên, Võ Hạ Trâm cũng cho biết cô đã thay đổi khá nhiều từ sau khi kết hôn dù luôn được ông xã bao dung, cưng chiều.

"Từ khi về làm vợ, làm dâu Ấn Độ, tôi thừa nhận bản thân đã thay đổi nhiều nhưng cũng nhận được nhiều bao dung của ông xã. Anh yêu cả những điểm xấu của vợ. Anh luôn từ tốn, nhún nhường trong mỗi cuộc cãi vã. Tôi đã tự nhận ra điều đó và tự thay đổi bản thân, bỏ qua những tiểu tiết để nhìn nhận mặt tốt, tích cực. Thực sự trong đời sống hôn nhân, tranh cãi không mang đến giá trị mà làm cả 2 mệt mỏi.

Cuối cùng chúng tôi thống nhất không có cái tôi cá nhân, không có văn hóa Việt hay văn hóa Ấn gì hết. Cả hai sẽ tự tạo ra văn hóa riêng cho gia đình", Võ Hạ Trâm nói.

Ở với mẹ chồng như mẹ đẻ

Cũng giống như ông xã, Võ Hạ Trâm còn may mắn có gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng yêu thương, coi như con gái. Cô gần như không trải qua giây phút chạnh lòng khi phải làm dâu xứ người: "Coi như số tôi may mắn khi lấy một người chồng Ấn và có gia đình rất thoải mái, có tư tưởng cởi mở".

Nói về mẹ chồng, Võ Hạ Trâm bộc bạch: "Mẹ chồng xem tôi như con ruột nên bà không bao giờ bắt con dâu làm cái này cái kia mà bà tự làm hết. Nhớ năm đầu sau khi cưới, tôi sang Ấn Độ làm dâu và được mẹ chồng hết sức cưng chiều, mẹ thương tôi như con gái; thậm chí tôi còn không phải rửa bát, mẹ chồng làm hết".

Điều khó khăn nhất của cô với mẹ chồng là ngôn ngữ: "Tôi không giao tiếp được với mẹ chồng vì mẹ không nói được tiếng Anh còn tôi không nói được tiếng Ấn. Hai mẹ con chủ yếu giao tiếp bằng hành động hoặc nhờ chồng, chị chồng giúp đỡ. Dù có khoảng cách về ngôn ngữ nhưng tôi và bà vẫn cảm nhận được tình cảm của nhau".

Không chỉ mẹ chồng, chị chồng là người thích thời trang nên cũng hợp gout với Võ Hạ Trâm Hai chị em cứ gặp nhau là cùng đi shopping, làm đẹp. Dù có bất đồng ngôn ngữ, nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1990 hiểu khi mình thực tâm thương và kính trọng họ, muốn quan tâm, chăm sóc họ, họ cũng sẽ thấu hiểu tình cảm của mình.

"Tất nhiên, gia đình nào cũng có những phép tắc phải theo, nhưng tôi may mắn bởi dù lấy chồng vẫn như ở với mẹ đẻ", Võ Hạ Trâm khẳng định.

Võ Hạ Trâm được mẹ chồng coi như con gái.

Về những phép tắc Ấn Độ, Võ Hạ Trâm cho biết khá bất ngờ vì có những khác biệt như phụ nữ ra đường không mặc thoải mái như Việt. Sang Ấn phải mặc rất kín đáo và đi đâu cũng luôn có ông xã bên cạnh.

"Hay ở Việt Nam khi gặp gỡ bạn bè, mọi người thoải mái hỏi chuyện vợ chồng của họ như một cách quan tâm. Nhưng ở Ấn, đó là điều cấm kỵ. Họ sẽ thắc mắc mình hỏi vợ hay chồng của họ để làm gì? Ông xã tôi chia sẻ hết để tôi tránh những điều “vô duyên".

Cá nhân tôi cũng tự ý thức. Mỗi lần sang nhà chồng, tôi thường đứng sau các câu chuyện để quan sát, lắng nghe, biết cách người ta chào đón, nói chuyện với nhau thế nào, từ đó mình tự học hỏi. Mọi thứ đều mới lạ nên tôi muốn khám phá nhiều hơn", cô kể.

Khi được hỏi hai vợ chồng có dự định về Ấn Độ sinh sống, Võ Hạ Trâm nói: "Tôi không có ý định định cư ở bất cứ đất nước nào. Hai vợ chồng đã có cuộc sống ổn định ở Việt Nam, có gia đình tại đây. Thi thoảng, gia đình sẽ sang Ấn Độ để thăm nhà chồng.

Chồng tôi cũng không có dự định về lại quê nhà để sinh sống. Cuộc sống ở Ấn khá áp lực, cả về đời sống lẫn công việc. Ở Việt Nam, chồng tôi có sự nghiệp riêng, có nhiều cơ hội để phát triển. Vì thế, ông xã luôn nghĩ Việt Nam chính là ngôi nhà thứ hai của mình".

Đến từ hai nền văn hóa khác nhau nhưng vợ chồng Võ Hạ Trâm không bất đồng trong việc dạy con. "Văn hóa Việt Nam và Ấn Độ đều đề cao nền tảng của gia đình. Điều hai vợ chồng tôi mong muốn và cũng dạy con phải độc lập, tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Chúng tôi cũng dạy con về sự biết ơn, từ việc nhỏ đến lớn. Biết nói lời xin lỗi và cảm ơn là hai điều kiện quan trọng để bé có thể từ nền tảng đó lớn lên, bước vào cuộc đời", nữ ca sĩ chia sẻ.

Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary cưới vào năm 2019. Ông xã người Ấn Độ hơn Võ Hạ Trâm 12 tuổi, là doanh nhân trong lĩnh vực đá hoa cương. Tháng 7/2021, gia đình Võ Hạ Trâm chào đón con đầu lòng, bé Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên ở nhà là Moon. Tháng 10/2024, Võ Hạ Trâm sinh con trai út. Vợ chồng nữ ca sĩ đặt tên cho bé là Chaudhary An Quốc, biệt danh ở nhà là Milo.



