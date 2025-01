Hai nam chính phim 'Sex is Zero' tuổi trung niên: Người hạnh phúc bên vợ trẻ, người trải qua 2 'lần đò'

Người đẹp phim 'Sex is Zero' U50 từng vướng ồn ào tình ái với đồng nghiệp, giờ ra sao? GĐXH - Ha Ji Won - sao phim "Sex is Zero" từng vướng vào ồn ào tình ái với tài tử điện ảnh Hyun Bin. Hiện tại, nam diễn viên này có cuộc sống viên mãn còn cô thì vẫn độc thân.

Lim Chang Jung - sao phim "Sex is Zero" trải qua 2 "lần đò"

"Sex is Zero" là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc tạo được sức hút với khán giả châu Á. Thành công khiến phim được làm thành 2 phần, phần 1 bắt đầu từ năm 2002, phần 2 vào năm 2007.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về sinh viên và những rung động của họ, biến đổi tâm lý khi tiếp xúc với bạn khác giới. Phim nằm trong thể loại dành cho người lớn, 18+, do có cảnh quay nhạy cảm, nhưng sự hài hước và tính chân thực đã làm nên thành công toàn cầu.

Lim Chang Jung trong phim "Sex is Zero".

Nam diễn viên Lim Chang Jung vào vai Eun Shik, một thành viên của đội võ thuật trong trường. Anh có tình cảm với Eun Hyo nhưng lại không thể bày tỏ, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Khi biết Eun Hyo mang thai với một sinh viên khác, anh đã không ngần ngại giúp cô vượt qua khó khăn.

Ngoài việc là một diễn viên nổi tiếng, Lim Chang Jung còn được biết đến với biệt danh "huyền thoại ballad của Hàn Quốc". Anh là một trong số ít các nghệ sĩ có ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc trong ba thập kỷ: 1990s, 2000s và 2010s, chứng tỏ sức hút của anh ở mọi độ tuổi.

Về đời tư, Lim Cha Jung - sao phim "Sex is Zero" kết hôn lần đầu vào năm 2006 với Kim Hyun Joo, một golf thủ chuyên nghiệp, và ly hôn vào năm 2013 sau khi có ba con trai cùng nhau. Bốn năm sau, nam diễn viên, ca sĩ tái hôn với Seo Ha Yan, một huấn luyện viên yoga kém 18 tuổi, và hiện tại họ có hai con trai chung, cùng với ba con trai từ cuộc hôn nhân trước của anh. Gần đây anh chia sẻ mong muốn được có thêm một con gái, để gia đình đủ nếp đủ tẻ.

Gia đình con chung con riêng của sao phim "Sex is Zero".

5 con trai của Lim Chang Jung được nhận xét là sở hữu ngoại hình khôi ngô, tuấn tú. Các cậu bé đều có tài lẻ riêng và nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng. Tuy gia đình có con chung, con riêng nhưng sống rất hạnh phúc, viên mãn bên nhau. Các con riêng từ vợ cũ và người vợ hiện tại Seo Ha Yan được cho là có mối quan hệ khá tốt đẹp.

Điều này khiến người hâm mộ vô cùng nể phục. Những bức ảnh đáng yêu về gia đình nhỏ trên nền tảng MXH cũng được quan tâm. Cả 5 con của nam diễn viên từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, không có nhiều sự phân biệt, cho đến hiện tại cũng vẫn như vậy. Nam diễn viên vì thế được đánh giá là thành công từ sự nghiệp cho đến cuộc sống hiện tại.

Choi Sung Kook - sao phim "Sex is Zero" lấy vợ muộn, sống kín tiếng

Choi Sung Kook - sao phim "Sex is Zero" là nam diễn viên Hàn Quốc xuất hiện trong nhiều bộ phim. Ngoài vai diễn hài hước trong Sex is Zero, anh còn tham gia vào các bộ phim như: Love is Beautiful; Oh! Chúa tôi; Love Match, Dae Bak Family; Playful Kiss;... Sau khi có sự nghiệp ổn định, nam tài tử sinh năm 1970 ít khi đóng phim, anh lựa chọn hướng tham gia các show truyền hình để duy trì tên tuổi.

Diễn viên Choi Sung Kook.

Về đời tư, năm 2022, sao phim "Sex is Zero" tham gia chương trình Chosun's Romantist phát trên TV Chosun. Trong chương trình, nam diễn viên lần đầu tiên công khai bạn gái kém 24 tuổi. Choi Sung Kook cho biết anh đang suy nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn sau khoảng một năm hẹn hò. Trong chương trình, Choi Sung Kook chia sẻ: "Tôi không muốn tiết lộ khoảng cách tuổi tác vì mọi người có định kiến. Họ sẽ nghĩ tôi thích các cô gái trẻ. Với bạn gái tôi, công chúng có thể cho rằng cô ấy yêu tôi vì tiền".

Sao phim "Sex is Zero" cho biết anh gặp bạn gái khi cô đang là nghiên cứu sinh. Hai người hiện yêu xa vì bạn gái nam diễn viên sống ở Busan. Choi Sung Kook tiết lộ người yêu chịu nhiều áp lực nhưng anh luôn động viên và khẳng định ở bên cô bất kể chuyện gì xảy ra. Cũng trong chương trình, Choi Sung Kook tới chào hỏi gia đình bạn gái. Nam diễn viên cho biết đây là hành động khiến anh cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời. Trước đó, hai bên gia đình phản đối kịch liệt mối quan hệ của họ. Hai người mất nửa năm để thuyết phục người thân.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Choi Sung Kook.

Hiện tại, sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của sao phim "Sex is Zero" diễn ra trong yên bình. Cặp đôi đã đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc. Trên tài khoản Instagram, nam diễn viên sinh năm 1970 thường khoe những khoảnh khắc đáng yêu của con gái và vợ xinh đẹp.