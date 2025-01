Mỹ nhân phim 'Sex is Zero': Người độc thân kín tiếng, người 'lắm mối tối nằm không'

Sao phim 'Sex is Zero' từng là 'huyền thoại ballad của Hàn Quốc' giờ ra sao? GĐXH - Lim Chang Jung - sao phim "Sex is Zero" ngoài việc là một diễn viên nổi tiếng còn được biết đến với biệt danh "huyền thoại ballad của Hàn Quốc". Hiện tại, anh có cuộc sống ra sao?

Ha Ji Won - sao phim "Sex and the City" sống lặng lẽ sau biến cố gia đình

Ha Ji Won có một sự nghiệp rực rỡ và điểm nhấn đầu tiên phải kể đến vai diễn Lee Eun Hyo trong phim "Sex is Zero". Trong phim, nhân vật Lee Eun Hyo của Ha Ji Won là một nữ sinh viên xinh đẹp. Cô là người tình trong mộng của nam chính Jang Eun Shik. Ban đầu, Lee Eun Hyo không yêu Jang Eun Shik mà phải lòng chàng công tử nhà giàu Ham Sung Ok. Tuy nhiên sau khi trải qua một loạt sự kiện, cô đã biết ai mới là tình yêu định mệnh của mình.

Ha Ji Won trong phim "Sex is Zero".

Ở thời điểm "Sex is Zero" ra mắt, Ha Ji Won được khán giả công nhận là mỹ nhân xinh đẹp nhất phim nhờ nhan sắc cực kỳ nổi bật. Vẻ đẹp tuổi 24 của cô khiến hàng triệu khán giả si mê. Giờ đây, sau 20 năm trong nghề, Ha Ji Won đã trở thành một trong số ít nữ diễn viên tại Hàn Quốc được công nhận về cả tài năng lẫn ngoại hình. Nữ chính phim "Sex is Zero" U50 cũng sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách.

Ngoài ra, Ha Ji Won còn thể hiện sự đa tài khi thử sức ở nhiều thể loại phim đa dạng: từ điện ảnh đến phim bộ, từ lịch sử đến hiện đại, từ rom-com đến kinh dị,... Cô được giới phê bình đánh giá cao và cho đến nay đã giành được 4 giải thưởng tại lễ trao giải Baeksang danh giá.

Sau những thành công trong sự nghiệp, đời tư sao phim "Sex is Zero" gặp 2 biến cố lớn khiến cô lui về ở ẩn một thời gian để ổn định tinh thần. Năm 2016, bố nữ diễn viên đột ngột qua đời vào ngày đầu năm mới, trước đó, ông vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật. Đến năm 2018, em trai nữ diễn viên rời cõi tạm vì trầm cảm, sau 2 năm kể từ sự ra đi của bố. Kể từ đó, Ha Ji Won ít tham gia nghệ thuật, không thiết tha chuyện kết hôn sau 2 cú sốc quá lớn.

Ha Ji Won có niềm vui với hội họa.

Sau những biến cố, sao phim "Sex is Zero" ít xuất hiện hơn, cô nhận ít phim và "chữa lành" cảm xúc bằng đam mê hội họa. Hiện tại, dù không còn ở thời kỳ hoàng kim, Ha Ji Won vẫn luôn nằm trong top nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Hàn Quốc khi đem về khoảng 400 - 600 triệu won cho mỗi tác phẩm. Về đời tư, cô chọn cuộc sống độc thân, kín tiếng.

Song Ji Hyo - sao phim "Sex is Zero" có đời tư "lắm mối tối nằm không"

Năm 2007, Song Ji Hyo vào vai nữ chính Eun Sik trong "Sex is Zero" 2. Khi xem phim, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi Song Ji Hyo tự tin thể hiện các phân cảnh táo bạo, lời thoại gây sốc.

Ở thời điểm hiện tại, sao phim "Sex is Zero" liên tục lột xác và có những tác phẩm ghi dấu ấn từ truyền hình đến điện ảnh như The Witch's Diner, Intruder, Emergency Couple. Ngoài ra, cô còn nổi tiếng với khán giả qua chương trình "Running Man".

Sao phim "Sex is Zero" bị đồn yêu nhiều người.

Tuy nhiên cũng tại chương trình này, sao phim "Sex is Zero" bị đồn yêu đương với nhiều sao nam khác. Đầu tiên, Song Ji Hyo nói thẳng về chuyện tình cảm với Kim Jong Kook trên sóng truyền hình.

Song Ji Hyo và Kim Jong Kook là cặp đôi được khán giả "đẩy thuyền" nhiều nhất Running Man. Dù vậy, cặp đôi liên tục phủ nhận mối quan hệ, cho biết chỉ là anh em, đồng nghiệp thân thiết.

Trước khi có tin yêu đương với Kim Jong Kook, sao phim "Sex is Zero" có tin đồn yêu diễn viên Kang Gary. Với những khoảnh khắc "tình bể bình", những lời nói chân thành từ trái tim trong Keep Running Man, không ít lần cặp đôi này làm dấy lên hy vọng về một cái kết viên mãn cho cả hai. Tiếc rằng, cả 2 chỉ có thể là một cặp tình nhân màn ảnh mà mọi người vẫn luôn hằng ghi nhớ trong kí ức.

Sao phim "Sex is Zero" và tình tin đồn trong chương trình "Keep Running Man".

Sau Kang Gary, một loạt các sao nam đình đám của màn ảnh xứ kim chi cũng có tin đồn yêu đương với sao phim "Sex is Zero". Đó là các diễn viên như: Song Joong Ki, Lee Dong Wook, Lee Jong Suk, Park Seo Joon.

Hiện tại sau những ồn ào tình ái, sao phim "Sex is Zero" vẫn chăm chỉ hoạt động ở cả hai mảng giải trí và diễn xuất. Dù đã bước sang ngưỡng tuổi tứ tuần, nhưng nữ diễn viên vẫn gây sốt bởi visual xinh đẹp bất bại bởi thời gian. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tự do, thoải mái. Bên cạnh đó, đời tư của Song Ji Hyo cũng trở thành đề tài của dư luận khi cô vẫn tuyên bố độc thân, dù nhiều lần được "ship couple" với ca sĩ Kim Jong Kook.