Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được camera hành trình của xe ô tô ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 6/12, chiếc xe máy do 2 nam sinh điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường.

Chiếc xe sau đó tăng tốc, lấn sang làn đường ngược chiều rồi bất ngờ đâm trực diện vào một xe máy khác đang chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người trên 2 xe máy bị hất văng, tiếp tục va chạm với xe ô tô có gắn camera hành trình đang đi phía sau.

Hai xe máy đâm trực diện ở tốc độ cao khiến 3 thiếu niên thương vong ở Hải Dương,

Thông tin ban đầu xác định, vụ tai nạn xảy ra trên đường 389B đoạn qua xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Theo đó, xe máy BKS 34AS-10748 do cháu N.V.Đ. điều khiển, phía sau chở theo cháu T.M.H. (cùng sinh năm 2009) ở xã Thượng Quận (Kinh Môn), khi đến km 10+400, thuộc địa phận thôn An Bộ thì va chạm với xe máy 34F1- 21759 do cháu L.A.D. sinh năm 2006 ở phường Phạm Thái (Kinh Môn) chạy hướng ngược lại.

Công an thị xã Kinh Môn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến cháu T.M.H. tử vong, cháu N.V.Đ. và L.A.D. bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Được biết cháu H. đang là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hiệp Hòa và thị xã Kinh Môn đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

