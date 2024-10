Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, khiến 3 người thương vong, đang thu hút được sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9/10, chiếc xe máy chở theo 3 nam sinh di chuyển với tốc độ cao trên đường, khi đi tới nút giao, chiếc xe bất ngờ va chạm với một xe máy khác từ đường giao cắt đang băng qua. Cú va chạm khiến chiếc xe do nam sinh điều khiển mất lái, lao thẳng xuống ruộng lúa bên đường.

Phóng như 'bay' trên đường, xe máy do nam sinh điều khiển gặp tai nạn thảm khốc.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Do va chạm mạnh với cột mốc trên đường, một nam sinh đã tử vong do vết thương quá nặng, 2 nam sinh khác bị thương nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, thế nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều cho rằng, trong tình huống trên cả hai phương tiện đều có lỗi sai nên mới dẫn đến tai nạn thảm khốc.

"Xe máy kẹp 3, không mũ, chạy như bay gặp ngay xe máy sang đường cũng ẩu không quan sát",

"Học sinh chưa đủ kỹ năng, chưa đủ kiến thức, chạy với tốc độ kia không sớm thì muộn cũng gây tai nạn",

"Các cháu giờ chạy xe quá nguy hiểm, tốc độ cao mà gặp tình huống bất ngờ thì dù chỉ va chạm nhẹ cũng mất lái rồi", là một số bình luận được người xem để lại.

