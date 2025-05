Hàng triệu người Việt đón tin vui "chấn động" từ Chính phủ: Một lĩnh vực gây tranh cãi nhiều năm sắp được đưa vào khuôn khổ pháp lý

Tiền mã hóa: Từ cơ hội đầu tư đến rủi ro an ninh tài chính

Trong vài năm trở lại đây, tiền mã hóa và giao dịch điện tử đã không còn là khái niệm xa lạ với người Việt. Từ Bitcoin, Ethereum cho đến hàng loạt dự án blockchain, GameFi hay NFT, không gian số đang mở ra những cơ hội đầu tư tưởng chừng vô hạn. Tuy nhiên, bên cạnh sự bùng nổ đó là bóng đen của lừa đảo, trốn thuế, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao ngày một gia tăng.

Sự "tự do" của thị trường tài sản ảo cũng đồng nghĩa với việc thiếu vắng hành lang pháp lý rõ ràng. Các nhà đầu tư cá nhân tham gia phần lớn theo kiểu "thử vận may", trong khi các tổ chức cung cấp nền tảng giao dịch hoạt động gần như không kiểm soát. Trước thực trạng đó, Chính phủ Việt Nam đang khẩn trương xây dựng một khung chính sách mới nhằm siết chặt hoạt động giao dịch tiền mã hóa, bảo vệ an toàn tài chính quốc gia và quyền lợi của người dân.

Một lĩnh vực tài chính – công nghệ từng gây tranh cãi sắp được đưa vào khung pháp lý, tác động đến hàng triệu người tham gia đầu tư và giao dịch điện tử. (ảnh minh họa: Internet)

Vì sao Chính phủ cần can thiệp thị trường tiền mã hóa?

Giao dịch ẩn danh, không truy vết: "Cửa ngõ của rủi ro"

Tiền mã hóa vốn dĩ không được kiểm soát bởi ngân hàng trung ương hay bất kỳ quốc gia nào. Điều này tạo ra ưu điểm về tốc độ, bảo mật và tính linh hoạt. Nhưng cũng chính đặc điểm đó khiến chúng trở thành công cụ lý tưởng cho rửa tiền, tài trợ khủng bố, đánh bạc trực tuyến và trốn thuế.

Sự bùng nổ của các nền tảng tài sản ảo trá hình

Không chỉ có Bitcoin hay Ethereum, hàng loạt "đồng coin rác", dự án đa cấp, GameFi trá hình mọc lên như nấm sau mưa. Người dân đổ tiền vào vì lời hứa "lợi nhuận khủng", nhưng sau đó lại trắng tay khi dự án đột nhiên biến mất. Cơ chế pháp lý yếu khiến việc xử lý gần như không thể, tạo ra một vùng xám nguy hiểm.

Những điểm mới trong đề xuất chính sách của Chính phủ

Xác lập định nghĩa pháp lý về tiền mã hóa, tài sản ảo

Một trong những điểm then chốt là chính thức hóa khái niệm "tiền mã hóa" và "tài sản ảo" trong hệ thống pháp luật. Mặc dù không công nhận tiền mã hóa là phương tiện thanh toán, nhưng dự thảo luật cho phép coi đây là tài sản để đầu tư, từ đó đưa vào khuôn khổ quản lý như cổ phiếu, trái phiếu.

Kiểm soát chặt trung gian thanh toán, ví điện tử, sàn giao dịch

Tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử, sàn giao dịch blockchain, ứng dụng lưu trữ token sẽ phải đăng ký hoạt động, định danh người dùng, khai báo dòng tiền và báo cáo định kỳ. Điều này nhằm ngăn chặn việc lẩn trốn dòng tiền bất hợp pháp dưới danh nghĩa công nghệ.

Phối hợp liên ngành để truy vết và xử lý nghiêm vi phạm

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông… sẽ cùng tham gia vào việc giám sát nguồn gốc tiền, điều tra gian lận, bảo vệ dữ liệu người dùng và xử lý các hành vi sai phạm, kể cả với giao dịch qua sàn quốc tế.

Khi chính sách có hiệu lực sẽ tác động như thế nào đến thị trường?

Một trong những điểm then chốt là chính thức hóa khái niệm "tiền mã hóa" và "tài sản ảo" trong hệ thống pháp luật. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Nhà đầu tư cá nhân: từ tự do đến ràng buộc pháp lý

Những người đang đầu tư tiền mã hóa theo kiểu "mua đâu bán đó" sẽ buộc phải kê khai tài sản mã hóa, chịu trách nhiệm về nguồn gốc và dòng tiền. Giao dịch trên sàn quốc tế không minh bạch có thể bị xem xét là hành vi trái phép.

Startup blockchain và công ty FinTech sẽ phải thay đổi mô hình

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain, DeFi, NFT… sẽ phải tuân thủ điều kiện hoạt động rõ ràng hơn, từ bảo mật thông tin đến đảm bảo tài chính. Nếu không đủ điều kiện, họ sẽ không được phép tiếp tục cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Các nhóm tội phạm công nghệ cao sẽ bị "thu hẹp" đất hoạt động

Với hệ thống truy vết giao dịch thông minh và phối hợp xuyên ngành, các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua tiền ảo sẽ khó lòng tồn tại lâu. Đây là một tín hiệu tích cực cho môi trường số minh bạch và an toàn hơn.

Tạo cơ hội cho người làm đúng và loại bỏ kẻ đầu cơ trục lợi

Mặc dù chính sách mới có thể khiến một số người lo lắng, nhưng về lâu dài, nó sẽ tạo ra môi trường công bằng, bền vững cho những ai làm ăn minh bạch. Dự thảo sẽ được trình Quốc hội cuối năm 2025, và nếu được thông qua, đây sẽ là bước ngoặt lớn đưa Việt Nam sánh ngang các quốc gia tiên phong trong quản lý tài sản số.

"Siết" để bảo vệ, không phải để "bóp nghẹt"

Quản lý tiền mã hóa và giao dịch điện tử không phải là để cấm, mà là để làm rõ ranh giới giữa đổi mới và lạm dụng. Người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, ai cũng cần chuẩn bị tâm thế bước vào một thời đại mà tài sản số không còn là "chuyện ngoài lề", mà là thực thể pháp lý với đầy đủ quyền và trách nhiệm. Nếu làm đúng, bạn sẽ được bảo vệ. Nếu làm sai, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật dù sớm hay muộn.

