Hàng xóm cạnh nhà Harry - Meghan ở Mỹ tiết lộ về thái độ của cặp đôi với người sống xung quanh

Mới đây, câu chuyện về một người hàng xóm bị vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan "làm lơ" đã thu hút sự chú ý của dư luận. Ông Frank McGinity (88 tuổi), một cựu quân nhân Hải quân Hoa Kỳ, đã rất hào hứng khi biết tin cặp đôi hoàng gia chuyển đến khu phố của mình tại Montecito. Với mong muốn được chào đón hai người hàng xóm mới, ông McGinity đã mang theo một số bộ phim tài liệu do chính ông thực hiện về lịch sử của khu vực này đến tặng cặp đôi.

Tuy nhiên, khi ông đến trước cổng biệt thự 15 phòng ngủ của Harry và Meghan, bảo vệ của cặp đôi đã từ chối nhận món quà. Trong cuốn hồi ký "Get Off Your Street" của mình, ông McGinity đã thuật lại sự việc: "Người bảo vệ chặn tôi lại và không nhận phim, chỉ nói rằng 'họ không hứng thú'. Tôi chỉ muốn tỏ ra thân thiện. Nếu họ quan tâm đến khu phố này, tôi có rất nhiều thông tin để chia sẻ".

Lối vào biệt thự triệu đô của cặp đôi Harry và Meghan.

Ông McGinity tỏ ra khá bất ngờ khi biết tin Harry và Meghan chuyển đến khu Riven Rock Estate, bởi nơi đây thường thu hút những người lớn tuổi. "Thật ngạc nhiên khi họ đến đây. Người dân ở đây thường lớn tuổi. Đó là nơi những chú voi đến để chết" - ông nói. Vị cựu quân nhân 88 tuổi chia sẻ với tờ Montecito Journal: "Chúng tôi không thấy họ xuất hiện nhiều ở đây".

Được biết, ông McGinity sở hữu một căn nhà lớn bên cạnh biệt thự của Harry và Meghan. Tuy nhiên, ông chọn sống trong nhà khách và cho thuê căn nhà chính trên Airbnb. Trong cuốn hồi ký của mình, ông cũng miêu tả về trận lở đất kinh hoàng năm 2018 đã biến một nửa khu Riven Rock thành "biển bùn".

Vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chuyển đến dinh thự triệu USD của họ vào năm 2020, sau khi rời khỏi Hoàng gia Anh và chuyển đến Mỹ. Theo chuyên gia bất động sản Eric Bramlett (công ty Bramlett Residential), chi phí duy trì một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh (14 triệu USD) như của Harry và Meghan ở Montecito là rất lớn.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Fabulous, ông Bramlett cho biết: "Việc quản lý một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh như của Harry và Meghan ở Montecito đòi hỏi rất nhiều công việc". Ông cho biết thêm, một biệt thự như vậy sẽ cần khoảng 10-15 nhân viên toàn thời gian như quản gia, đầu bếp riêng và đội ngũ an ninh.

Biệt thự của vợ chồng Harry và Meghan.

"Chỉ riêng việc trả lương cho nhân viên, các khoản chi phí điện nước, cảnh quan, bảo trì, an ninh,... có thể dễ dàng tiêu tốn hàng trăm nghìn USD mỗi năm", ông Bramlett giải thích. Chuyên gia này cho biết thêm, những sửa chữa, cải tạo lớn sẽ còn tốn kém hơn nữa. Ông ví việc duy trì một biệt thự như vậy giống như "điều hành một khách sạn boutique nhỏ với dịch vụ dân cư".