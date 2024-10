Hành khách và tài xế xe ôm đánh nhau vì mâu thuẫn rồi bịa chuyện bị cướp tấn công

GĐXH - Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nam Định đạt được nhiều thành tích nổi bật, chứng minh là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.