Hành trình truy xét xuyên đêm, xuyên tỉnh bắt kẻ đâm hàng xóm tử vong

Sáng 23/5, Trung tá Hồ Sỹ Đông, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã di lý đối tượng Võ Thế Hùng (43 tuổi, ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh) về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Công an bắt giữ đối tượng.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin về vụ án giết người xảy ra tại xã Vĩnh Giang, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra, truy truy bắt thủ phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định, sau khi gây án, Hùng đến cổng chào xã Vĩnh Giang, sau đó theo xe ôm lên chợ Kênh, đi xe buýt rồi xe khách vào TP Huế.



Đến Huế, Hùng vào cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi (phường Tây Lộc) bán điện thoại. Sau đó, Hùng đi xe ôm đến Bến xe phía Nam TP Huế.

Từ bến xe phía Nam TP Huế, Hùng theo xe khách vào Bến xe ở TP Đà Nẵng. Sau đó di chuyển ra khỏi bến xe và đi một số tuyến đường ở TP Đà Nẵng.

Hùng thuê xe ôm công nghệ vào phường Điện Ngọc (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ vào lúc 13h ngày 22/5.

"Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự bắt được đối tượng sau 26 giờ gây án. Ngày 21/5, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và ngày 22/5 ra quyết định truy nã, khởi tố bị can", Trung tá Hồ Sỹ Đông cho biết.

Video: Đối tượng gây án bật khóc khi bị bắt giữ.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, khoảng 13h30 ngày 22/5, tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) và Công an phường Điện Ngọc bắt giữ được Võ Thế Hùng.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 21/5, do mâu thuẫn cá nhân, Võ Thế Hùng (SN 1982 trú tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang) dùng dao đâm vào vùng ngực ông N.T.T. (SN 1962, trú cùng thôn) khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.