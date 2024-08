Hành tung bí ẩn của hai gã thanh niên

Đó là vào thời điểm cuối năm 2023, từ nguồn tin trinh sát báo về tại địa bàn Mường Típ (Kỳ Sơn, Nghệ An) xuất hiện hai thanh niên thường xuyên qua lại biên giới Việt Lào bằng đường tiểu ngạch.



Hai thanh niên này vốn có họ hàng ở nước bạn, tuy nhiên sau mỗi lần từ Lào về, họ lại nhanh chóng bắt xe khách di chuyển ra Hà Nội. Lần nào đi cũng mang theo những túi hành lý rất lớn.

Qua giám sát, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu phát hiện, hai thanh niên này vốn dĩ không nghề nghiệp nhưng lại có tiền cho gia đình, mua sắm các vật dụng cá nhân đắt tiền. Khi từ Lào về, hai người này sẽ "quá cảnh" qua Diễn Châu để đi Hà Nội.

Danh tính hai thanh niên này là Súng Bá Tổng (SN 1994) và Sùng Bá Đà (SN 2000). Qua nghiên cứu hành trình đi lại của Tổng và Đà, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu xác định đây có thể là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để thành lập chuyên án đấu tranh.

Tổng và Đà rất kín kẽ, chúng rất ít khi sang Lào theo một con đường nhất định. Có lúc chúng đi qua cửa khẩu Cầu Treo, lúc thì đi bằng đường tiểu ngạch. Công tác trinh sát cũng chỉ ra, hai đối tượng này có quan hệ với một nhóm người có dấu hiệu mua bán ma túy tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

(Ảnh minh họa)

Sau nhiều tháng kiên trì bám đuổi, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu xác định vào tháng 1/2024, Tổng, Đà sẽ có một chuyến "hàng" lớn từ Lào về Việt Nam. Lúc này các phương án vây bắt được bàn bạc kỹ lưỡng.

Ban Chuyên án nhận định, sau khi từ Lào về, hai đối tượng trên sẽ bắt xe khách để di chuyển ra Hà Nội ngay, tuy nhiên cũng có thể chúng sẽ "nghỉ" ở Diễn Châu một ngày.

Đúng như dự đoán, giữa tháng 1/2024, trinh sát phát hiện Tổng, Đà đi qua biên giới về Việt Nam, đem theo những túi hành lý to. Hai đối tượng lập tức bắt xe khách giường nằm để di chuyển ra Hà Nội.

Thời điểm này Công an huyện Diễn Châu đã tính toán hai phương án, một là sẽ bắt giữ nhóm đối tượng khi xe đi qua địa bàn huyện. Nếu chưa bắt được thì sẽ "ém" quân ở Hà Nội để "cất lưới".

Cùng lúc này, các tổ trinh sát được bố trí dọc đường, nơi chiếc xe khách đi qua, Từng nhóm trinh sát vào vai hành khách lên xe, vừa giám sát đối tượng, vừa báo cáo về Ban Chuyên án để đưa ra phương án bắt giữ. Khi chiếc xe về tới địa bàn huyện Diễn Châu, các trinh sát báo cáo phương án bắt giữ không thể triển khai được. Công an huyện Diễn Châu quyết định sẽ đón lõng, bắt giữ hai đối tượng này tại bến xe thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Đúng như tính toán, khi xe dừng ở bến, hai đối tượng Tổng, Đà xuống và nhận lại các bao hành lý đã gửi trước đó. Lúc này, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu ập vào bắt giữ.

Qua khám xét, công an thu giữ một lượng lớn ma túy gồm "hồng phiến" và ketamin. Hai đối tượng Tổng và Đà khai nhận đây là ma túy được chúng vận chuyển thuê cho một "ông chủ" tại Lào.

Theo đó, Tổng, Đà được ông chủ này hứa hẹn nếu vận chuyển thành công ma túy từ Lào về Hà Nội sẽ được trả công 160 triệu đồng. Nhận lời, hai đối tượng sang Lào. Tại địa điểm quy định, Tổng, Đã sẽ nhận 2 bao hành lý có chứa ma túy mà ông chủ cho người để sẵn. Từ phía xa, người của ông chủ kia sẽ quan sát, thấy hai đối tượng trên nhận xong ma túy mới đi về.

Công việc của Tổng và Đà chỉ là đưa ma túy qua biên giới, bắt xe khách di chuyển về Hà Nội. Tại đây sẽ có người liên hệ và nhận "hàng".

Chỉ vì lòng tham, hai thanh niên trẻ đã đưa mình vào một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn để rồi sẽ phải trả cái giá quá đắt trước pháp luật.