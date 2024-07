Phá chuyên án ma túy "khủng" xuyên quốc gia, thu giữ 209kg ma túy các loại

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án, phối hợp với Công an các tỉnh thuộc nước CHDCND Lào trao đổi thông tin, tình hình và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam để lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian theo dõi, vào hồi 11 giờ, ngày 21/7, tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Bôlykhămxay phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang đối tượng người Lào là: Vư Mua Vừ (sinh năm 1982, trú tại bản Phôn Mương Nọi, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào), thu giữ hơn 209kg ma túy các loại, gồm: 63kg ketamine, 47kg ma túy tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin (38kg), 141.000 viên thuốc lắc (61kg).

Quá trình đấu tranh, đối tượng Vư Mua Vừ khai nhận số lượng ma túy nói trên được thuê vận chuyển từ tỉnh Bò Kẹo thuộc khu vực Tam giác vàng về tập kết tại huyện Khăm Cợt (Lào) giáp với địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, thuê các đối tượng người Lào cắt rừng vận chuyển vào Việt Nam đưa ra khu vực phía Bắc và sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng hai nước đã tập trung bám sát phương án, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và tổ chức bắt giữ hiệu quả, đảm bảo an toàn. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.