Hatchback mới giá 173 triệu đồng thiết kế có gu, trang bị hiện đại, nội thất cao cấp cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ ngang Honda SH

Hatchback mới thiết kế có gu, trang bị hiện đại, nội thất cạnh tranh Hyundai Grand i10

Wagon R Bioflex dành cho thị trường Ấn Độ.

Liên doanh Maruti Suzuki vừa mở rộng danh mục sản phẩm sử dụng nhiên liệu thay thế của mình với việc giới thiệu Wagon R Bioflex dành cho thị trường Ấn Độ. Mẫu xe hatchback phổ biến ở phân khúc giá rẻ này đã được thiết kế để hoạt động với nhiên liệu pha trộn ethanol có hàm lượng cao hơn.

Trái ngược với Wagon R thông thường có khá nhiều phiên bản khác nhau, mẫu xe Wagon R Bioflex mới chỉ có duy nhất một phiên bản, được phát triển dựa trên phiên bản cao cấp nhất ZXi+. Thoạt nhìn, phiên bản Bioflex gần như giống hệt với phiên bản Wagon R thông thường. Kiểu dáng thân xe cao quen thuộc, dáng đứng thẳng và bố trí cabin rộng rãi được giữ nguyên mà không có thay đổi lớn về mặt hình ảnh. Chỉ một vài chi tiết nhận dạng phân biệt Wagon R Bioflex với các phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm huy hiệu Bioflex riêng và các họa tiết nhiên liệu linh hoạt được dán trên thân xe.

Bioflex gần như giống hệt với phiên bản Wagon R thông thường.

Bên trong cabin, nội thất của Wagon R Bioflex được trang bị tương tự như phiên bản cao cấp nhất của dòng Wagon R. Người ngồi trong xe sẽ được tận hưởng không gian nội thất hiện đại, phối hai tông màu, sử dụng ghế bọc vải và vô lăng đa chức năng. Một số điểm nổi bật chính bao gồm màn hình thông tin giải trí 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Android Auto và Apple CarPlay, 6 túi khí và hệ thống kiểm soát ổn định điện tử.

Nội thất của Wagon R Bioflex được trang bị tương tự như phiên bản cao cấp

Các tính năng bổ sung được trang bị trên phiên bản Bioflex gồm có cảm biến đỗ xe phía sau, đèn sương mù phía trước, cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau và hệ thống âm thanh 4 loa. Thay vì nhắm đến khách hàng cá nhân, Maruti Suzuki hướng Bioflex đến các doanh nghiệp và nhà kinh doanh thương mại. Điều này đồng nghĩa với với Wagon R Bioflex có thể cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Grand i10 để trở thành mẫu xe chạy dịch vụ “quốc dân” mới.





Maruti Suzuki hướng Bioflex đến các doanh nghiệp và nhà kinh doanh thương mại.

Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 4 xi-lanh K-Series 1.2L của Maruti Suzuki. Để cho phép hoạt động với nồng độ ethanol cao hơn, các kỹ sư đã sửa đổi một số bộ phận quan trọng. Hệ thống cung cấp nhiên liệu được nâng cấp kim phun và bơm, đồng thời lắp đặt thêm các đường dẫn nhiên liệu chuyên dụng. Một cảm biến phát hiện ethanol liên tục giám sát thành phần nhiên liệu và hoạt động cùng với phần mềm hiệu chỉnh được sửa đổi trong hệ thống quản lý động cơ.

Giá hatchback Wagon R Bioflex

Các thông số kỹ thuật chi tiết về công suất của Wagon R phiên bản Bioflex vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, hãng đã ấn định giá bán mẫu xe này ở mức 7,24 lakh Rupee (tương đương khoảng 173 triệu đồng). Đây là một mức giá cực kỳ cạnh tranh, chỉ bằng một nửa Hyundai Grand i10 tại thị trường Việt Nam và thậm chí rẻ gần bằng mẫu xe tay ga hạng sang Honda SH 350i.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.



