Hatchback giá 166 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị tiện ích, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, chỉ như Honda SH hấp dẫn người mua
GĐXH - Hatchback giá rẻ mới không chỉ mang tới mối đe dọa cho Hyundai Grand i10, mà còn gây áp lực lên cả những mẫu xe tay ga hạng sang như Honda SH.
Hatchback đẹp hoàn hảo, trang bị tiện ích
Phiên bản nâng cấp năm 2026 của mẫu ô tô hatchback chạy điện Tiago EV vừa chính thức được ra mắt tại thị trường quê nhà Ấn Độ.
Tata Tiago EV 2026 đã có những thay đổi đáng kể về thiết kế, đồng thời nâng cấp về mặt tính năng. Tuy nhiên, hệ thống truyền động của xe vẫn không thay đổi. Tata Motors cũng thông báo rằng tất cả các mẫu xe điện của hãng giờ đây sẽ được bảo hành trọn đời, không giới hạn số km, một ưu đãi lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc này tại Ấn Độ.
Phần đầu xe của Tata Tiago EV mới đã được thiết kế lại hoàn toàn với đèn pha kiểu dáng mới cùng đèn LED chạy ban ngày (DRL) hình lông mày. Lưới tản nhiệt của mẫu xe điện giá rẻ này được sơn cùng màu thân xe. Mẫu xe Tiago EV mới còn trông tươi mới hơn với thiết kế cản trước và sau được cải tiến, các chi tiết trang trí màu đen thay thế đèn sương mù, logo “Tata.ev” trên cửa trước và cửa sau, cùng đèn hậu LED kết nối mới.
Bên trong cabin, phiên bản nâng cấp Tata Tiago EV 2026 mới có nội thất bọc vải màu xám, logo “Tata.ev” trên vô lăng và các nút điều khiển cửa sổ mạ bạc. Tata đã trang bị cho mẫu hatchback chạy điện của mình những tính năng đáng chú ý như hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch mới, cụm đồng hồ TFT bán kỹ thuật số 12,7 inch mới, camera 360 độ, bộ sạc điện thoại không dây kép, cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau và một số cập nhật khác.
Phiên bản pin 19,2 kWh dùng động cơ 45 kW (60 mã lực) sản sinh mô-men xoắn 110 Nm với phạm vi hoạt động được chứng nhận là 226 km và ước tính thực tế từ 160 đến 170 km. Trong khi đó, pin 24 kWh nâng cấp năng lượng cho động cơ 55 kW (74 mã lực) với mô-men xoắn 114 Nm, cho phạm vi hoạt động được chứng nhận là 285 km và ước tính thực tế từ 205 đến 215 km.
Tata cung cấp bảo hành trọn đời không giới hạn số km cho phiên bản 24 kWh và bảo hành pin 8 năm/160.000 km cho phiên bản 19,2 kWh. Mẫu xe điện này chỉ cần sạc trong 18 phút để đi được 100 km.
Giá hatchback Tata Tiago EV
Theo như thông tin được công bố, Tiago EV 2026 có tổng cộng 4 phiên bản gồm Smart 19kWh, Pure+ 19kWh, Pure+ 24kWh và Creative+ 24kWh, được bán với mức giá lần lượt tương ứng là 6,99 lakh Rs, 8,49 lakh Rs, 9,49 lakh Rs và 9,99 lakh Rs (khoảng 166 triệu đồng, 202 triệu đồng, 226 triệu đồng và 238 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt). Đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn, rẻ hơn nhiều so với Hyundai Grand i10. Thậm chí, giá bán phiên bản thấp nhất của Tiago EV chỉ ngang tầm mẫu xe tay ga hạng sang Honda SH 350i.
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua
Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng
Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…
Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng
Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.
Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng
Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.
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