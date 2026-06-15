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Suzuki FronX bất ngờ giảm cực sốc, giá bán hơn 400 triệu đồng, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 vì sao?

Thứ hai, 15:00 15/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Suzuki FronX đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá mạnh với mức khởi điểm thực tế chỉ khoảng 420 triệu đồng.

Suzuki FronX bất ngờ giảm cực sốc, chỉ còn hơn 400 triệu đồng, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10, vì sao? - Ảnh 1.SUV cỡ B giá 499 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, rẻ nhất phân khúc

GĐXH - SUV cỡ B ra mắt thị trường Việt Nam với giá bán từ 499 triệu đồng cùng hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và vận hành.

Suzuki FronX bất ngờ giảm cực sốc

Suzuki FronX bất ngờ giảm cực sốc, chỉ còn hơn 400 triệu đồng, SUV hạng A rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10, vì sao? - Ảnh 1.

Suzuki Fronx giảm giá sâu.


Suzuki FronX là một trong những cái tên gây chú ý nhất trong cuộc đua giảm giá. Theo thông tin được một số tư vấn viên bán hàng tại khu vực miền Nam chia sẻ, tháng 6/2026, mẫu SUV thương hiệu Nhật Bản đang được áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên tới gần 100 triệu đồng, áp dụng cho các xe sản xuất năm 2025.

Với mức hỗ trợ này, phiên bản FronX GL tiêu chuẩn sau khấu trừ có giá thực tế chỉ còn khoảng 420 - 430 triệu đồng, thay vì mức niêm yết 520 triệu đồng. Các phiên bản cao hơn cũng được điều chỉnh giảm mạnh, qua đó đưa giá bán thực tế xuống mức chỉ hơn 500 triệu đồng. Khá cạnh tranh so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Với mức giá này, Suzuki Fronx thậm chí còn rẻ hơn nhiều mẫu hatchback cỡ nhỏ phổ biến tại Việt Nam như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Đây được xem là động thái cạnh tranh mạnh tay của Suzuki trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ đang ngày càng đông đối thủ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Suzuki FronX được ưu đãi sâu tại hệ thống đại lý. Kể từ khi được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2025, mẫu xe này đã nhiều lần xuất hiện trong các chương trình giảm giá hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, mức ưu đãi hiện tại được xem là một trong những đợt giảm mạnh nhất kể từ thời điểm xe ra mắt thị trường.

Suzuki FronX và các đối thủ

Suzuki Fronx giá từ 520 triệu đồng

Kia Sonet giá từ 499 triệu đồng

Toyota Raize giá từ 510 triệu đồng

Hyundai Venue giá từ 499 triệu đồng

Lý do Suzuki FronX giảm giá mạnh

Suzuki FronX bất ngờ giảm cực sốc, chỉ còn hơn 400 triệu đồng, SUV hạng A rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10, vì sao? - Ảnh 2.

Fronx có giá thấp nhất phân khúc và rẻ hơn cả những mẫu hatchback nhỏ. Ảnh: Đại lý


Việc một mẫu xe mới liên tục được điều chỉnh giá bán phần nào phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ. Đây là sân chơi đang quy tụ nhiều sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận, trong đó có những mẫu xe đã xây dựng được chỗ đứng nhất định trên thị trường như Toyota Raize, KIA Sonet hay Hyundai Venue.

Không chỉ cạnh tranh về giá, các nhà sản xuất còn liên tục bổ sung trang bị, nâng cấp công nghệ và đưa ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Điều này khiến những mẫu xe mới gia nhập thị trường như FronX phải đối mặt với không ít thách thức nếu muốn tạo dựng thị phần.

Suzuki FronX bất ngờ giảm cực sốc, chỉ còn hơn 400 triệu đồng, SUV hạng A rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10, vì sao? - Ảnh 3.

Suzuki FronX vẫn sở hữu một số lợi thế đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, Suzuki FronX vẫn sở hữu một số lợi thế đáng chú ý. Mẫu xe được phát triển hướng đến nhu cầu sử dụng trong đô thị với kích thước gọn gàng, khoảng sáng gầm cao và thiết kế mang phong cách crossover. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và hướng đến nhóm khách hàng trẻ hoặc các gia đình lần đầu sở hữu ô tô.

Một trong những điểm nhấn của FronX nằm ở khả năng vận hành ổn định và tính thực dụng. Trên phiên bản cao còn có thêm hệ truyền động mild-hybrid. Công nghệ này hỗ trợ động cơ trong quá trình tăng tốc và vận hành, đồng thời góp phần cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn hay kiểm soát hành trình thích ứng. Đây là những trang bị vốn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe có giá bán cao hơn.

Nhìn chung, với chính sách ưu đãi hiện tại, khoảng cách giá giữa FronX và nhiều mẫu xe hạng A hoặc sedan cỡ nhỏ không còn quá lớn. Đây có thể xem là cơ hội đáng cân nhắc đối với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe gầm cao phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, với không gian sử dụng rộng rãi hơn, trong khi mức chi phí bỏ ra không chênh lệch đáng kể so với một số dòng gầm thấp cỡ nhỏ.


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