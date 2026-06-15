Suzuki FronX bất ngờ giảm cực sốc, giá bán hơn 400 triệu đồng, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 vì sao?
GĐXH - Suzuki FronX đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình giảm giá mạnh với mức khởi điểm thực tế chỉ khoảng 420 triệu đồng.
Suzuki FronX bất ngờ giảm cực sốc
Suzuki FronX là một trong những cái tên gây chú ý nhất trong cuộc đua giảm giá. Theo thông tin được một số tư vấn viên bán hàng tại khu vực miền Nam chia sẻ, tháng 6/2026, mẫu SUV thương hiệu Nhật Bản đang được áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên tới gần 100 triệu đồng, áp dụng cho các xe sản xuất năm 2025.
Với mức hỗ trợ này, phiên bản FronX GL tiêu chuẩn sau khấu trừ có giá thực tế chỉ còn khoảng 420 - 430 triệu đồng, thay vì mức niêm yết 520 triệu đồng. Các phiên bản cao hơn cũng được điều chỉnh giảm mạnh, qua đó đưa giá bán thực tế xuống mức chỉ hơn 500 triệu đồng. Khá cạnh tranh so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.
Với mức giá này, Suzuki Fronx thậm chí còn rẻ hơn nhiều mẫu hatchback cỡ nhỏ phổ biến tại Việt Nam như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Đây được xem là động thái cạnh tranh mạnh tay của Suzuki trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ đang ngày càng đông đối thủ.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Suzuki FronX được ưu đãi sâu tại hệ thống đại lý. Kể từ khi được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2025, mẫu xe này đã nhiều lần xuất hiện trong các chương trình giảm giá hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, mức ưu đãi hiện tại được xem là một trong những đợt giảm mạnh nhất kể từ thời điểm xe ra mắt thị trường.
Suzuki FronX và các đối thủ
Suzuki Fronx giá từ 520 triệu đồng
Kia Sonet giá từ 499 triệu đồng
Toyota Raize giá từ 510 triệu đồng
Hyundai Venue giá từ 499 triệu đồng
Lý do Suzuki FronX giảm giá mạnh
Việc một mẫu xe mới liên tục được điều chỉnh giá bán phần nào phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ. Đây là sân chơi đang quy tụ nhiều sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận, trong đó có những mẫu xe đã xây dựng được chỗ đứng nhất định trên thị trường như Toyota Raize, KIA Sonet hay Hyundai Venue.
Không chỉ cạnh tranh về giá, các nhà sản xuất còn liên tục bổ sung trang bị, nâng cấp công nghệ và đưa ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Điều này khiến những mẫu xe mới gia nhập thị trường như FronX phải đối mặt với không ít thách thức nếu muốn tạo dựng thị phần.
Ở chiều ngược lại, Suzuki FronX vẫn sở hữu một số lợi thế đáng chú ý. Mẫu xe được phát triển hướng đến nhu cầu sử dụng trong đô thị với kích thước gọn gàng, khoảng sáng gầm cao và thiết kế mang phong cách crossover. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và hướng đến nhóm khách hàng trẻ hoặc các gia đình lần đầu sở hữu ô tô.
Một trong những điểm nhấn của FronX nằm ở khả năng vận hành ổn định và tính thực dụng. Trên phiên bản cao còn có thêm hệ truyền động mild-hybrid. Công nghệ này hỗ trợ động cơ trong quá trình tăng tốc và vận hành, đồng thời góp phần cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn hay kiểm soát hành trình thích ứng. Đây là những trang bị vốn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe có giá bán cao hơn.
Nhìn chung, với chính sách ưu đãi hiện tại, khoảng cách giá giữa FronX và nhiều mẫu xe hạng A hoặc sedan cỡ nhỏ không còn quá lớn. Đây có thể xem là cơ hội đáng cân nhắc đối với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe gầm cao phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, với không gian sử dụng rộng rãi hơn, trong khi mức chi phí bỏ ra không chênh lệch đáng kể so với một số dòng gầm thấp cỡ nhỏ.
SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV điện này sở hữu thiết kế hiện đại, phạm vi hoạt động lên tới 325 km cùng nhiều công nghệ vượt tầm giá.
Giá iPhone 13, iPhone 14 giảm cực sốc, rẻ đến khó tin dù vẫn đẳng cấp chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 14 đang ghi nhận mức giảm giá mạnh chưa từng có tại thị trường Việt Nam, đưa giá bán về mức dễ tiếp cận hơn với người dùng.
SUV cỡ C Hyundai Tucson L giá 659 triệu đồng, có công nghệ hỗ trợ lái, tiện nghi hiện đại 'so kè' với Mazda CX-5 và Honda CR-VGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ C Hyundai Tucson L 2026 vừa chính thức ra mắt với giá từ 659 triệu đồng được bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ lái và tiện nghi hiện đại, sẵn sàng cạnh tranh với các ‘ông lớn’ như Mazda CX-5 và Honda CR-V.
Tỷ giá USD hôm nay 15/6: Đồng Đô la Mỹ tăng cả khối ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 15/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá vàng hôm nay 15/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng mạnh bao nhiêu?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng tới 3,5 triệu đồng/lượng, vượt 150 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay 15/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi tích cực ngay trong ngày đầu tuầnGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 15/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bật tăng về vùng 73 triệu đồng/kg.
Xe ga 125cc thiết kế thanh lịch giá hơn 30 triệu đồng, tiêu thụ chỉ 1,6 lít xăng/100km, rẻ như Vision khiến chị em văn phòng thích mêGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc trọng lượng chỉ 90 kg, mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp cùng hàng loạt trang bị thiết thực cho việc đi lại hằng ngày.
Lái xe máy điện giá 19 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị an toàn, thực dụng, rẻ hơn Wave Alpha hấp dẫn người muaGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế hiện đại, động cơ điện vận hành êm ái cùng mức giá chỉ 19 triệu đồng, đáng chú ý dành cho mọi lứa tuổi.
Loại cá bình dân được lòng người nội trợ thời bão giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Cá diếc vô cùng dễ tìm mua tại các chợ Việt với giá chỉ từ 40.000-90.000/kg. Loại cá giúp tiết kiệm mà vẫn đủ chất này có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: Sắt, canxi, chất béo, protid, vitamin B1, B6... đang rất được lòng nhiều bà nội trợ trong thời buổi bão giá hiện nay.
Xe ga 150cc của Honda giá 58 triệu đồng diện mạo sang trọng, trang bị đẳng cấp ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade khách Việt nhìn là mêGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga Honda NWF150 vừa tạo nên bước ngoặt lớn khi mang radar điểm mù lên xe ga 150cc với giá chưa tới 60 triệu đồng, mẫu xe này đang thiết lập lại tiêu chuẩn an toàn trong phân khúc.
Giá vàng hôm nay 15/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng mạnh bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng tới 3,5 triệu đồng/lượng, vượt 150 triệu đồng/lượng.