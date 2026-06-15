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SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Thứ hai, 19:00 15/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - SUV điện này sở hữu thiết kế hiện đại, phạm vi hoạt động lên tới 325 km cùng nhiều công nghệ vượt tầm giá.

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 1.SUV cỡ B giá 499 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp sang chảnh, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, rẻ nhất phân khúc

GĐXH - SUV cỡ B ra mắt thị trường Việt Nam với giá bán từ 499 triệu đồng cùng hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và vận hành.

SUV điện đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 2.

SUV điện Proton eMas 5

Thị trường ô tô điện Đông Nam Á đang chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều của những mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận hơn. Mới đây, Proton tiếp tục thu hút sự chú ý khi chính thức giới thiệu phiên bản lắp ráp nội địa (CKD) của mẫu SUV điện eMas 5 tại Malaysia.

Dù chuyển sang lắp ráp trong nước, Proton vẫn duy trì mức giá bán cạnh tranh nhằm gia tăng sức hút với người tiêu dùng đang quan tâm đến xe điện.

Về ngoại hình, eMas 5 sở hữu phong cách thiết kế trẻ trung với các đường nét mềm mại và hiện đại. Xe có kích thước gọn gàng, phù hợp điều kiện giao thông đô thị đông đúc nhưng vẫn đảm bảo không gian sử dụng đủ rộng cho nhu cầu gia đình.

So với Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross vốn theo đuổi phong cách SUV truyền thống với ngoại hình cơ bắp, Proton eMas 5 mang đến hướng tiếp cận mới mẻ hơn với diện mạo trẻ trung và đậm chất xe điện.

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 3.

Proton eMas 5 được thiết kế theo xu hướng tối giản đang phổ biến trên các mẫu xe điện hiện đại.

Một điểm mới trên phiên bản CKD là khoang hành lý phía sau được bổ sung nắp che cứng giúp tăng tính thực dụng và khả năng bảo vệ hành lý tốt hơn trong quá trình sử dụng.

Bên trong cabin, Proton eMas 5 được thiết kế theo xu hướng tối giản đang phổ biến trên các mẫu xe điện hiện đại.

Xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 8,8 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm lên tới 14,6 inch mang lại trải nghiệm trực quan và hiện đại cho người sử dụng.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn trên xe khá phong phú với chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, điều hòa chỉnh cơ, ghế bọc da nhân tạo, Apple CarPlay và Android Auto không dây, camera lùi cùng khoang chứa đồ phía trước dung tích 70 lít.

Ở phiên bản Premium, người dùng được bổ sung nhiều tiện nghi cao cấp hơn như đèn pha LED, camera 360 độ, cửa hậu đóng mở điện, hệ thống âm thanh 6 loa và gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến ADAS.

Hệ thống ADAS trên eMas 5 bao gồm phanh khẩn cấp tự động AEB, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn và nhận diện biển báo giao thông. Đây là những tính năng thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe có giá bán cao hơn đáng kể.

Khả năng vận hành là một trong những điểm nổi bật nhất trên Proton eMas 5. Phiên bản Prime sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau cho công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Xe được trang bị bộ pin CATL LFP dung lượng 30,12 kWh mang tới vi hoạt động khoảng 225 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Trong khi đó, phiên bản Premium được nâng cấp đáng kể với công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 40,16 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa lên tới 325 km sau mỗi lần sạc đầy.

Với nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị, phạm vi hoạt động này hoàn toàn đủ đáp ứng phần lớn khách hàng mà không cần sạc thường xuyên.

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 4.

Phiên bản Prime hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 53 kW

Khả năng sạc cũng là lợi thế đáng chú ý của eMas 5. Phiên bản Prime hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 53 kW, trong khi bản Premium đạt công suất lên tới 71 kW.

Theo công bố của nhà sản xuất, cả hai phiên bản đều có thể sạc từ 30% lên 80% dung lượng pin chỉ trong khoảng 21 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

Giá SUV điện Proton eMas 5

Với mức giá chỉ từ 56.800 Ringgit, tương đương khoảng 367 triệu đồng, Proton eMas 5 trở thành một trong những mẫu SUV điện có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu SUV cỡ B đang được ưa chuộng như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross.

Proton eMas 5 được phân phối với hai phiên bản gồm Prime và Premium. Trong đó, phiên bản Prime có giá 56.800 Ringgit (khoảng 367 triệu đồng), còn bản Premium được niêm yết ở mức 69.800 Ringgit (tương đương khoảng 452 triệu đồng).

Dù chuyển sang lắp ráp trong nước, Proton vẫn duy trì mức giá bán cạnh tranh nhằm gia tăng sức hút với người tiêu dùng đang quan tâm đến xe điện.

Dù thuộc nhóm SUV điện giá rẻ, Proton eMas 5 vẫn sở hữu danh sách trang bị, công nghệ và khả năng vận hành vượt xa nhiều mẫu xe cùng tầm giá.

Mức giá từ 367 triệu đồng giúp mẫu xe này tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn trước các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross, đặc biệt khi chi phí sử dụng xe điện ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Với thiết kế hiện đại, phạm vi hoạt động lên tới 325 km, hỗ trợ sạc nhanh cùng loạt công nghệ an toàn tiên tiến, Proton eMas 5 được xem là một trong những mẫu SUV điện đô thị đáng chú ý nhất hiện nay và có thể tạo ra sức ép không nhỏ lên các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B trong thời gian tới.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 5.

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.
Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 6.

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 7.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 8.

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 9.

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

SUV điện giá 367 triệu đồng đẹp long lanh, sạc siêu tốc chỉ 21 phút, đi 300km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam? - Ảnh 10.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.

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