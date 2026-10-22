Hatchback Toyota giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, tiện nghi hiện đại, tốn 4,4L/100km phù hợp gia đình nhỏ

Cạnh tranh Kia Morning, hatchback điện Suzuki giá 348 triệu đồng, chạy 310 km/lần sạc, pin LFP rẻ nhất trong phân khúc GĐXH - Hatchback điện Suzuki rẻ nhất dải sản phẩm với mức từ 350 triệu đồng, dễ hút khách hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 trong phân khúc xe bình dân.

Hatchback Toyota thiết kế trẻ trung, tiện nghi hiện đại, tốn 4,4L/100km

Toyota Glanza thế hệ mới giá chỉ từ 185 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Liên doanh Toyota Kirloskar Motor - hợp tác giữa Toyota Motor Corporation và Kirloskar Group đã giới thiệu mẫu hatchback Toyota Glanza tại thị trường Ấn Độ.

Theo Tạp chí Người quan sát, Toyota Glanza sở hữu diện mạo hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng tổ ong, viền chrome, cụm đèn pha LED tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày và bộ mâm hợp kim đa chấu 16 inch. Thân xe được thiết kế theo hướng khí động học, tạo cảm giác năng động cho một mẫu hatchback đô thị.

Phần đuôi của mẫu hatchback đến từ thương hiệu Toyota. Với thiết kế nhỏ gọn cùng chi phí nhiên liệu thấp hứa hẹn sẽ phù hợp với khách hàng là sinh viên, người trẻ và những gia đình nhỏ tại khu vực hãng phân phối. Ảnh: Tổng hợp

Xe có kích thước tổng thể dài 3.990 mm, rộng 1.745 mm và cao 1.500 mm. Thông số này giúp Glanza duy trì sự linh hoạt khi di chuyển trên những tuyến đường đông đúc, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng cá nhân và gia đình nhỏ.

Về vận hành, Toyota Glanza sử dụng động cơ xăng 1.2L Dual Jet Dual VVT, sản sinh công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT.

Theo thông số được công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 22,5 km/lít, tương đương 4,44 lít/100 km. Đây là một trong những yếu tố giúp Glanza hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chi phí sử dụng tiết kiệm.

Nội thất của Toyota Glanza. Ảnh: Tổng hợp

Bên trong cabin, Toyota Glanza được phối hai tông màu đen – be, kết hợp các chi tiết ốp trang trí tạo cảm giác hiện đại. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm vô-lăng bọc da tích hợp phím chức năng, ghế bọc da và hệ thống điều hòa tự động có cửa gió dành cho hàng ghế sau. Không gian hàng ghế thứ hai được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các gia đình nhỏ.

Đáng chú ý, mẫu hatchback này có 6 túi khí tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Đây là trang bị an toàn đáng quan tâm trong phân khúc xe cỡ nhỏ tại thị trường Ấn Độ.

Ngoài ra, Glanza còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera lùi và cảm biến áp suất lốp. Những tính năng này góp phần hỗ trợ người lái kiểm soát xe và nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành.

Giá hatchback Toyota Glanza

Theo Tạp chí Thời trang vàng, tại Ấn Độ, Toyota Glanza được phân phối với 4 phiên bản gồm E, S, G và V. Giá bán được công bố trong khoảng 6,9–10 lakh rupee, tương đương khoảng 183–265 triệu đồng, tùy phiên bản.

Cụ thể, phiên bản E có giá quy đổi khoảng 183 triệu đồng, bản S khoảng 199 triệu đồng, bản G khoảng 225 triệu đồng và bản V khoảng 265 triệu đồng.

Ở tầm giá này, Toyota Glanza cạnh tranh với các mẫu hatchback phổ thông như Hyundai Grand i10 và những dòng xe cỡ nhỏ cùng phân khúc tại Ấn Độ. Mức giá khởi điểm của xe cũng thấp hơn giá bán của một số mẫu xe máy tay ga cao cấp như Honda SH 350i, dù Glanza cung cấp không gian sử dụng, tiện nghi và các trang bị an toàn của một chiếc ô tô.

Với thiết kế trẻ trung, động cơ dung tích nhỏ, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức thấp cùng danh sách trang bị an toàn đáng chú ý, Toyota Glanza là lựa chọn hướng đến những khách hàng mua ô tô lần đầu hoặc cần một phương tiện nhỏ gọn để di chuyển trong đô thị.

Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của mẫu xe này tại Việt Nam vẫn phụ thuộc vào kế hoạch phân phối, giá bán thực tế và trang bị dành riêng cho thị trường trong nước. Hiện mức giá nêu trên là giá quy đổi tại Ấn Độ, không phải giá bán tại Việt Nam.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.