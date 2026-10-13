Cạnh tranh Kia Morning, hatchback điện Suzuki giá 348 triệu đồng, chạy 310 km/lần sạc, pin LFP rẻ nhất trong phân khúc

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Hatchback điện Suzuki chạy 310 km/lần sạc, pin LFP

Suzuki vừa chính thức ra mắt e SKY tại Nhật Bản

Suzuki vừa chính thức ra mắt e SKY tại Nhật Bản, mẫu kei car thuần điện đầu tiên của hãng dành cho khách hàng cá nhân. Xe có phạm vi hoạt động tối đa 310 km mỗi lần sạc.

Suzuki e SKY sẽ được bán tại Nhật Bản từ ngày 16/11, đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Nhật trong phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ. Mẫu xe được phát triển hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, với kích thước nhỏ gọn, khả năng xoay trở linh hoạt và chi phí sử dụng thấp.

Điểm đáng chú ý của e SKY nằm ở hệ truyền động thuần điện được thiết kế cho xe kei.

Điểm đáng chú ý của e SKY nằm ở hệ truyền động thuần điện được thiết kế cho xe kei. Xe sử dụng bộ pin 26 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 310 km theo chuẩn WLTC. Mức tiêu thụ điện được Suzuki công bố ở mức 97 Wh/km.

Suzuki phát triển hệ thống eAxle tích hợp motor điện, bộ biến tần và hộp giảm tốc trong một cụm nhỏ gọn. Bộ pin lithium-ion phosphate (LFP) được bố trí dưới sàn xe, vừa giúp tối ưu không gian cabin vừa góp phần hạ thấp trọng tâm.

Mẫu xe sử dụng nền tảng HEARTECT-e dành cho xe điện. Với kích thước nhỏ và bán kính quay vòng tối thiểu 4,4 m, e SKY hướng tới khả năng di chuyển linh hoạt trên những tuyến phố chật hẹp tại các đô thị Nhật Bản.

Về thiết kế, e SKY kết hợp kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng kei car với các chi tiết nhận diện hiện đại của xe điện. Phần đầu và đuôi xe sử dụng cụm đèn LED, trong khi thân xe được tạo hình theo hướng gọn gàng, tối ưu không gian bên trong.

Suzuki phát triển hệ thống eAxle tích hợp motor điện

Nội thất được thiết kế nhằm tận dụng tối đa không gian của một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ. Xe có màn hình giải trí 10,1 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Phiên bản cao cấp được trang bị thêm các tính năng kết nối và hỗ trợ người lái.

Nội thất được thiết kế nhằm tận dụng tối đa không gian của một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Về an toàn, e SKY được trang bị hệ thống hỗ trợ phanh chủ động Dual Sensor Brake Support II cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái khác. Xe cũng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn dành cho các phương tiện hỗ trợ người lái tại Nhật Bản.

Giá hatchback điện Suzuki e SKY

Tại Nhật Bản, Suzuki e SKY có ba phiên bản gồm A, G và X. Giá niêm yết lần lượt là 2,12 triệu yên, 2,39 triệu yên và 2,79 triệu yên. Theo tỷ giá tham khảo khoảng 164,9 đồng/yen, các mức giá này tương đương khoảng 348 triệu đồng, 394 triệu đồng và 460 triệu đồng. Đây chỉ là mức quy đổi trực tiếp từ giá bán tại Nhật Bản, chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí liên quan nếu xe được nhập khẩu sang Việt Nam.

Cả ba phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Suzuki đặt mục tiêu doanh số khoảng 1.000 xe mỗi tháng tại thị trường Nhật Bản.

Với mức giá quy đổi khoảng 348 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất, Suzuki e SKY nằm trong nhóm xe điện có giá khá dễ tiếp cận nếu chỉ xét giá bán tại thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, mức giá này không thể dùng để dự đoán trực tiếp giá xe tại Việt Nam bởi nếu được phân phối tại đây, xe còn phải chịu tác động của thuế, phí, chi phí vận chuyển, phân phối và các khoản chi phí liên quan.

Sự xuất hiện của e SKY cho thấy Suzuki đang đẩy mạnh điện hóa ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Với pin 26 kWh, tầm hoạt động 310 km và giá quy đổi từ khoảng 348 triệu đồng, mẫu xe này có thể trở thành một sản phẩm đáng chú ý trong chiến lược phát triển xe điện của Suzuki tại thị trường Nhật Bản.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.