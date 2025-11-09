Hiện trạng ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng: Cái kết đắng lòng của gia chủ 'được voi đòi tiên'
GĐXH - Do không thỏa thuận được giá bồi thường nên chủ một ngôi nhà ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) phải sống giữa đường cao tốc.
Ngôi nhà từ chối bồi thường 7 tỷ đồng và 3 lô đất khiến cao tốc phải chuyển hướng
Năm 2021, chính quyền huyện Kim Tây (Giang Tây, Trung Quốc) khởi công dự án xây dựng đường. Họ đã lên phương án bồi thường, di dời cho người dân dọc tuyến đường. Các hộ gia đình được bồi thường 2 triệu NDT (7,3 tỷ đồng) và 3 lô đất ở khu tái định cư. Hầu hết người dân địa phương đều đồng tình với phương án bồi thường này.
Tuy nhiên có một gia đình họ Hoàng đã từ chối di dời. Họ nói không muốn rời khỏi quê hương, muốn bồi thường 4 triệu NDT (14,7 tỷ đồng) và thêm đất tái định cư. Người con rể thậm chí còn mời luật sư đến để đàm phán mức bồi thường cao hơn. Hai bên không đạt được thỏa thuận, dẫn đến trở ngại trong việc thi công khu vực xung quanh gia đình họ Hoàng. Năm 2022, công ty xây dựng đề nghị tăng bồi thường nhưng vẫn không thành, phải tạm dừng xây dựng đoạn đường gần nhà họ Trương.
Tuy nhiên, đoạn đường này là một phần cốt lõi của đường vành đai, việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án mà gây bất tiện cho cuộc sống người dân xung quanh. Xe tải lớn chở vật liệu xây dựng buộc phải đi vòng qua khu dân cư, gây ồn ào, ùn tắc giao thông, khiến nhiều người dân khiếu nại. Chính quyền địa phương đã nhiều lần cử người đến thương lượng với nhà họ Hoàng nhưng gia đình này vẫn không chịu nhượng bộ.
Đầu năm 2024, gia đình họ Hoàng lại tiếp tục đưa ra yêu cầu mới, không chỉ đòi 4 triệu NDT mà còn yêu cầu được chi trả chi phí sinh hoạt trong 5 năm.
Yêu cầu vô lý khiến công ty xây dựng và chính quyền địa phương bất lực, quyết định chuyển hướng tuyến đường để tránh khu vực nhà họ Hoàng và đảm bảo tiến độ thi công. Tuyến đường 4 làn tách làm đôi, xây thêm bức tường bê tông cốt thép để ngăn cách ngôi nhà làm tăng chi phí xây dựng hàng triệu NDT, nhưng đây là phương án hiệu quả nhất với toàn bộ dự án.
Cái kết đắng lòng của gia chủ
Trong khoảng thời gian thi công đường, chủ nhà họ Hoàng và cháu trai 11 tuổi phải đi nơi khác vào ban ngày để tránh tiếng ồn, đến tối mới trở về nơi ở. Sau khi công trình hoàn thành, nhà họ Hoàng giờ đây như một ốc đảo biệt lập, trơ trọi giữa 2 con đường và gặp bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
Xe cộ chạy qua mỗi ngày, tạo ra tiếng ồn, bụi bặm và gây rung lắc dữ dội cho căn nhà. Trên tường nhà xuất hiện những vết nứt. Mỗi khi trời mưa, nước không thể thoát dễ dàng, đọng lại thành vũng lầy trước cổng. Chất lượng cuộc sống đi xuống rõ rệt, nhưng nhà họ Hoàng không còn lựa chọn nào khác vì dự án đã dừng chi trả tiền bồi thường.
Trên thực tế, giữa các thành viên trong gia đình này cũng có mâu thuẫn xoay quanh việc nhận tiền và đất tái định cư để di dời. Người con dâu họ Hoàng từng khuyên mọi người nên nhanh chóng đồng ý bồi thường để không làm chậm trễ dự án xây dựng, nhưng một số người còn lại đều tin rằng có thể thỏa thuận được mức tiền cao hơn.
Ngôi nhà trở thành địa điểm check-in nổi tiếng với khách du lịch những người tò mò về "nhà đinh". Các gia đình trong làng giờ đây đã ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Trong khi đó, chủ nhà là ông Hoàng lại bày tỏ sự hối hận khi không đồng ý với phương án bồi thường: "Nếu được quay lại thời gian trước, tôi sẽ đồng ý với thỏa thuận di dời. Chúng tôi khó có thể quay lại cuộc sống bình yên như trước đây".
