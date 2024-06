Hồ Ngọc Hà - Kim Lý: 7 năm bên nhau viên mãn, chỉ còn một bất đồng dẫn đến chưa thể làm đám cưới

Mới đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đồng loạt khoe ảnh trong ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau. Trên trang cá nhân, Kim Lý chia sẻ hình ảnh bên Hồ Ngọc Hà và không quên nhắc tới dấu mốc đặc biệt giúp họ gặp gỡ, nên duyên.

Kim Lý chia sẻ: "Happy anniversary em yeu. You and our family means the world to me. It's been 7 years since we filmed "Cả Một Trời Thương Nhớ". What a ride it has been and continous to be. Here is to many more years to come. Love you!" (Tạm dịch: Chúc mừng ngày kỷ niệm, em yêu. Em và gia đình mình là cả thế giới của anh. Đã 7 năm kể từ khi chúng ta quay Cả một trời thương nhớ. Chặng đường hạnh phúc đó đã và đang tiếp tục. Sẽ còn nhiều năm như vậy nữa. Yêu em).

Tiệc kỷ niệm 7 năm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đúng ngày mưa. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Này thì lãng mạn. Hơn cả bão".

Đáp lại, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong buổi lẽ kèm lời nhắn gửi xúc tích: "7 năm rồi. Đúng nghĩa một người bạn đời, vui cười mỗi ngày".

Buổi lễ kỷ niệm với tông màu chủ đạo là đỏ rực dưới ánh nến và không gian ngập tràn hoa hồng trên du thuyền. Trong khi đó, mẹ 3 con diện bộ váy trắng khoe vóc dáng thon thả. Không ít sao Việt như Midu, Noo Phước Thịnh, Vân Hugo... để lại bình luận chúc mừng ngày đặc biệt của cặp đôi.

Ngoài ra, được biết, những người bạn thân là ê kíp của Hồ Ngọc Hà còn tạo bất ngờ cho buổi tiệc với màn pháo hoa sáng rực. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến 2 người em thân thiết đã bí mật tạo ra không gian lãng mạn, dễ thương trong ngày đặc biệt của cô và Kim Lý.

Bên cạnh đó, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" cũng hài hước nói thêm: "Mà cái gì động trời là mưa". Tuy thời tiết có chút bất lợi nhưng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ trong ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý gặp gỡ và nên duyên từ lần kết hợp trong MV "Cả một trời thương nhớ" (2017).

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lần đầu hợp tác khi quay MV "Cả một trời thương nhớ" vào năm 2017. Trong MV, họ vào vai một cặp đôi yêu nhau say đắm với rất nhiều phân cảnh tình tứ, táo bạo. Những khoảnh khắc này khiến tin đồn Hà Hồ và Kim Lý hẹn hò rộ lên trong làng giải trí.

Sau đó, họ thường xuyên sánh đôi khi tham gia các sự kiện. Phải đến cuối năm 2017, Hà Hồ và Kim Lý mới chính thức công khai chuyện tình cảm. Họ dành cho nhau nhiều lời nhắn nhủ "có cánh" và luôn thể hiện tình yêu nồng nàn với nửa kia.

Nếu Hồ Ngọc Hà khẳng định Kim Lý mang đến cho cô cảm giác bình yên, ấm áp thì nam diễn viên, người mẫu lại khẳng định anh luôn đồng hành cùng bạn gái trong bất cứ hoàn cảnh nào: "Nếu như trong giông tố, cô ấy có ngã thì tôi sẽ tìm cách để đỡ cô ấy. Còn nếu không đỡ được thì tôi sẽ ngã cùng để đón cô ấy ngã vào lòng mình. Như thế, những tổn thương mà cô ấy phải chịu sẽ vơi đi phần nào".

Năm 2020, Hồ Ngọc Hà mang thai đôi, đến tháng 11 cùng năm, cô hạ sinh hai bé Lisa và Leon. Sau khi chào đón cặp song sinh, Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà ngay trong bệnh viện khiến nữ ca sĩ bật khóc vì bất ngờ và hạnh phúc. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào năm 2020 song chưa tổ chức hôn lễ vì "không cùng quan điểm trong việc làm đám cưới". Hà Hồ cho hay, cô chỉ muốn tổ chức hôn lễ ấm cúng ở nơi lãng mạn còn Kim Lý lại muốn khách mời khắp nơi trên thế giới về dự đám cưới của họ."Năm nào anh Kim Lý cũng dự định cưới tôi cả, nên khi nào đủ duyên thì chuyện gì đến sẽ đến", Hà Hồ thừa nhận.

Dù "thiếu" một hôn lễ đình đám nhưng cặp đôi vẫn có cuộc sống hôn nhân rất đáng ngưỡng mộ. Kim Lý cũng giữ mối quan hệ rất thân thiết với Subeo - con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La.

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, hiện Hồ Ngọc Hà có hôn nhân viên mãn bên Kim Lý.