Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng

Thứ năm, 19:31 30/04/2026 | Đẹp

Nàng hậu chia sẻ, việc lan tỏa nét đẹp văn hóa chính là một cách thiết thực để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Thời gian qua, Hoa hậu Tô Diệp Hà có lịch trình làm việc khá bận rộn khi liên tục phải di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM. Dù vậy, trong chuyến công tác mới đây vào những ngày cuối tháng 4 thời điểm cả nước đang hướng về đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5, người đẹp đã tranh thủ thực hiện một bộ ảnh áo dài tại Bảo tàng TP.HCM.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 1.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng hậu chọn không gian mang đậm dấu ấn thời gian này để thực hiện một dự án hình ảnh.

Xuất hiện trong bộ ảnh, Tô Diệp Hà chọn tà áo dài đỏ mang phom dáng truyền thống. Không cầu kỳ trong cách tạo kiểu, cô thả dáng đầy nền nã với mái tóc suôn dài cùng layout trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 2.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 3.

Dù đơn giản, tạo hình này lại tôn lên tối đa từng đường nét thanh thoát trên gương mặt, khắc họa trọn vẹn hình ảnh dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Sắc vóc và thần thái rạng rỡ của người đẹp đã khiến nhiều người có mặt tại khu vực bảo tàng không khỏi ngoái nhìn.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 4.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 5.

Với những ai thường xuyên theo dõi Tô Diệp Hà, có lẽ đều biết cô dành một tình cảm đặc biệt cho tà áo dài Việt. Chỉ cần có dịp phù hợp, người đẹp luôn ưu tiên lựa chọn trang phục truyền thống này để xuất hiện trước công chúng.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 6.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh tháng 4, Tô Diệp Hà xúc động bày tỏ:

"Hà nghĩ rằng, lan tỏa nét đẹp văn hóa cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước. Với Hà, áo dài không chỉ là một trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng tuyệt đẹp của văn hóa dân tộc. Hà chọn áo dài đỏ vì màu sắc này khiến Hà liên tưởng ngay đến màu cờ Tổ quốc, vô cùng phù hợp với không khí hào hùng của những ngày lễ lớn".

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 7.

Việc lựa chọn bối cảnh là Bảo tàng TP.HCM cũng mang dụng ý riêng của người đẹp. Nàng hậu cho biết đây là nơi lưu giữ rất nhiều giá trị lịch sử và văn hóa vô giá. "Khi đứng ở đây trong tà áo dài, Hà có cảm giác như đang được gợi nhắc về những ký ức, những câu chuyện lịch sử và niềm tự hào của dân tộc," cô nói thêm.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 8.

Chia sẻ về kế hoạch cá nhân trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, Tô Diệp Hà cho biết cô sẽ dành trọn vẹn thời gian này cho bản thân và gia đình sau những tháng đầu năm tất bật chạy show.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 9.

Người đẹp chủ động không nhận thêm lịch trình công việc trong những ngày này để có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa. "Hà muốn dành riêng cho mình một chút thời gian để thư giãn và cân bằng lại mọi thứ. Khi lòng mình an yên, bản thân sẽ tự nhiên có nhiều năng lượng tích cực hơn," người đẹp bộc bạch.

Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng - Ảnh 10.

Sau kỳ nghỉ lễ, Tô Diệp Hà sẽ lập tức quay trở lại với công việc và các dự án nghệ thuật đang ấp ủ. Nàng hậu khẳng định, việc còn được làm việc và cống hiến hết mình là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cô sẽ luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày để xứng đáng với sự yêu mến và kỳ vọng mà khán giả đã dành cho mình.

P.V
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Chớm hè, phú bà Vbiz khoe dáng nóng bỏng khiến người hâm mộ mê mẩn

Chớm hè, phú bà Vbiz khoe dáng nóng bỏng khiến người hâm mộ mê mẩn

Thời trang - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Huyền Baby - phú bà Vbiz khoe dáng trong bộ bikini siêu nóng bỏng khiến khán giả choáng ngợp vì quá đẹp.

5 trang phục họa tiết kẻ sọc “làm mới” phong cách mùa hè

5 trang phục họa tiết kẻ sọc “làm mới” phong cách mùa hè

Thời trang - 12 giờ trước

Bước vào mùa hè 2026, họa tiết kẻ sọc trở lại đầy ấn tượng với bảng màu rực rỡ và khả năng biến hóa linh hoạt. Trong tủ đồ của những tín đồ theo đuổi phong cách tối giản, đây gần như là lựa chọn không thể thay thế.

Chi Pu khoe thân hình đồng hồ cát ở Hội An

Chi Pu khoe thân hình đồng hồ cát ở Hội An

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Chi Pu diện set đồ màu trắng, khoe eo thon và vẻ đẹp cuốn hút khi đi du lịch ở Hội An mới đây.

Nhan sắc Hoa hậu Phan Thị Mơ sau 8 năm đăng quang cuộc thi quốc tế

Nhan sắc Hoa hậu Phan Thị Mơ sau 8 năm đăng quang cuộc thi quốc tế

Đẹp - 1 ngày trước

Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, nhan sắc của Phan Thị Mơ được nhận xét ngày càng thăng hạng.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với 3 outfit xuống phố

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với 3 outfit xuống phố

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Khám phá phong cách thời trang hiện đại của Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung. Cô ấy mang đến nét đẹp thanh lịch và nữ tính trong từng bộ trang phục.

Hoa hậu Việt Nam sở hữu penthouse hơn 300m2, đang sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân có nhan sắc ra sao?

Hoa hậu Việt Nam sở hữu penthouse hơn 300m2, đang sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân có nhan sắc ra sao?

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 14 năm giành vương miện hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân trong căn penthouse hơn 300m2. Ngoài cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, khán giả còn ngưỡng mộ nhan sắc xinh đẹp của cô.

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk khoe đôi chân cực phẩm

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk khoe đôi chân cực phẩm

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Loạt ảnh Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trong trang phục bikini nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

5 lỗi trang phục khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp nơi công sở

5 lỗi trang phục khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp nơi công sở

Thời trang - 3 ngày trước

Không phải cứ mặc đẹp là phù hợp với môi trường công sở. Nhiều lựa chọn tưởng chừng nữ tính nhưng lại vô tình khiến hình ảnh trở nên kém chuyên nghiệp trong mắt đồng nghiệp và đối tác.

Một mỹ nhân Vbiz chỉ 'nhỉnh' 1m6 có thể 'cân' được mọi loại trang phục nhờ cách mix khéo léo

Một mỹ nhân Vbiz chỉ 'nhỉnh' 1m6 có thể 'cân' được mọi loại trang phục nhờ cách mix khéo léo

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Từ make-up, kiểu tóc đến phụ kiện, mọi thứ đều được Chi Pu tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với từng bộ trang phục.

Tuổi 38, Diệp Lâm Anh diện bikini khoe vóc dáng 'mẹ hai con' khiến fan xuýt xoa

Tuổi 38, Diệp Lâm Anh diện bikini khoe vóc dáng 'mẹ hai con' khiến fan xuýt xoa

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Diệp Lâm Anh gây ấn tượng với vóc dáng quyến rũ tuổi 38 khi diện bikini cắt khoét táo bạo. Cô chăm sóc bản thân với chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, mang đến hình ảnh sexy và tươi mới mỗi mùa hè.

Xem nhiều

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với nón lá và túi Hermes gần 1 tỷ đồng

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với nón lá và túi Hermes gần 1 tỷ đồng

Đẹp

GĐXH - Hòa Minzy trong chuyến đi Huế mới đây đã gây chú ý với phong cách kết hợp trang phục bình dân và phụ kiện xa xỉ.

Quách Thu Phương thăng hạng với gu thời trang trung niên vạn người mê

Quách Thu Phương thăng hạng với gu thời trang trung niên vạn người mê

Thời trang
Từ 73kg xuống 48kg trong 6 tháng, cô gái Nhật đã “lội ngược dòng” thành công nhờ 5 tư duy giảm cân

Từ 73kg xuống 48kg trong 6 tháng, cô gái Nhật đã “lội ngược dòng” thành công nhờ 5 tư duy giảm cân

Giảm cân
Người đẹp gốc Đà Nẵng khoe bộ ảnh trong veo ở tuổi 24

Người đẹp gốc Đà Nẵng khoe bộ ảnh trong veo ở tuổi 24

Đẹp
Mỹ nhân quê Bắc Ninh tuổi trung niên vào vai hoàng hậu trong phim cổ trang về vua Đinh có nhan sắc ra sao?

Mỹ nhân quê Bắc Ninh tuổi trung niên vào vai hoàng hậu trong phim cổ trang về vua Đinh có nhan sắc ra sao?

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top