Hoa hậu Tô Diệp Hà đẹp yêu kiều với áo dài, đón đại lễ ở địa điểm nổi tiếng
Nàng hậu chia sẻ, việc lan tỏa nét đẹp văn hóa chính là một cách thiết thực để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
Thời gian qua, Hoa hậu Tô Diệp Hà có lịch trình làm việc khá bận rộn khi liên tục phải di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM. Dù vậy, trong chuyến công tác mới đây vào những ngày cuối tháng 4 thời điểm cả nước đang hướng về đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5, người đẹp đã tranh thủ thực hiện một bộ ảnh áo dài tại Bảo tàng TP.HCM.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng hậu chọn không gian mang đậm dấu ấn thời gian này để thực hiện một dự án hình ảnh.
Xuất hiện trong bộ ảnh, Tô Diệp Hà chọn tà áo dài đỏ mang phom dáng truyền thống. Không cầu kỳ trong cách tạo kiểu, cô thả dáng đầy nền nã với mái tóc suôn dài cùng layout trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo.
Dù đơn giản, tạo hình này lại tôn lên tối đa từng đường nét thanh thoát trên gương mặt, khắc họa trọn vẹn hình ảnh dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Sắc vóc và thần thái rạng rỡ của người đẹp đã khiến nhiều người có mặt tại khu vực bảo tàng không khỏi ngoái nhìn.
Với những ai thường xuyên theo dõi Tô Diệp Hà, có lẽ đều biết cô dành một tình cảm đặc biệt cho tà áo dài Việt. Chỉ cần có dịp phù hợp, người đẹp luôn ưu tiên lựa chọn trang phục truyền thống này để xuất hiện trước công chúng.
Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh tháng 4, Tô Diệp Hà xúc động bày tỏ:
"Hà nghĩ rằng, lan tỏa nét đẹp văn hóa cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước. Với Hà, áo dài không chỉ là một trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng tuyệt đẹp của văn hóa dân tộc. Hà chọn áo dài đỏ vì màu sắc này khiến Hà liên tưởng ngay đến màu cờ Tổ quốc, vô cùng phù hợp với không khí hào hùng của những ngày lễ lớn".
Việc lựa chọn bối cảnh là Bảo tàng TP.HCM cũng mang dụng ý riêng của người đẹp. Nàng hậu cho biết đây là nơi lưu giữ rất nhiều giá trị lịch sử và văn hóa vô giá. "Khi đứng ở đây trong tà áo dài, Hà có cảm giác như đang được gợi nhắc về những ký ức, những câu chuyện lịch sử và niềm tự hào của dân tộc," cô nói thêm.
Chia sẻ về kế hoạch cá nhân trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, Tô Diệp Hà cho biết cô sẽ dành trọn vẹn thời gian này cho bản thân và gia đình sau những tháng đầu năm tất bật chạy show.
Người đẹp chủ động không nhận thêm lịch trình công việc trong những ngày này để có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa. "Hà muốn dành riêng cho mình một chút thời gian để thư giãn và cân bằng lại mọi thứ. Khi lòng mình an yên, bản thân sẽ tự nhiên có nhiều năng lượng tích cực hơn," người đẹp bộc bạch.
Sau kỳ nghỉ lễ, Tô Diệp Hà sẽ lập tức quay trở lại với công việc và các dự án nghệ thuật đang ấp ủ. Nàng hậu khẳng định, việc còn được làm việc và cống hiến hết mình là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cô sẽ luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày để xứng đáng với sự yêu mến và kỳ vọng mà khán giả đã dành cho mình.
