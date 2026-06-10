Á hậu Tú Anh xinh như búp bê

Theo chị Phương Khuê Tú - mẹ ruột của Á hậu Tú Anh tiết lộ với Gia đình&Xã hội, người đẹp đã chọn tự makeup chứ không nhờ ê-kíp trang điểm như nhiều lần trước. Tú Anh tự tin với việc này và nhận được đánh giá cao từ người hâm mộ. Điều đáng nói chính là làn da khỏe đẹp đã làm nổi bật lên nhan sắc của cô.