Á hậu Tú Anh xinh như búp bê
GĐXH - Lựa chọn tự tay trang điểm và tạo điểm nhấn bằng má hồng kiểu điệu đà, Á hậu Tú Anh xuất hiện xinh đẹp như búp bê và vô cùng "hack tuổi" khi lên hình.
Á hậu Tú Anh sinh năm 1993 tại Hà Nội, cô được công chúng biết đến rộng rãi khi giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, trong khi vương miện thuộc về Đặng Thu Thảo. Sau khi đăng quang Á hậu 1, Tú Anh hoạt động trong lĩnh vực giải trí, làm người mẫu ảnh, MC và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Cô được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét phụ nữ Hà Nội cùng phong cách thanh lịch.
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