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Á hậu Tú Anh xinh như búp bê

Thứ tư, 16:33 10/06/2026 | Chăm sóc da
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Lựa chọn tự tay trang điểm và tạo điểm nhấn bằng má hồng kiểu điệu đà, Á hậu Tú Anh xuất hiện xinh đẹp như búp bê và vô cùng "hack tuổi" khi lên hình.

Á hậu Tú Anh tự tay trang điểm với đôi má hồng xinh như búp bê - Ảnh 1.Ngắm vẻ đáng yêu của con gái Á hậu Tú Anh trong bộ ảnh sinh nhật tròn một tuổi

GĐXH - Á hậu Tú Anh nhân sinh nhật con gái đã có lời nhắn nhủ khiến khán giả đọc xong ai cũng tâm đắc, đúng là "con cái luôn là món quà quý giá".

Á hậu Tú Anh tự tay makeup má hồng xinh như búp bê - Ảnh 1.

Á hậu Tú Anh mới đây xuất hiện trong một sự kiện đã khiến khán giả bất ngờ vì nhan sắc "hack tuổi" với tông makeup màu hồng ngọt ngào. Khán giả đều nhận xét sau sinh con gái, á hậu sinh năm 1993 như trẻ ra rất nhiều.

Á hậu Tú Anh tự tay makeup má hồng xinh như búp bê - Ảnh 2.

Theo chị Phương Khuê Tú - mẹ ruột của Á hậu Tú Anh tiết lộ với Gia đình&Xã hội, người đẹp đã chọn tự makeup chứ không nhờ ê-kíp trang điểm như nhiều lần trước. Tú Anh tự tin với việc này và nhận được đánh giá cao từ người hâm mộ. Điều đáng nói chính là làn da khỏe đẹp đã làm nổi bật lên nhan sắc của cô.

Á hậu Tú Anh tự tay makeup má hồng xinh như búp bê - Ảnh 3.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012, Tú Anh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng cân đối. Dù đã lập gia đình và làm mẹ, người đẹp Hà thành vẫn duy trì được vẻ ngoài rạng rỡ nhờ chế độ chăm sóc bản thân khoa học và đều đặn.

Á hậu Tú Anh tự tay makeup má hồng xinh như búp bê - Ảnh 4.

Theo chia sẻ của Tú Anh, làm sạch da là bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc nhan sắc. Cô luôn tẩy trang kỹ, sử dụng toner sau khi rửa mặt, kết hợp serum dưỡng ẩm, kem mắt và kem dưỡng để duy trì làn da khỏe mạnh. Bên cạnh đó, người đẹp còn đắp mặt nạ ngủ từ hai đến ba lần mỗi tuần và không quên thoa kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ da trước tác động của môi trường.

Á hậu Tú Anh tự tay makeup má hồng xinh như búp bê - Ảnh 5.

Á hậu sinh năm 1993 đặc biệt chú trọng đến việc cấp ẩm cho da. Cô ưu tiên lựa chọn những sản phẩm phù hợp với tình trạng da của mình nhằm duy trì độ căng bóng và vẻ tươi trẻ tự nhiên.

Á hậu Tú Anh tự tay makeup má hồng xinh như búp bê - Ảnh 6.

Không chỉ chăm sóc từ bên ngoài, Tú Anh còn xây dựng lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học. Người đẹp cho biết cô uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày, bổ sung nhiều trái cây và thực phẩm có tính mát để hỗ trợ làn da khỏe đẹp từ bên trong. Đồng thời, việc ngủ đủ giấc cũng được cô xem là yếu tố quan trọng giúp cơ thể và làn da có thời gian tái tạo.

Á hậu Tú Anh tự tay makeup má hồng xinh như búp bê - Ảnh 7.

Trong phong cách làm đẹp, Á hậu Tú Anh ưu tiên lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Sau khi trở thành mẹ, cô lựa chọn cách chăm sóc bản thân tối giản hơn, biến các bước dưỡng da và giữ gìn sức khỏe thành những thói quen hàng ngày dễ duy trì.

Á hậu Tú Anh sinh năm 1993 tại Hà Nội, cô được công chúng biết đến rộng rãi khi giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, trong khi vương miện thuộc về Đặng Thu Thảo. Sau khi đăng quang Á hậu 1, Tú Anh hoạt động trong lĩnh vực giải trí, làm người mẫu ảnh, MC và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Cô được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét phụ nữ Hà Nội cùng phong cách thanh lịch.

Á hậu Tú Anh tự tay trang điểm với đôi má hồng xinh như búp bê - Ảnh 9.Á hậu Tú Anh tặng quà đặc biệt cho chồng nhân kỷ niệm 7 năm kết hôn

GĐXH - Á hậu Tú Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh kỷ niệm 7 năm ngày cưới, đặc biệt là "món quà" gửi tới ông xã.

 

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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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