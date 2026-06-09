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Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Thứ ba, 07:02 09/06/2026 | Thời trang
Minh Nhật
Minh Nhật
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GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.

Lên sân khấu Hòa Minzy mới "vay mượn" chiều cao từ những đôi giày 20-30 cm

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 1.

Trong showbiz, Hoà Minzy không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm âm nhạc hay chuyện tình với chồng quân nhân, mà cô còn "đáng nhớ" qua bộ sưu tập giày có chiều cao khủng từ 20-30 cm.

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 2.

Điều đáng yêu ở Hoà Minzy là cô không bao giờ giấu chiều cao "vay mượn" của mình, mà còn công khai những đôi "cà kheo" này một cách hài hước.

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 3.

Không chỉ sản phẩm âm nhạc hay chuyện tình với chàng quân nhân, những đôi giày của Hoà Minzy cũng luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Điều thú vị là chủ nhân của nó cũng thoải mái tương tác với khán giả, khiến cho chủ đề này không còn để mỉa mai mà trở thành câu chuyện rôm rả, hài hước.

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 4.

Đây không còn là giày, đây là những chiếc ghế biết đi.

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 5.

Nhờ đó mà nhiều năm qua Hoà Minzy dễ dàng "biến hình" trong những bộ cánh lộng lẫy, giúp thời trang trên sân khấu của cô không hề thua kém bất cứ ngôi sao có lợi thế chiều cao nào.

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 6.

Nhờ những đôi "cà kheo", chiều cao 1m5 của Hoà Minzy không còn là trở ngại khi lên sân khấu hoặc sánh đôi cùng các siêu mẫu hay hoa hậu...

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzy giúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn

Những thiết kế hở vai 

Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hoà Minzy luôn khéo léo lựa chọn những thiết kế vừa vặn với cơ thể. Cô ưu tiên chọn những thiết kế có chất liệu mềm mại, kiểu dáng đơn giản, màu sắc trung tính để hài hoà với cơ thể. Một trang phục quá nổi bật sẽ mang đến sự tương phản với vóc dáng, khiến nhược điểm trở nên lộ rõ hơn. 

Nhờ đó, phong cách thời trang của Hòa Minzy luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ có chiều cao khiêm tốn.

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 7.

Hoà Minzy chọn thiết kế cúp ngực và phần chân váy ngắn để vóc dáng được thanh thoát, có cảm giác dài người hơn.

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 8.

Màu sắc trung tính cũng là ưu tiên của cô, khiến tổng thể hài hoà mà không cần đi giày đế cao.

Dáng thể thao năng động

Là người phải di chuyển nhiều và yêu thích sự năng động nên Hoà Minzy không thể thiếu những đôi giày đế bệt có dáng thể thao. Cô mix cùng những thiết kế trẻ trung nhưng khoẻ khoắn và hiện đại, khiến bà mẹ một con nhiều khi được nhận xét như cô nàng genZ cá tính. 

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 9.
3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 10.
3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 11.
3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 12.
Nhẹ nhàng, nữ tính

Hoà Minzy cũng khá phù hợp với phong cách nữ tính, nhờ vào vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn của cô. Đây chính là lợi thế để cô lựa chọn được nhiều thiết kế khác nhau. Điều này khiến những cô nàng 1m5 thêm tự tin, cũng như có thêm nhiều bí quyết để khắc phục chiều cao khiêm tốn. 

3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 13.
3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 14.
3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 15.
3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 16.
3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 17.
3 phong cách thời trang đời thường của Hòa Minzygiúp kéo dài chân cho người chiều cao khiêm tốn - Ảnh 18.3 nguyên tắc vàng giúp nữ ca sĩ 'ăn gian' chiều cao như 1,7m mà không cần đeo 'cà kheo' như Hoà Minzy

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