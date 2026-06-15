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Ý Nhi gây chú ý với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam

Thứ hai, 19:30 15/06/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Khi về Việt Nam, Ý Nhi gây ấn tượng với bộ áo dài hoa rực rỡ và hồng pastel. Video mới của cô khoe vẻ đẹp dịu dàng và gần gũi.

Ý Nhi tỏa sáng với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Gần đây, khi trở về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè sau thời gian học tập tại Úc, Ý Nhi thực hiện bộ ảnh vô cùng ấn tượng.

Ý Nhi tỏa sáng với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Nàng hậu chia sẻ video diện trang phục áo dài hoa trải đều thân áo tạo cảm giác xuân hè rực rỡ. Điều khiến fan ngạc nhiên là chiếc khăn choàng ngoài cũng họa tiết hoa lớn.

Ý Nhi tỏa sáng với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Kết hợp với trang phục là kiểu tóc búi gọn và trang sức tối giản giúp sự chú ý tập trung vào gương mặt và tà áo dài.

Ý Nhi tỏa sáng với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Với Hoa hậu Ý Nhi, mẫu áo dài này khá phù hợp vì tôn lên hình ảnh mà cô thường theo đuổi: dịu dàng, nền nã và gần gũi.

Ý Nhi tỏa sáng với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Ở một layout khác, Ý Nhi xuất hiện với áo dài hồng pastel mix áo choàng kiểu móc cực kỳ đằm thắm.

Ý Nhi tỏa sáng với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Hiện tại, Ý Nhi đang học tại Úc theo kế hoạch đã được cô công bố trước đó. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, người đẹp tập trung vào việc học tập, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cũng như trau dồi kiến thức để phục vụ cho các dự định trong tương lai.

Ý Nhi tỏa sáng với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m75 cùng nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng thanh mảnh. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, người đẹp gây chú ý với các chỉ số hình thể cân đối và phong cách trình diễn tự tin.

 

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