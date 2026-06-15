Ý Nhi gây chú ý với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam
GĐXH - Khi về Việt Nam, Ý Nhi gây ấn tượng với bộ áo dài hoa rực rỡ và hồng pastel. Video mới của cô khoe vẻ đẹp dịu dàng và gần gũi.
Diana Unicharm khẳng định vị thế trên thị trường tã giấy với hệ sinh thái sản phẩm toàn diệnĐẹp - 10 giờ trước
Mọi nhu cầu của từng em bé đều quan trọng, và chiến lược đa phân khúc chính là cách Diana Unicharm đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu ấy.
Da mặt bị đỏ rát: Làm ngay những điều này để 'giải cứu' làn da kịp thờiĐẹp - 10 giờ trước
GĐXH - Làn da khỏe mạnh thường mang lại cảm giác dễ chịu và tự tin trong giao tiếp hằng ngày. Nhận biết đúng nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn cách chăm sóc phù hợp và hỗ trợ da phục hồi hiệu quả.
Tuổi 37 của người đẹp phim 'Cách em 1 milimet'Đẹp - 12 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã thực hiện bộ ảnh với nhan sắc rạng rỡ để chào đón tuổi 37. Cô diện váy trắng thanh lịch và gửi gắm những lời yêu thương, tích cực nhân dịp bước sang tuổi mới.
Không phải váy chữ A, đây mới là kiểu chân váy được yêu thích trong mùa hèThời trang - 15 giờ trước
Trong mùa hè năm nay, chân váy bí là một trong những món đồ thời trang được các cô nàng săn đón. Với phom dáng độc đáo, khả năng tôn dáng cùng tính ứng dụng cao, chân váy bí nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội và phong cách thường ngày của nhiều bạn trẻ.
'Cô dâu tháng 6' Xuân Nghi khoe dáng thướt tha trước ngày trọng đạiThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - 'Bé' Xuân Nghi mới đây đã khoe nhan sắc rạng rỡ trong tà váy cưới thanh lịch và xinh đẹp. Vẻ ngoài cuốn hút của "cô dâu tháng 6" nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.
Sắc vóc diễn viên đóng ma nữ trong phim kinh dị Việt đang gây sốtĐẹp - 1 ngày trước
Khác với ngoại hình ám ảnh trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên này sở hữu ngoại hình quyến rũ, xinh đẹp ở ngoài đời.
Tăng Thanh Hà gây bất ngờ với phong cách rock-chic ở tuổi trung niênĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với phong cách rock-chic độc đáo ở tuổi 40. Bộ ảnh mới nhất của cô mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nổi loạn và thanh lịch. Khán giả và đồng nghiệp đều ngợi khen vẻ đẹp và cá tính mới mẻ của cô.
Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi BảoThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo đã có một bộ ảnh đẹp như tranh vẽ đón tuổi 37 bên chồng con. Điều đáng nói là nhan sắc của cô ngày càng rực rỡ.
Sai lầm khi dùng sữa dưỡng thể ngày hè khiến da thêm bí bách, nổi mụnĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Việc sử dụng sai cách không chỉ làm giảm tác dụng của sản phẩm mà còn có thể gây bí da hoặc kích ứng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ nguyên tắc sử dụng sữa dưỡng thể đúng cách.
Có nên đắp cà chua trực tiếp lên da mặt? Dùng sai cách coi chừng hại daĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Cà chua chứa nhiều vitamin C, lycopene và các chất chống oxy hóa có lợi cho da. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng quá nhiều, da vẫn có thể bị kích ứng hoặc trở nên nhạy cảm hơn.
Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa MinzyThời trang
GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.