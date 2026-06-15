Ý Nhi gây chú ý với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam

Hiện tại, Ý Nhi đang học tại Úc theo kế hoạch đã được cô công bố trước đó. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, người đẹp tập trung vào việc học tập, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cũng như trau dồi kiến thức để phục vụ cho các dự định trong tương lai.