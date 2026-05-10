Hoa khôi Áo dài Việt Nam sau 8 năm lấy chồng doanh nhân thành đạt, sắc vóc thăng hạng ra sao?

Lan Khuê tên đầy đủ là Trần Ngọc Lan Khuê, sinh ngày 4/1/1992 tại TP.HCM (lịch âm tuổi Dậu). Cô được biết đến là người mẫu, siêu mẫu và hoa khôi nổi bật của làng thời trang Việt Nam. Lan Khuê cao 1,76 m, từng theo học khoa Tiếng Đức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Lan Khuê bắt đầu được chú ý khi giành giải Triển vọng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2012, sau đó đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, cô đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam và trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2015. Tại đấu trường quốc tế này, Lan Khuê lọt Top 11 chung cuộc, tạo dấu ấn mạnh mẽ với phong cách trình diễn chuyên nghiệp.