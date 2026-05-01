11 năm sau ly hôn, mỹ nhân Việt có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ làm mẹ đơn thân xinh đẹp rực rỡ

Thứ sáu, 10:29 01/05/2026 | Thời trang
GĐXH - Diệp Bảo Ngọc sau 11 năm ly hôn Thành Đạt, cô làm mẹ đơn thân có sự nghiệp rực rỡ với nhiều phim đạt doanh thu vượt mốc trăm tỷ. Ngoài ra, sắc vóc tuổi U40 của cô cũng ngày càng trẻ đẹp.

Tái xuất màn ảnh cùng Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc nói gì?Tái xuất màn ảnh cùng Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc nói gì?

GĐXH - Sau "Lật mặt 6", Diệp Bảo Ngọc gây chú ý khi tái xuất màn ảnh, đóng chung với Hoài Linh trong dự án "Làm giàu với ma".

Diệp Bảo Ngọc mới đây đã vào phim chiếu rạp "Phí phông" và hiện tại phim đã vượt doanh thủ 150 tỷ đồng.

Trước đó, mỹ nhân 9X từng nổi tiếng khi trở thành nữ diễn viên của 2 dự án phim có doanh thu trăm tỉ, đó là: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma 1. Nói về điều này, cô tâm sự “Mọi người chọc tôi là có "vía trăm tỉ", nhưng thật ra đó là sự may mắn. Bởi vì để đạt được con số đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ê kíp, marketing, sản phẩm, sự yêu thương của khán giả… Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả ê kíp”.

Đằng sau vai diễn thành công, Diệp Bảo Ngọc còn là mỹ nhân trong làng điện ảnh bởi sắc vóc xinh đẹp.

Nhiều khán giả nhận xét, Diệp Bảo Ngọc ngày càng xinh đẹp và trẻ trung hơn so với hồi mới vào nghề.

Để có được nhan sắc như vậy, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ, ngoài chăm sóc làn da, nạp nguồn dinh dưỡng để thân hình cân đối, cô còn dành thời gian để thiền và suy nghĩ tích cực về cuộc sống.

Đó là bí quyết giúp Diệp Bảo Ngọc giữ gìn sự tươi trẻ dù sắp bước vào "tuổi băm".

Bên cạnh đó, việc siết cân, giữ dáng cũng được Diệp Bảo Ngọc áp dụng triệt để.

Nhờ chăm tập gym, yoga nên nữ diễn viên phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" có được sắc vóc hoàn hảo.

Bên cạnh đó, cô còn ăn uống khoa học để giữ được cân nặng lý tưởng.

Nhờ việc chăm sóc da, dáng từ trong ra ngoài nên Diệp Bảo Ngọc giữ được nhan sắc xinh đẹp dù đã trải qua một lần sinh nở và bước qua tuổi 32.

Diệp Bảo Ngọc là nữ diễn viên trưởng thành từ các cuộc thi sắc đẹp, trong đó có Miss Teen 2010, trước khi từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh Việt. Sinh năm 1993, cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ khá sớm với vai diễn đầu tay trong Nỗi đau của hạnh phúc (2011), sau đó nhanh chóng gây chú ý qua bộ phim "Mình cưới thật em nhé" (2012) đạt rating cao trên truyền hình.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Diệp Bảo Ngọc góp mặt ở nhiều dự án truyền hình như: Sức nặng tình thâm, Ải mỹ nhân, Một thời lãng quên, Trại hoa đỏ hay Ranh giới yêu thương. thường đảm nhận những vai diễn nội tâm, nhiều biến cố, đòi hỏi chiều sâu diễn xuất.

Sau thời gian tạm rời showbiz để tập trung kinh doanh, cô trở lại và tạo bước chuyển đáng chú ý khi tham gia điện ảnh, đặc biệt với vai diễn trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, giúp tên tuổi đến gần hơn với công chúng. Gần đây là các dự án phim như: Làm giàu với ma 1, Phí phông.

Diệp Bảo Ngọc "ép cân" kỷ lục trong 10 ngày để đóng phim Diệp Bảo Ngọc 'ép cân' kỷ lục trong 10 ngày để đóng phim

GĐXH - “Ngọc tự nhận thấy mình có vẻ hơi lên cân nên sau đó lập tức lên kế hoạch ăn uống phù hợp. Mỗi ngày Ngọc chỉ ăn 2 lần và bổ sung nước cùng với sự tập luyện phù hợp để lấy lại vóc dáng gọn gàng như ban đầu”, Diệp Bảo Ngọc cho biết.

