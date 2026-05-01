11 năm sau ly hôn, mỹ nhân Việt có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ làm mẹ đơn thân xinh đẹp rực rỡ

Diệp Bảo Ngọc là nữ diễn viên trưởng thành từ các cuộc thi sắc đẹp, trong đó có Miss Teen 2010, trước khi từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh Việt. Sinh năm 1993, cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ khá sớm với vai diễn đầu tay trong Nỗi đau của hạnh phúc (2011), sau đó nhanh chóng gây chú ý qua bộ phim "Mình cưới thật em nhé" (2012) đạt rating cao trên truyền hình.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Diệp Bảo Ngọc góp mặt ở nhiều dự án truyền hình như: Sức nặng tình thâm, Ải mỹ nhân, Một thời lãng quên, Trại hoa đỏ hay Ranh giới yêu thương. Cô thường đảm nhận những vai diễn nội tâm, nhiều biến cố, đòi hỏi chiều sâu diễn xuất.

Sau thời gian tạm rời showbiz để tập trung kinh doanh, cô trở lại và tạo bước chuyển đáng chú ý khi tham gia điện ảnh, đặc biệt với vai diễn trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, giúp tên tuổi đến gần hơn với công chúng. Gần đây là các dự án phim như: Làm giàu với ma 1, Phí phông.