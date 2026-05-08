Giảm từ 68kg xuống 53kg, bí quyết của MC Mai Ngọc là gì?

MC Mai Ngọc luôn được nhiều người ngưỡng mộ vì "kỷ luật thép" trong việc luyện tập, lấy lại vóc dáng sau sinh. Mới đây, bà mẹ một con chia sẻ niềm vui khi nhìn lại quá trình giảm từ 68kg xuống 53kg nhờ "kỷ luật - kiên nhẫn - không bỏ cuộc".

Theo nữ MC, trước sinh con trai đầu lòng cô nặng khoảng 57-58kg. Đến thời điểm mang bầu, cân nặng lên tới 68kg và ngay sau sinh một tháng còn 59kg, cho đến hiện tại là 53kg khiến cô vô cùng hạnh phúc.

"Để có mức cân nặng này là một quá trình kiên định vô cùng, tập trung nuôi con và dành thời gian cho bản thân. 40 phút đi bộ sáng, chiều đưa con đi dạo, 40 phút tập thể thao mỗi ngày, ăn 3 bữa tại nhà (không ăn vặt, không cafe, bánh kẹo, từ chối gần như mọi lời mời của bạn bè)", Mai Ngọc chia sẻ bí quyết.

Mai Ngọc từng chia sẻ bắt đầu luyện tập trở lại từ khi con trai được 3 tháng 10 ngày tuổi. Thời điểm đó, người đẹp đã về cân nặng trước khi sinh nhưng cơ bắp thì gần như mất hết, không có bóng dáng của vòng eo săn chắc. Nữ MC ban đầu tập pilates kết hợp đi bộ nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang chạy máy tại nhà.

Nữ MC thấy mình may mắn vì cơ địa không tăng cân nhiều, lại ăn uống, tập luyện có chế độ từ lâu nên việc lấy lại vóc dáng sớm cho kết quả tích cực. Cô tự hào với vòng eo thon thả, cơ bụng số 11 nổi rõ. Nữ MC cho biết ở tuổi U40, cô hạnh phúc với những gì đang có.

"Lời khen có thể thật có thể giả, chỉ có nếp nhăn trên da, những con số hiển thị trên chiếc cân, sức khoẻ và tinh thần là của mình. Vậy nên với Ngọc giai đoạn này, mình chọn khoẻ để chăm con, khoẻ để làm việc mình yêu thích và đẹp làm món quà cho chính mình", bà mẹ một con bày tỏ.

Ngắm sắc vóc giảm cân thành công ở tuổi U40 của MC Mai Ngọc:

Mai Ngọc cho biết 40 phút mỗi ngày, một vài dụng cụ, đủ tập là được.

Với chiều cao 1m72 và 53kg của Mai Ngọc như hiện tại là sắc vóc lý tưởng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, nữ MC cho biết còn phấn đấu giảm xuống 52kg.

