Những phép cộng phối đồ đang được ưa chuộng nhất trong làng thời trang

Thứ sáu, 06:21 01/05/2026 | Thời trang

Bí quyết thời trang đằng sau mỗi bộ trang phục đẹp thường là những phép cộng đơn giản. Khi thời tiết còn dễ chịu, tranh thủ thử nghiệm những bản phối này nhé!

Áo len đỏ + Quần jeans trắng

Những phép cộng phối đồ đang được ưa chuộng nhất trong làng thời trang - Ảnh 1.

Đôi khi những bộ trang phục sành điệu nhất lại được kết hợp từ những item đơn giản. Ví dụ như bộ đôi áo len đỏ và quần jeans trắng, màu sắc tương phản của cả hai đã đem lại hiệu ứng nịnh mắt cho trang phục.

Nếu muốn ấn tượng hơn, bạn có thể phối thêm áo hai dây lụa bên trong, để lộ ra để trang phục trông nhiều layer hơn, mang đến vẻ ngoài thú vị.

Áo khoác cargo + Quần lửng + Giày búp bê

Những phép cộng phối đồ đang được ưa chuộng nhất trong làng thời trang - Ảnh 2.

Cảm hứng từ phong cách tiện dụng của Saint Laurent, kết hợp với nét cổ điển tối giản của phong cách thời trang Paris, phép cộng này sẽ đem lại cho bạn một vẻ ngoài chỉn chu, cân bằng nhưng không kém phần bắt mắt.

Áo khoác Barn + Quần satin + Giày slingback

Những phép cộng phối đồ đang được ưa chuộng nhất trong làng thời trang - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa các loại chất liệu và kiểu dáng đối nghịch nhau tạo ra sự độc đáo và phá cách cho cả bộ trang phục. Đối với những ngày bình thường, phối đồ sao cho giữ được sự giản dị nhưng không bị nhàm chán là một câu hỏi khó, thì phép cộng này sẽ giúp bạn giải quyết.

Chân váy bút chì + Áo len màu kem + Mặt dây chuyền nổi bật

Những phép cộng phối đồ đang được ưa chuộng nhất trong làng thời trang - Ảnh 4.

Những điểm khác biệt tinh tế ở tay áo, cổ áo, gấu áo… sẽ nói lên nhiều điều về việc bạn đầu tư thế nào cho vẻ ngoài. Một chiếc áo len chất xịn, màu sắc trang nhã, tối giản đôi khi sẽ giúp bạn trông sang trọng hơn cả những bộ vest hay đầm cắt may phức tạp.

Một bộ trang phục giúp bạn ghi điểm ở mọi dịp sẽ gồm áo len màu kem, phối cùng váy bút chì chất liệu da, màu đen hoặc nâu. Thêm một chiếc vòng cổ có mặt dây ấn tượng là đủ để tạo nên một bộ trang phục thanh lịch.


GĐXH - Mới đây, Huyền Baby - phú bà Vbiz khoe dáng trong bộ bikini siêu nóng bỏng khiến khán giả choáng ngợp vì quá đẹp.

Bước vào mùa hè 2026, họa tiết kẻ sọc trở lại đầy ấn tượng với bảng màu rực rỡ và khả năng biến hóa linh hoạt. Trong tủ đồ của những tín đồ theo đuổi phong cách tối giản, đây gần như là lựa chọn không thể thay thế.

Không phải cứ mặc đẹp là phù hợp với môi trường công sở. Nhiều lựa chọn tưởng chừng nữ tính nhưng lại vô tình khiến hình ảnh trở nên kém chuyên nghiệp trong mắt đồng nghiệp và đối tác.

GĐXH - Từ make-up, kiểu tóc đến phụ kiện, mọi thứ đều được Chi Pu tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với từng bộ trang phục.

GĐXH - Diệp Lâm Anh gây ấn tượng với vóc dáng quyến rũ tuổi 38 khi diện bikini cắt khoét táo bạo. Cô chăm sóc bản thân với chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, mang đến hình ảnh sexy và tươi mới mỗi mùa hè.

GĐXH - Người đẹp Mai Bảo Ngọc đã xuất hiện với diện mạo cực cuốn hút và lấy lại dáng nhanh tại sự kiện ra mắt phim "Heo năm móng".

GĐXH - Thanh Thủy - người đẹp gốc Đà Nẵng - khiến fan sắc đẹp trầm trồ với bộ ảnh xanh pastel, khoe vẻ dịu dàng "nàng thơ".

GĐXH - Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng Quách Thu Phương không giới hạn phong cách thời trang theo tuổi tác mà có sự biến hóa đa dạng ở nhiều style khác nhau: sang trọng, kín đáo mà vẫn trẻ trung, bay bổng, điệu đà mà vẫn cá tính, hiện đại.

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng với phong cách sơ mi xuyên thấu thanh lịch. Khám phá cách mix đồ đầy sáng tạo cùng với những gợi ý thời trang mới nhất.

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn chồng Tây, cô một mình nuôi con nhỏ và tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Điều đặc biệt, nhan sắc của người đẹp ngày càng "lên hương" nhờ giảm cân.

GĐXH - Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng Quách Thu Phương không giới hạn phong cách thời trang theo tuổi tác mà có sự biến hóa đa dạng ở nhiều style khác nhau: sang trọng, kín đáo mà vẫn trẻ trung, bay bổng, điệu đà mà vẫn cá tính, hiện đại.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
