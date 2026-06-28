Hoà Minzy, Quang Hùng MasterD khuấy động hơn 20.000 khán giả trong Concert Thanh Xuân

Ngọn lửa Thanh xuân: Từ ký ức đến lời tri ân

Với sự tham gia của gần 20 ca sĩ, nghệ sĩ cùng hàng trăm diễn viên, vũ công, hợp xướng, sinh viên và thiếu nhi, Concert Thanh Xuân được xây dựng như một hành trình có cấu trúc rõ ràng qua ba chương: Ngọn lửa Thanh xuân, Khát vọng Thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ. Mỗi chương mang một sắc thái riêng, nhưng cùng hướng về một điểm chung: tôn vinh lý tưởng sống đẹp, tinh thần cống hiến và khát vọng dựng xây đất nước của tuổi trẻ Việt Nam.

Hòa Minzy và Lâm Phúc thể hiện Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam. Áo xanh gọi tương lai

Mở màn Concert Thanh Xuân, Hòa Minzy và Lâm Phúc thể hiện Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam. Áo xanh gọi tương lai là ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.



Không gian chương mở ra bằng liên khúc Lên đàng - Thanh niên làm theo lời Bác, được phối mới theo phong cách rock qua phần thể hiện của Lâm Phúc và Muộii. Những giai điệu đã đi cùng nhiều thế hệ thanh niên được khoác lên diện mạo mạnh mẽ, tạo nên hình ảnh tuổi trẻ luôn sẵn sàng lên đường, mang trong mình nhiệt huyết cống hiến và khát vọng dấn thân.

Mạch cảm xúc tiếp tục với Đường lên phía trước do Đông Hùng thể hiện cùng Hợp xướng Thanh Niên. Liên khúc Tự nguyện - Mãi mãi tuổi 20 do Võ Hạ Trâm và Đông Hùng thể hiện cùng Hợp xướng Thanh trở thành một khoảng lặng giàu sức lay động. Ở đó, thanh xuân không chỉ là tuổi trẻ, tình yêu hay giấc mơ riêng, mà còn là lựa chọn sống, là lý tưởng và sự dấn thân vì đất nước.



Đông Hùng và Muộii.

Khép lại chương đầu là Bước chân trên dải Trường Sơn do Lâm Phúc kết hợp cùng rapper Double2T, vũ đoàn và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thể hiện. Bản phối mới kết nối chất liệu âm nhạc hiện đại với hình ảnh con đường Trường Sơn huyền thoại, để phần rap vang lên như tiếng nói của thế hệ trẻ hôm nay khi nhìn lại những chặng đường cha anh đã đi qua. Đây là điểm nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức hào hùng và trách nhiệm tiếp bước của người trẻ.

Khát vọng Thanh xuân: Năng động, sáng tạo, nhân văn và sẵn sàng cống hiến

Nếu chương đầu là lời tri ân với các thế hệ đi trước, chương II mở ra bức tranh về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay: năng động, sáng tạo, nhân văn và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước được thể hiện qua các ca khúc: Việt Nam kiêu hãnh do Võ Hạ Trâm thể hiện.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Tiếp đó, mashup Việt Nam tử tế - Điều tử tế bay xa do Ngọc Khánh Chi và Ali Thục Phương thể hiện mang đến một màu sắc gần gũi và ấm áp hơn.

Không khí chương trình chuyển sang sôi động với À Lôi do Double2T trình diễn. Ca khúc mang đậm hơi thở vùng cao, phát huy thế mạnh kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại. Đây là một trong những điểm nhấn cho thấy Concert Thanh Xuân không nhìn bản sắc như điều xa cách, mà đưa bản sắc vào nhịp điệu trẻ trung, phóng khoáng và giàu khả năng lan tỏa.

Tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hòa Minzy quay trở lại sân khấu sau tiết mục mở màn, tiếp tục đẩy cao không khí với Thị Mầu. Tiết mục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống bằng phần dàn dựng giàu tính sân khấu và sự tương tác trực tiếp với khán giả. Nhân vật quen thuộc của nghệ thuật dân gian bước vào không gian đại nhạc hội, tạo nên một sắc màu riêng: vừa duyên dáng, vừa hiện đại, vừa gần với đời sống nghe nhìn của công chúng trẻ.

Hòa Minzy quay trở lại sân khấu sau tiết mục mở màn, tiếp tục đẩy cao không khí với Thị Mầu.

Khép lại chương II là mashup Khát vọng tuổi trẻ - It's my life do Đông Hùng thể hiện. Hai ca khúc thuộc hai không gian âm nhạc khác nhau được nối trong cùng một tiết mục, tạo nên cuộc đối thoại giữa tinh thần hội nhập và khát vọng cống hiến.

Thanh xuân rực rỡ: Bùng nổ với những mảnh ghép đa sắc màu

Chương III mở ra không gian gần nhất với hơi thở của một đại nhạc hội đương đại với các ca khúc: Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do Bùi Trường Linh thể hiện.

Chương III mở ra không gian gần nhất với hơi thở của một đại nhạc hội đương đại với các ca khúc: Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do Bùi Trường Linh thể hiện.

Bùi Trường Linh tiếp tục giữ mạch cảm xúc với Từng ngày yêu em và Đường tôi chở em về. Không khí trẻ trung được nối dài bằng liên khúc Nụ cười 18, 20 - Đi giữa trời rực rỡ do Quán quân The Voice Trần Ngọc Ánh thể hiện cùng Hợp xướng Thanh Niên. Hai ca khúc gợi nhắc những năm tháng học trò, những nụ cười, tình bạn và ước mơ trong trẻo của tuổi trẻ. Trên sân khấu, nguồn năng lượng tươi sáng của quán quân The Voice tạo nên một đoạn chuyển nhiều ánh sáng trong tổng thể chương trình.

Mashup Son - Giai điệu Việt Nam mình do Hà Myo thể hiện.

Một điểm nhấn nghệ thuật khác của chương III là mashup Son - Giai điệu Việt Nam mình do Hà Myo thể hiện.

CONGB tiếp nối chương trình với Nhớ em 8 lần và Ngôi sao hy vọng. Muội mang đến mashup Thanh xuân ta gặp nhau - Nhé anh. Xen giữa hai ca khúc là phần giao lưu ngắn về những ký ức thanh xuân, tạo nên một khoảng lắng trước khi âm nhạc bùng nổ trở lại. Tiết mục góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc của chương Thanh xuân rực rỡ: ở đó, những cảm xúc riêng của mỗi người được kết nối trong cùng một không gian âm nhạc.

Hơn 20.000 khán giả vỡ òa cùng Quang Hùng MasterD

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của concert là sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD. Ngay từ khi nam ca sĩ bước lên sân khấu, cả khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò, hàng nghìn lightstick, banner LED và phụ kiện cổ vũ đồng loạt được thắp sáng.

Hơn 20.000 khán giả vỡ òa cùng Quang Hùng MasterD

Mở đầu bằng phần intro kết hợp rap và vũ đạo kéo dài gần 5 phút, Quang Hùng MasterD nhanh chóng khuấy động bầu không khí trước khi liên tiếp mang đến loạt ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, mashup Đừng khóc một mình - Chân thành và Thủy triều.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát và khả năng trình diễn, anh còn khiến cả khán đài liên tục hòa giọng theo từng ca khúc. Mỗi khoảnh khắc xuất hiện của Quang Hùng MasterD đều được người hâm mộ ghi lại bằng điện thoại, tạo nên "biển ánh sáng" phủ kín khu vực khán đài. Sự cuồng nhiệt của cộng đồng người hâm mộ đã biến phần trình diễn của anh trở thành một trong những điểm nhấn sôi động nhất của đêm nhạc.

Khép lại bằng niềm tự hào Việt Nam

Sau phần trình diễn của Quang Hùng MasterD, Concert Thanh Xuân đi đến điểm kết bằng liên khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này do Lâm Phúc, Ngọc Khánh Chi, Ali Thục Phương cùng hàng trăm vũ công, thiếu nhi các câu lạc bộ, dàn hợp xướng thể hiện.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc trở thành tâm điểm của toàn bộ tiết mục. Sự xuất hiện đồng thời của các ca sĩ, thiếu nhi, hợp xướng, vũ công, sinh viên và lực lượng diễn viên quần chúng tạo nên một bức tranh khép lại giàu tính cộng đồng. Giữa hai ca khúc, lời nhắn "Thanh xuân của chúng ta thật đẹp - nhớ mãi chuyến đi này" vang lên như một điểm nối cảm xúc trước khi toàn bộ chương trình khép lại.

Dưới sân khấu, hơn 20.000 khán giả đồng loạt vẫy cờ Tổ quốc, hát vang theo từng giai điệu. Những hình ảnh ấy khép lại hành trình nghệ thuật kéo dài hơn ba giờ đồng hồ bằng cảm xúc tự hào, gắn kết và niềm tin vào tương lai đất nước.

Bầu trời Trường đua F1 Mỹ Đình rực sáng với màn pháo hoa tầm thấp kéo dài gần 15 phút.

Ngay sau tiết mục bế mạc, bầu trời Trường đua F1 Mỹ Đình rực sáng với màn pháo hoa tầm thấp kéo dài gần 15 phút. Ban Tổ chức huy động 90 giàn pháo hoa cùng 200 ống phun hoa, tạo nên màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn trong tiếng vỗ tay không ngớt của hàng vạn khán giả.

Điều khác biệt của Concert Thanh Xuân

Concert Thanh Xuân cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý trong tổ chức chương trình nghệ thuật dành cho người trẻ: không chỉ tạo ra một sân khấu lớn, mà xây dựng một hành trình có câu chuyện, có điểm tựa văn hóa, có chiều sâu thông điệp và có khả năng kết nối với thị hiếu âm nhạc đương đại. Không chỉ tiếp cận khán giả trẻ, Ban Tổ chức mong muốn kể lại câu chuyện thanh xuân nhiều thế hệ bằng âm nhạc vừa quen thuộc vừa tươi mới.

Điểm đáng nhớ của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa quy mô đại nhạc hội và chiều sâu cảm xúc. Âm nhạc được sử dụng như ngôn ngữ kết nối các thế hệ; công nghệ trình diễn tạo nên không gian thị giác hiện đại; còn những ca khúc quen thuộc được làm mới để chạm tới khán giả trẻ bằng nhịp điệu gần gũi hơn. Từ Lên đàng, Thanh niên làm theo lời Bác, Tự nguyện, Mãi mãi tuổi 20 đến À Lôi, Thị Mầu, Tình đầu quá chén, Thủy triều…, chương trình để truyền thống và hiện đại đối thoại trong cùng một không gian.

Với hơn 20.000 khán giả, gần 20 ca sĩ, nghệ sĩ cùng hàng trăm diễn viên, vũ công, hợp xướng, sinh viên, thiếu nhi và lực lượng hỗ trợ, Concert Thanh Xuân không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn, đó còn là hành trình nghệ thuật tái hiện những giá trị cốt lõi của các thế hệ thanh niên Việt Nam: từ ký ức hào hùng của dân tộc, tinh thần xung kích trong hiện tại đến khát vọng sáng tạo, hội nhập và cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Concert Thanh Xuân - chia sẻ: "Concert Thanh Xuân là hành trình được Báo Tiền Phong thực hiện bằng nhiều tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu dành cho tuổi trẻ Việt Nam".

Nhìn lại quá trình thực hiện chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Concert Thanh Xuân - chia sẻ: "Concert Thanh Xuân là hành trình được Báo Tiền Phong thực hiện bằng nhiều tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu dành cho tuổi trẻ Việt Nam. Chúng tôi mong Concert Thanh Xuân không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc, mà còn là lời nhắc về lý tưởng sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm của người trẻ đối với Tổ quốc".