Học viện An ninh nhân dân chính thức công bố kết quả trúng tuyển tháng 6/2024

Hơn 100 thí sinh trúng tuyển sớm vào các trường CAND GĐXH - Theo thông tin của Bộ Công an, tính đến thời điểm hiện tại, có 127 thí sinh xuất sắc trúng tuyển vào 8 trường CAND theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ.

Điểm trúng tuyển Học viện An Ninh nhân dân 2024

Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh (7860100)

TT Đối tượng Điểm trúng tuyển Ghi chú 1 Nam 21,60 2 Nữ 26,48

TT Đối tượng Điểm trúng tuyển Ghi chú 1 Nam 15,00 2 Nữ 24,00

Học viện An ninh nhân dân công bố kết quả trúng tuyển.

Thời gian nhập học thí sinh trúng tuyển

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức nhập học: 08h00, Thứ năm, ngày 15/08/2024.



2. Địa điểm: Hội trường lớn, Học viện An ninh nhân dân.

3. Thủ tục nhập học:

Đề nghị Công an đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển thông báo cho thí sinh biết và hoàn thiện các tài liệu, thủ tục có liên quan để nhập học cho thí sinh (đối với cả hai phương thức xét tuyển thẳng và thi tuyển).

a) Hồ sơ tuyển sinh được niêm phong (do Công an các đơn vị, địa phương nộp trực tiếp hoặc chuyển qua giao liên về Phòng Quản lý học viên - Học viện An ninh nhân dân):

+ Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an;

+ Bản lý lịch tự khai có xác nhận theo quy định;

+ Bản thẩm tra lý lịch;

+ Giấy chứng nhận sơ tuyển;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc phiếu khám sức khỏe;

+ Xác nhận nơi thường trú;

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính: bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng đại học; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

+ Biên bản xét duyệt của Công an đơn vị, địa phương;

+ Giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh;

+ Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

b) Hồ sơ thí sinh tự mang theo bao gồm:

+ Giấy báo nhập học;

+ Bản chính và bản sao chứng thực từ bản chính: bằng tốt nghiệp và học bạ THPT; bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng đại học; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính các loại giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có), bản chính (để kiểm tra);

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (để kiểm tra).

+ Đồ dùng cá nhân: giày, dép, chăn, màn, quần áo (để dùng trong thời gian chờ phát quân trang).

Thí sinh không thể đến nhập học đúng thời gian nêu trên vì lý do cá nhân chính đáng cần báo cáo Công an đơn vị, địa phương để trao đổi với Học viện xử lý theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Bộ Công an. Học viện không tiếp nhận những thí sinh đến chậm sau 15 ngày kể từ ngày nhập học không có lý do chính đáng hoặc thiếu những thủ tục, giấy tờ đã thông báo này.

