Cộng đồng mạng 'phát cuồng' với trào lưu 'kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa'

Câu nói "Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa" là câu nói đang gây sốt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, cùng với đó là vô vàn những clip "đu trend". Những hình ảnh, clip bắt trend mới này đang trở thành xu hướng với hàng triệu view và trăm nghìn bình luận.

Được biết, xu hướng mới này trong thời gian gần đây được một thương hiệu lẩu nổi tiếng sử dụng ở Việt Nam như một cách tiếp thị để thu hút khách hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần gọi nhân viên đến bàn ăn và đọc câu 'thần chú': "Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa', lúc này, lập tức sẽ có nhân viên mang đến bờm hoa nổi bật để khách hàng chụp những bức ảnh ấn tượng.

Hình ảnh nhiều bạn trẻ đội trên đầu những bông hoa nhiều màu sắc được xâu thành vòng lớn cài lên đầu rất đáng yêu, khiến tạo hình này đã trở thành trào lưu. Không chỉ các cô gái mà cũng có nhiều nam thanh niên và trẻ em đua nhau hưởng ứng 'trend' mới này.

Dân mạng hết lời khen ngợi thần sắc của nhiều Tiktoker: "Ai đu trend này cũng thành thần tiên tỷ tỷ, quá xuất sắc"; "Không cần đợi đến mùa xuân cũng được ngắm cả vườn hoa mới lạ"; "Xem video cũng muốn thử đu trend để được xinh đẹp thế này"...

Nhiều Tiktoker còn biến tấu "câu thần chú" thành các phiên bản hài hước như "Kiếp này cài tiền lên tóc, kiếp sau phú quý tài hoa"; "Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo MC"...

Những bông hoa nhiều màu sắc mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt, không chỉ tượng trưng cho hạnh phúc và hy vọng mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa khác như: thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tin vào cuộc sống.

Cùng chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đỉnh của các bạn trẻ Việt Nam khi tham gia trào lưu "Kiếp này cài hoa lên tóc" đang gây sốt trên TikTok.

