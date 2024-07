Tin vui đầu tháng 7 cho những người ao ước được vào vị trí chuyên viên

GĐXH - Gần đây, nam rapper Đen Vâu đăng 1 bức ảnh khiến cộng đồng mạng xôn xao 'đoán già, đoán non' khi cho rằng đó là 'tín hiệu' của đề thi THPT Quốc gia năm 2024.

Hiện nay, chuyên viên pháp chế là một công việc được cho là hấp dẫn với nhiều cơ hội làm việc và mức thu nhập tương đối và ổn định. Vì vậy, việc nắm bắt các cơ hội tuyển dụng vị trí này là mục tiêu hướng đến của rất nhiều người. Hiện nay, vị trí chuyên viên pháp chế có ở các cơ quan chính phủ, các tổ chức nhà nước, tổ chức quốc tế, các công ty luật và các doanh nghiệp trong và nước ngoài.

Đáng chú ý, trong thời gian từ ngày 1/07-10/07/2024, trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ trực tiếp nhận hồ sơ ưng tuyển vị trí Chuyên viên Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng. Mọi công dân cần lưu ý về một số những yêu cầu để tham gia dự tuyển. Cụ thể:

1.1. Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng

1.2. Nội dung công việc:

– Triển khai lấy ý kiến của các bên liên quan;

– Lập phân tích, đánh giá kết quả phản hồi các bên liên quan;

– Quản lý hệ thống cổng thông tin đảm bảo chất lượng;

– Tham gia các hoạt động tổ chức, điều phối đánh giá trong, đánh giá ngoài;

– Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường;

– Thực hiện công tác thanh tra thi, thanh tra các sự vụ do Nhà trường giao thường xuyên và đột xuất;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

1.3. Yêu cầu:

– Trình độ: Học vị Thạc sĩ hoặc học vị Cử nhân loại khá trở lên có chuyên ngành gần với lĩnh vực đảm bảo chất lượng hoặc công nghệ thông tin hoặc xử lý dữ liệu (có cam kết hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với yêu cầu vị trí công việc trong 3 năm).

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương bậc 3 Khung NLNN dùng cho Việt Nam.

– Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng. Giao tiếp và tổ chức công việc tốt. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

– Ưu tiên: Nam, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản lý đào tạo, có khả năng biên soạn, xây dựng các văn bản quản lý.

– Đơn xin việc;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của địa phương;

– Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ liên quan;

– Bản sao có công chứng: Giấy khai sinh, CMTND/CCCD;

– Giấy chứng nhận sức khỏe (Trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

– Người liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên – Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (phòng 403 hoặc phòng 406A, nhà T1, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

– Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/7/2024 đến 10/7/2024./.

