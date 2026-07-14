Toàn cảnh vụ cháy quán bar khiến 27 người chết ở Thái Lan: Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút hỗn loạn cuối cùng

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán bar ở khu vực Lat Phrao, thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào gần nửa đêm 12/7. Ngoài ra còn có hàng chục người bị thương, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch.

Khoảnh khắc kinh hoàng

Một nữ TikToker Thái Lan đã chia sẻ khoảnh khắc thoát chết trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một quán bar ở khu vực Lat Phrao, Bangkok (Thái Lan) vào đêm 12/7. Cô cho biết ban đầu tưởng là hiệu ứng khói từ đá khô, nhưng chỉ chưa đầy 30 giây sau, cả quán rơi vào cảnh hỗn loạn khi mọi người đồng loạt bỏ chạy.

Theo chia sẻ của Ritaar (1 người dùng mạng có tiếng tại Thái Lan), người bạn thân tên Peipei của cô là một trong những người có mặt tại quán bar khi vụ cháy xảy ra. Ritaar đã đăng tải đoạn video ghi lại thời điểm khói bao trùm không gian bên trong quán, trong khi dòng người hoảng loạn tìm đường thoát thân.

Kèm theo video, cô viết: "Vụ cháy tại quán bar ở khu vực Lat Phrao. Bạn mình đang ở trong quán. Thật may mắn khi cô ấy đã an toàn. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Mong mọi người luôn cẩn trọng và giữ bình tĩnh khi đi đến những nơi đông người."

Sáng 13/7, Ritaar tiếp tục đăng tải đoạn clip ghi lại lời kể của Peipei sau khi vừa trải qua biến cố. Theo cô, tinh thần của người bạn vẫn chưa ổn định vì cú sốc quá lớn.

Peipei cho biết cô đến quán vào khoảng 23h, đây cũng là lần đầu tiên ghé địa điểm này nên hoàn toàn không biết lối thoát hiểm nằm ở đâu. Ban đầu nhóm định ngồi ở khu vực giữa quán nhưng vì đã kín chỗ nên chuyển sang một khu vực khác, cách xa cửa chính. May mắn là gần vị trí đó lại có một cánh cửa khác mà cô không rõ là cửa thoát hiểm hay lối ra phụ.

Chỉ khoảng 5 phút sau khi ổn định chỗ ngồi và vừa gọi món xong, khói bất ngờ bốc lên. "Lúc đầu mình nghĩ đó chỉ là khói từ đá khô. Nhưng chưa đầy 30 giây sau, mọi người bắt đầu la hét và chạy tán loạn, mình lập tức chạy theo", Peipei kể.

Clip hiện trường sự việc

Cô cho biết ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa phụ, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội phía sau. "Mình tận mắt thấy những người chạy phía sau bị lửa bén vào người, có người tóc bốc cháy. Khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn. Mình hoàn toàn mất bình tĩnh."

Sau khi thoát nạn, Peipei cho biết cô vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh chứng kiến trong đêm xảy ra hỏa hoạn. Cô cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho rằng nếu chậm chân chỉ vài giây, bản thân có thể đã trở thành một trong những người thiệt mạng.

Trong bài đăng, Ritaar cũng đặt câu hỏi về các biện pháp an toàn của quán bar. Cô băn khoăn liệu cơ sở này có được trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống phun nước tự động hay các phương án ứng phó khẩn cấp hay không, đồng thời cho rằng sau thảm kịch, việc hỗ trợ tâm lý và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Theo ghi nhận của Bangkok Post, khi trời sáng, hiện trường vụ cháy vẫn là khung cảnh tang thương với giày dép vương vãi, nhiều dấu chân dính máu còn in trên nền nhà. Giày dép vương vãi khắp nơi (Ảnh: Bangkok Post) Toàn bộ khu vực quán bar Na Ladprao đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, trong khi các điều tra viên khẩn trương rà soát từng khu vực bên trong đống đổ nát nhằm xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Ngửi thấy mùi khí gas suốt 10 phút, vẫn chưa biết tung tích chị gái

Một phụ nữ khác sống sót trong vụ cháy quán bar tại khu vực Lat Phrao, Bangkok (Thái Lan) cho biết cô đã ngửi thấy mùi khí gas khoảng 5 đến 10 phút trước khi hỏa hoạn bùng phát. Đến nay, chị gái đi cùng cô vẫn mất tích, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy túi xách và điện thoại.

Theo người phụ nữ, tối xảy ra sự việc, cô đến quán cùng chị gái. Khoảng 5 đến 10 phút trước khi phát hiện cháy, cô đã ngửi thấy mùi khí gas trong quán. Không lâu sau, chị gái nói sẽ vào nhà vệ sinh, còn cô vẫn ngồi tại bàn.

Ít phút sau, có người hô lớn rằng quán đang cháy. Cô lập tức chạy ra ngoài. "Lúc đó khói đã bao trùm khắp quán, gần như không thể thở nổi", người phụ nữ kể.

Cô cho biết thời điểm đó chị gái vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. Theo ước tính của cô, trong quán có gần 100 khách vì mọi người mới bắt đầu đến sử dụng dịch vụ.

Trong lúc chạy thoát thân, cô còn nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong quán.

Đến thời điểm hiện tại, người phụ nữ vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về chị gái. Gia đình đã trình báo mất tích với cơ quan chức năng. Theo lời cô, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy túi xách và điện thoại của chị gái, trong khi tung tích của nạn nhân vẫn chưa được xác định.

"Tôi chỉ cầu mong chị mình vẫn còn an toàn", người phụ nữ nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện trường thương tâm

Theo truyền thông Thái Lan, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 12/7 (giờ địa phương) tại quán Rong Beer Na Lat Phrao, gần ngõ Lat Phrao 1, quận Chatuchak, Bangkok. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ từ nhiều đơn vị đã được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy và cứu các nạn nhân.

Đến khoảng 0h30 ngày 13/7, sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng tiến vào bên trong để kiểm tra hiện trường. Toàn bộ kết cấu bên trong quán bar đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại đống tro tàn.

Điều khiến lực lượng cứu hộ đau xót nhất là phát hiện nhiều thi thể nằm tập trung trên lối đi dẫn đến nhà vệ sinh và bên trong khu vực nhà vệ sinh của quán. Theo nhận định ban đầu, khi đám cháy bùng phát, hệ thống điện bị ngắt khiến không gian chìm trong bóng tối. Nhiều khách không nhìn thấy lối thoát nên chạy về phía nhà vệ sinh để tìm nơi trú ẩn, trước khi bị ngạt khói và tử vong do hỏa hoạn.

Ngoài các trường hợp thiệt mạng, còn có nhiều người bị thương nặng và bị thương nhẹ đã được các đội cứu hộ đưa đến những bệnh viện lân cận để cấp cứu.

Khoảng 1h sáng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp đến hiện trường cùng lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, lực lượng pháp y và các đơn vị điều tra để kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ cũng như khám nghiệm tử thi.

Ảnh: Bangkok Post

Phát biểu với báo giới, ông Anutin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong thảm kịch xảy ra giữa trung tâm Bangkok. Ông cho biết kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy phần lớn nạn nhân được phát hiện tại khu vực nhà vệ sinh. Cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ cháy và thu thập lời khai từ những người sống sót cũng như ban nhạc biểu diễn tại quán.

Theo Thủ tướng Thái Lan, nhiều nạn nhân có dấu hiệu tử vong do hít phải khói độc. Công tác nhận dạng vẫn đang được tiến hành với sự phối hợp của thân nhân các nạn nhân. Một số điện thoại của người gặp nạn vẫn còn hoạt động, lực lượng chức năng đã tiếp nhận các cuộc gọi từ người thân và ghi nhận thông tin phục vụ việc xác minh danh tính.

Nguồn: Khaosod