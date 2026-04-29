Hơn 11.000 vật thể "vô hình" cùng lộ diện trên bầu trời

Theo Sci-News, bộ dữ liệu mới từ Đài quan sát Vera C. Rubin - gọi tắt là Rubin - dựa trên 1 triệu lượt quan sát trong vòng 1,5 tháng đã phơi bày hơn 11.000 vật thể mới, là những tiểu hành tinh và sao chổi nhỏ nằm ngay trong hệ Mặt Trời, bao gồm 33 cái được phân loại là "gần Trái Đất".

Các tiểu hành tinh này không quá xa xôi nhưng lại quá nhỏ, do đó gần như "vô hình" đối với các kính thiên văn khác, nên không được phát hiện suốt nhiều năm qua.

Bản đồ các vật thể vừa lộ diện nhờ "mắt thần" của Đài quan sát Vera C. Rubin - Ảnh: NSF/DOE/NASA/ESA

Dữ liệu mới đã chứng minh khả năng vượt ngoài mong đợi của Rubin, một cơ sở quan sát thiên văn quốc tế do Mỹ dẫn đầu và đặt tại Chile, vẫn trong giai đoạn chạy thử.

Đây cũng là đài quan sát được nhiều nhà khoa học kỳ vọng sẽ phơi bày nhiều bí mật liên quan đến các vật thể mà họ muốn nghiên cứu nhưng chưa thể nhìn rõ bởi các kính thiên văn tiền nhiệm.

“Những gì trước đây phải mất nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ mới khám phá ra, Rubin sẽ tìm ra chỉ trong vài tháng" - tiến sĩ Mario Juric từ Đại học Washington (Mỹ), nhà khoa học hàng đầu về hệ Mặt Trời của Rubin, cho biết.

Theo tiến sĩ Juric, đài quan sát này có thể giúp định hình lại căn bản kho tàng các vật thể trong hệ Mặt Trời và mở đường cho những khám phá mà nhân loại vẫn chưa hình dung được.

Trong số các vật thể vừa bị "tóm gọn", 33 vật thể gần Trái Đất (NEO) được quan tâm nhất.

Chúng là những tiểu hành tinh và sao chổi nhỏ - cái lớn nhất đường kính chỉ 500 m - có khoảng cách gần nhất với Mặt Trời nhỏ hơn 1,3 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời.

Rất may mắn, không có vật thể nào trong số đó có khả năng va chạm Trái Đất trong tương lai gần.

Bộ dữ liệu này cũng chứa khoảng 380 vật thể xuyên Sao Hải Vương (TNO), tức những thiên thể băng giá quay quanh quỹ đạo bên ngoài hành tinh ngoài cùng của Thái Dương hệ, loại vật thể mà việc nhìn thấy chúng gần như là một sự tình cờ may mắn trong nỗ lực "mò kim đáy bể".

Hai trong số các TNO - được đặt tên tạm thời là 2025 LS2 và 2025 MX348 - có quỹ đạo cực lớn và thuôn dài, cách Mặt Trời xa gấp 1.000 lần so với Trái Đất tại điểm viễn nhật (xa Mặt Trời nhất).







