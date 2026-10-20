Hơn 3 năm làm mẹ tràn đầy cảm hứng của Phương Oanh từ căn bếp nhỏ

Thứ ba, 14:00 20/10/2026 | Ăn
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GĐXH - Hai bé Jimmy - Jenny, cặp song sinh nhà Phương Oanh, được khen dễ thương khi ngẫu hứng vào bếp cùng mẹ.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 1.

Hôm 18/10, Phương Oanh chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu khi hai bé Jimmy - Jenny cùng mẹ làm món súp bí đỏ sò điệp. Ngôi sao đưa tin.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 2.

Theo diễn viên, bé Jenny thường quấn lấy mẹ trong lúc cô làm bếp. "Thấy mẹ vừa làm vừa xem công thức, bé đòi leo lên ghế để xem cùng. Bé Jimmy thấy vậy cũng đòi đứng cùng em", cô kể.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 3.

Trong lúc Phương Oanh chuẩn bị các nguyên liệu cho món súp bí đỏ, cặp song sinh cũng dùng dao đồ chơi để cắt, gọt vỏ và ruột bí thừa.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 4.

Cậu nhóc Jimmy tỏ ra chăm chút với đám ruột bí đỏ khi làm theo những động tác băm, thái của mẹ bằng dao nhựa.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 5.

Trong khi đó, bé Jenny có những biểu cảm hài hước khiến mẹ bật cười. Phương Oanh thường gọi con gái là em bé ngọt ngào, ngộ nghĩnh và "vitamin hề hước" của gia đình.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 6.

Phương Oanh chuẩn bị các nguyên liệu cho món súp bí đỏ sò điệp làm bữa tối cho các con.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 7.

Dù bận rộn với việc kinh doanh, Phương Oanh vẫn thích tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn theo khẩu vị của cặp song sinh. Cô cũng coi nấu nướng là niềm vui trong cuộc sống.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 8.

Sau hơn 3 năm làm mẹ, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho căn bếp và các con. Nếu trước đây cô gắn liền với những dự án phim và lịch trình dày đặc, thì hiện tại, phần lớn thời gian của nữ diễn viên xoay quanh hai con nhỏ và những sinh hoạt thường nhật của gia đình. Dù vẫn tham gia một số hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Phương Oanh nhiều lần cho biết việc chăm sóc con luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô cố gắng đồng hành cùng các con trong từng giai đoạn phát triển, từ việc xây dựng thói quen sinh hoạt đến chuẩn bị những bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi. Phụ nữ Mới đưa tin.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 9.

Là người yêu thích nấu nướng từ trước khi lập gia đình, nữ diễn viên hiện dành khá nhiều thời gian trong căn bếp. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bữa cơm tự tay chuẩn bị, đồng thời xây dựng thực đơn riêng cho hai con theo từng giai đoạn ăn dặm, ăn thô và tập ăn cùng gia đình.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 10.

Không chỉ chăm chút cho từng món ăn, Phương Oanh còn xem việc vào bếp là cơ hội để các con trải nghiệm và học hỏi. Ở tuổi lên hai, Jimmy và Jenny thường theo mẹ xuống bếp, khi thì quấn quýt bên mẹ lúc chuẩn bị nguyên liệu, khi lại hào hứng trở thành những "phụ bếp nhí" dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 11.

Có các con bên cạnh, Phương Oanh sẽ khó tập trung cho món ăn hơn. Nhưng cô chấp nhận vì đây là cách giúp gắn kết gia đình.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 12.

Sau một hồi vừa trông con vừa làm món, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ thành phẩm là món bún tôm do chính tay cô chế biến. Theo Phương Oanh, đây là món ăn thanh mát, phù hợp với thời tiết mùa hè và cũng là món mà hai con đặc biệt yêu thích. Tô bún gây chú ý với nước dùng trong, tôm tươi, chả tôm viên cùng nhiều loại rau ăn kèm. Cách trình bày gọn gàng, chỉn chu khiến nhiều người nhận xét không khác một món ăn được phục vụ tại nhà hàng.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 13.

Không chỉ chú trọng giá trị dinh dưỡng hay hương vị, Phương Oanh còn dành nhiều tâm huyết để mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm thú vị với hai con.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 14.

Nữ diễn viên từng tự tay làm những phần cơm cuộn rong biển tạo hình nhân vật Minion với màu sắc được tạo nên từ các nguyên liệu tự nhiên.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 15.

Những cuộn cơm nhỏ xinh với đôi mắt kính và nụ cười đặc trưng của nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh bởi sự chỉn chu và sáng tạo.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 16.

Phương Oanh tự tay làm hết các công đoạn cho món cơm cuộn Minion. Việc tạo hình món ăn cũng là phương pháp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục sớm khuyến khích trong giai đoạn trẻ tập ăn. Những bữa ăn có màu sắc bắt mắt, hình dáng ngộ nghĩnh có thể kích thích sự tò mò, giúp trẻ hứng thú hơn với việc khám phá thực phẩm mới và hình thành thói quen ăn uống tích cực. Có lẽ cũng vì vậy mà Phương Oanh thường dành thêm thời gian để biến những món ăn quen thuộc thành các hình thù đáng yêu, phù hợp với sở thích của con.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 17.

Không chỉ đồng hành cùng các con trong bữa ăn, nữ diễn viên còn tạo cơ hội để hai bé tham gia vào quá trình chuẩn bị món ăn. Dịp Tết Hàn thực vừa qua, cô chia sẻ những khoảnh khắc cùng Jimmy và Jenny làm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc. Thay vì tự tay hoàn thành mọi công đoạn, Phương Oanh để các con thử sức với những việc đơn giản như vo bột, nặn bánh dưới sự hướng dẫn của mẹ. Đăng kèm hình ảnh, nữ diễn viên hài hước viết: "Mẹ dạy mình làm bánh. Người rất chăm chú. Người thì không..."

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 18.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Phương Oanh vừa tỉ mỉ nặn từng viên bánh vừa hướng dẫn hai con tham gia vào các công đoạn đơn giản. Nếu bé Jenny chăm chú quan sát và làm theo mẹ, thì Jimmy lại khá hiếu động, liên tục có những biểu cảm tinh nghịch, tạo nên không khí rộn ràng trong căn bếp.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 19.

Thành phẩm của ba mẹ con cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 20.

Những đĩa bánh trôi, bánh chay được tạo hình tròn đều với nhiều gam màu tự nhiên như xanh, vàng, tím, hồng.

Hành trình làm mẹ cảm hứng của Phương Oanh trong căn bếp nhỏ năm 2026 - Ảnh 21.

Nữ diễn viên còn khéo léo bày biện bánh cùng nước đường, dừa nạo, mè rang và hoa nhài, cho thấy sự chăm chút trong từng chi tiết.

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