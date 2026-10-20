Hơn 3 năm làm mẹ tràn đầy cảm hứng của Phương Oanh từ căn bếp nhỏ

Sau hơn 3 năm làm mẹ, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho căn bếp và các con. Nếu trước đây cô gắn liền với những dự án phim và lịch trình dày đặc, thì hiện tại, phần lớn thời gian của nữ diễn viên xoay quanh hai con nhỏ và những sinh hoạt thường nhật của gia đình. Dù vẫn tham gia một số hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Phương Oanh nhiều lần cho biết việc chăm sóc con luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô cố gắng đồng hành cùng các con trong từng giai đoạn phát triển, từ việc xây dựng thói quen sinh hoạt đến chuẩn bị những bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi. Phụ nữ Mới đưa tin.