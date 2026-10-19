Ngâm nấm hương khô bằng nước nóng hay nước lạnh? Bao năm tôi làm sai mà không biết
GĐXH - Nấm hương khô có mùi thơm đặc trưng, vị umami tự nhiên, thường được dùng để nấu canh, hầm, xào hoặc làm nhân nem. Tuy nhiên, nếu ngâm không đúng cách, nấm có thể mềm không đều, phần chân vẫn dai hoặc còn cặn bẩn ở mặt dưới mũ. Vậy nên dùng nước nóng hay nước lạnh để ngâm nấm hương khô?
Nấm hương khô là gì?
Nấm hương khô được chế biến từ nấm hương tươi thông qua sấy khô, giúp kéo dài thời gian bảo quản mà vẫn giữ nguyên hương vị và giá trị dinh dưỡng. Trong Đông y, nấm hương được gọi là “thực phẩm trường thọ” nhờ tác dụng tăng cường sức khỏe toàn thân. Ngày nay, y học hiện đại cũng ghi nhận nhiều lợi ích của nấm hương trong việc hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh. VOV cho hay.
Ngâm nấm hương khô bằng nước nóng hay nước lạnh?
Nếu cần chế biến ngay, có thể ngâm nấm hương khô bằng nước ấm để rút ngắn thời gian làm mềm. Nhiệt độ nước và thời gian ngâm cần điều chỉnh theo kích thước, độ dày cũng như mức độ khô của nấm. Không nên dùng nước quá nóng hoặc chỉ dựa vào thời gian cố định mà bỏ qua việc kiểm tra độ mềm thực tế.
Theo Phụ nữ & Pháp luật, trước khi ngâm, hãy rửa nhanh nấm dưới vòi nước sạch, nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn ở mặt dưới mũ và các khe nấm. Sau đó, cho nấm vào bát sạch, thêm nước ấm vừa đủ ngập và để ngâm đến khi nấm mềm. Có thể lắc nhẹ hộp đựng để nước tiếp xúc đều với nấm, nhưng đây chỉ là thao tác hỗ trợ, không phải điều kiện bắt buộc.
Một số mẹo truyền miệng gợi ý thêm đường vào nước ngâm. Tuy nhiên, đường không phải thành phần cần thiết để làm mềm nấm; điều quan trọng hơn là sử dụng nước sạch và dành đủ thời gian cho nấm hút nước.
Nếu không cần dùng ngay, bạn có thể ngâm nấm trong nước lạnh và đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Cách này cần nhiều thời gian hơn, thường vài giờ hoặc lâu hơn tùy độ dày của nấm. Nấm sau khi ngâm cần được kiểm tra kỹ trước khi chế biến.
Có nên giữ lại nước ngâm nấm hương?
Nước ngâm nấm có thể chứa các hợp chất tạo mùi thơm và vị umami, vì vậy có thể tận dụng để nấu canh, súp hoặc làm nước dùng cho món chay. Tuy nhiên, cần lọc qua rây mịn để loại bỏ cặn, đồng thời chỉ sử dụng khi nấm được bảo quản tốt và nước ngâm không có dấu hiệu bất thường. Nếu nước có mùi lạ hoặc lẫn nhiều bụi bẩn, nên bỏ đi.
Không nên để nấm ngâm lâu ở nhiệt độ phòng. Nếu ngâm kéo dài, hãy bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khi nấm mềm, vớt ra, kiểm tra phần chân; có thể cắt bỏ gốc quá cứng rồi chế biến ngay. Nếu ngâm dư, hãy cho nấm vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản lạnh, sử dụng sớm thay vì để nhiều ngày.
Ngâm nấm hương khô đúng cách không chỉ giúp nấm mềm đều mà còn thuận tiện khi chế biến. Nước ấm phù hợp khi cần tiết kiệm thời gian, trong khi nước lạnh là lựa chọn khi có thể chuẩn bị từ trước. Dù chọn cách nào, cần ưu tiên vệ sinh, bảo quản đúng cách và kiểm tra chất lượng nấm trước khi ăn.
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