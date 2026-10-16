Con dâu NSND Lan Hương từng gây tranh cãi khi không phân biệt được lá lốt với lá trầu không
GĐXH - Thời gian gần đây, không chỉ NSND Lan Hương tung những video nấu nướng lên mạng xã hội mà con dâu của nữ nghệ sĩ là Hải Anh (Hannie Nguyen) cũng chia sẻ nhiều clip liên quan tới việc vào bếp trong gia đình.
Qua đó có thể thấy, nàng dâu ngoài đời thật của “mẹ chồng quốc dân” không giỏi nấu nướng nhưng rất được bố mẹ chồng chiều chuộng, vào bếp nấu ăn cho. Hải Anh còn có nhiều câu hỏi ngây ngô trong quá trình nấu ăn hay đôi khi không phân biệt được nguyên liệu khiến không ít cư dân mạng bùng nổ tranh cãi. Tuy nhiên, cô nàng cũng rất chịu khó học hỏi để ngày càng tiến bộ hơn và còn gọi NSND Lan Hương là “cô giáo mẹ” của mình. Tạp chí Văn học Nghệ thuật cho hay.
Cách phân biệt lá trầu và lá lốt
Gợi ý món ngon với lá lốt
Bò cuốn lá lốt nướng
Thịt bò xào lá lốt
Chả lá lốt thịt lợn
Canh thịt bò lá lốt
Trứng chiên lá lốt
Chả cá lá lốt
Mẹo dùng lá lốt để món ăn thơm ngon hơn
Chọn lá: Ưu tiên lá xanh tươi, không úa vàng, dập nát hoặc có dấu hiệu sâu bệnh.
Sơ chế: Rửa kỹ từng lá dưới vòi nước sạch, để ráo rồi mới thái hoặc cuốn.
Khi nấu: Với món xào và canh, nên cho lá lốt vào gần cuối để giữ hương thơm. Với món cuốn nướng hoặc chiên, chọn lá nguyên vẹn, kích thước tương đối đồng đều.
Bảo quản: Bọc lá khô ráo bằng giấy sạch, cho vào túi hoặc hộp kín và bảo quản trong ngăn mát; tránh để lá ướt đọng nước vì dễ bị úng.
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