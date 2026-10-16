Con dâu NSND Lan Hương từng gây tranh cãi khi không phân biệt được lá lốt với lá trầu không

Thứ sáu, 13:31 16/10/2026 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thời gian gần đây, không chỉ NSND Lan Hương tung những video nấu nướng lên mạng xã hội mà con dâu của nữ nghệ sĩ là Hải Anh (Hannie Nguyen) cũng chia sẻ nhiều clip liên quan tới việc vào bếp trong gia đình.

Con dâu NSND Lan Hương từng gây tranh cãi khi không phân biệt được lá lốt với lá trầu không - Ảnh 1.

Qua đó có thể thấy, nàng dâu ngoài đời thật của “mẹ chồng quốc dân” không giỏi nấu nướng nhưng rất được bố mẹ chồng chiều chuộng, vào bếp nấu ăn cho. Hải Anh còn có nhiều câu hỏi ngây ngô trong quá trình nấu ăn hay đôi khi không phân biệt được nguyên liệu khiến không ít cư dân mạng bùng nổ tranh cãi. Tuy nhiên, cô nàng cũng rất chịu khó học hỏi để ngày càng tiến bộ hơn và còn gọi NSND Lan Hương là “cô giáo mẹ” của mình. Tạp chí Văn học Nghệ thuật cho hay.

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 1.

Khi làm món chả lá lốt chay, con dâu nghệ sĩ lại chuẩn bị nguyên liệu là lá trầu không. NSND Lan Hương hỏi con dâu đây là lá gì thì được trả lời là "lá lốt". Nữ diễn viên thốt lên: "Đây là lá trầu không con ơi. Thế này thì ăn chả lá trầu không à. Chưa biết báo hiếu hay không nhưng báo mẹ đây này!"

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ dạy con dâu phân biệt từ cách quan sát đến việc ngửi mùi. 

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 3.

Hải Anh bày tỏ: "Mình đoán là nhiều bạn trẻ cũng sẽ bị nhầm lẫn giống mình. Lúc nãy mình ra ngoài chợ thấy 2 cái lá này ở cạnh nhau nhưng mình thấy một loại lá đẹp hơn (lá trầu) nên đã chọn".

Cách phân biệt lá trầu và lá lốt

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 4.Lá trầu không, về hình dáng thường thuôn dài hơn, đầu nhọn, mặt lá khá bóng và phiến lá tương đối dày. Lá có mùi cay nồng, hăng rõ, vị cay hơn khi nhai. Loại lá này, chủ yếu dùng trong tục ăn trầu, các nghi lễ truyền thống và một số ứng dụng dân gian. Thông tin trên VOV cho hay.
Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 5.Lá lốt thường có tròn rộng hơn, hình tim rõ, gân lá nổi khá dễ thấy; mặt lá thường ít bóng hơn lá trầu. Lá có mùi thơm đặc trưng, hơi cay và có chút vị đắng nhẹ. Đây là rau gia vị quen thuộc trong các món thịt cuốn, món xào, món chiên và canh.

Gợi ý món ngon với lá lốt

Bò cuốn lá lốt nướng

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 6.

Thịt bò băm trộn chút thịt lợn xay, hành tím, sả và gia vị, cuốn trong lá lốt rồi nướng hoặc áp chảo. Món này thơm, đậm vị, ăn cùng bún tươi và rau sống rất hợp.

Thịt bò xào lá lốt

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 7.

Xào bò nhanh trên lửa lớn với tỏi, sau đó cho lá lốt thái nhỏ vào đảo vừa chín tới. Món này dễ làm, phù hợp với bữa cơm ngày thường.

Chả lá lốt thịt lợn

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 8.

Thịt lợn xay trộn hành, tiêu và chút mộc nhĩ băm nếu thích, cuốn lá lốt rồi chiên hoặc áp chảo. Lớp lá bên ngoài dậy mùi thơm, phần nhân bên trong mềm mọng.

Canh thịt bò lá lốt

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 9.

Thịt bò thái mỏng nấu với nước dùng, thêm lá lốt thái sợi ở cuối để giữ mùi thơm. Nên nấu vừa chín tới để thịt không bị dai.

Trứng chiên lá lốt

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 10.

Trứng đánh cùng lá lốt thái nhỏ, hành tím và chút nước mắm rồi chiên vàng. Món đơn giản, tiết kiệm thời gian, rất hợp những hôm bận rộn.

Chả cá lá lốt

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 11.

Cá xay hoặc giã nhuyễn trộn thì là, hành và lá lốt thái nhỏ, nặn thành miếng rồi chiên hoặc áp chảo. Hương thơm của lá lốt giúp món cá thêm đậm đà.

Mẹo dùng lá lốt để món ăn thơm ngon hơn

Chọn lá: Ưu tiên lá xanh tươi, không úa vàng, dập nát hoặc có dấu hiệu sâu bệnh.

Sơ chế: Rửa kỹ từng lá dưới vòi nước sạch, để ráo rồi mới thái hoặc cuốn.

Khi nấu: Với món xào và canh, nên cho lá lốt vào gần cuối để giữ hương thơm. Với món cuốn nướng hoặc chiên, chọn lá nguyên vẹn, kích thước tương đối đồng đều.

Bảo quản: Bọc lá khô ráo bằng giấy sạch, cho vào túi hoặc hộp kín và bảo quản trong ngăn mát; tránh để lá ướt đọng nước vì dễ bị úng.

Con dâu NSND Lan Hương từng gây tranh cãi khi không phân biệt được lá lốt với lá trầu không - Ảnh 13.MC từng 'ẵm' 22 triệu đồng khi thi Ai Là Triệu Phú, hiện mang quân hàm Đại úy, khoe loạt mâm cơm gia đình ngon 'nức nở'

GĐXH - Ở tuổi 40, nữ MC còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi thường chia sẻ những mâm cơm ấm cúng, do chính tay cô chuẩn bị cho gia đình trong một album mang tên Nơi bão giông dừng sau cánh cửa.

Con dâu NSND Lan Hương và hành trình phân biệt lá lốt với lá trầu không trong bếp - Ảnh 12.Vợ chồng cặp nghệ sĩ từng hot nhất A80 nghiêm túc nhắc con dâu điều 'đại kỵ' khi ăn

GĐXH - Trong căn bếp gia đình NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ, một món ăn dân dã vì thế không chỉ được làm lại để thưởng thức. Nó còn được trao truyền như một phần ký ức gia đình và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Trời hanh khô, 10 loại trái cây nên bổ sung để chăm sóc làn da và sức khỏe

Trời hanh khô, 10 loại trái cây nên bổ sung để chăm sóc làn da và sức khỏe

Ăn -

GĐXH - Theo quan niệm Y học cổ truyền, mùa Thu có đặc điểm "thu táo", tức thời tiết khô hanh dễ gây cảm giác khô mũi, khô họng, khô da. Bên cạnh việc uống đủ nước và chăm sóc cơ thể, bổ sung các loại trái cây mọng nước, giàu vitamin và chất xơ là cách đơn giản để đa dạng dinh dưỡng. 10 loại quả có thể lựa chọn trong thực đơn mùa thu và những lưu ý cần biết khi sử dụng.

Từng nằm liệt giường gần 1 năm, người phụ nữ 55 tuổi ở Hà Nội "hồi sinh" kỳ diệu bên những mâm cơm gia đình chữa lành

Từng nằm liệt giường gần 1 năm, người phụ nữ 55 tuổi ở Hà Nội "hồi sinh" kỳ diệu bên những mâm cơm gia đình chữa lành

Ẩm thực 360 -

GĐXH - Nhìn những mâm cơm gia đình với thực đơn món ăn ngon mỗi ngày được bày biện đẹp mắt và "xong bữa là trên mâm không còn gì", ít ai biết người đứng bếp từng có gần một năm nằm liệt giường vì căn bệnh K máu. Với chị Hoàng Thanh (55 tuổi, Hà Nội), mỗi bữa ăn nấu nhanh trong 30 phút chính là cách chị trao gửi yêu thương và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên người thân.

Luộc thịt cho vào nước lạnh hay nước sôi để thịt mềm, ngọt và không khô? Tiết lộ thú vị từ đầu bếp

Luộc thịt cho vào nước lạnh hay nước sôi để thịt mềm, ngọt và không khô? Tiết lộ thú vị từ đầu bếp

Ăn -

GĐXH - Cho thịt vào nồi nước lạnh rồi mới bật bếp hay đợi nước sôi mới thả thịt vào? Hai cách luộc quen thuộc có thể tạo ra sự khác biệt về hương vị miếng thịt và độ đậm đà của nước dùng. Muốn thịt luộc mềm, mọng nước, bạn còn cần chú ý đến một yếu tố quan trọng khác.

2 cách kết hợp đậu phụ 'chuẩn bài', bổ sung đạm thực vật, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu

2 cách kết hợp đậu phụ 'chuẩn bài', bổ sung đạm thực vật, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu

Ăn -

GĐXH - Khi thời tiết chuyển sang thu đông, những món ăn nóng hổi từ đậu phụ, rau xanh và nấm vừa dễ ăn vừa phù hợp với bữa cơm gia đình. Không chỉ là nguồn đạm thực vật quen thuộc, đậu phụ còn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch nếu được kết hợp hợp lý và dùng thay thế một phần thực phẩm giàu chất béo bão hòa.

Ai hay ăn giò lụa cần đặc biệt lưu ý điều này!

Ai hay ăn giò lụa cần đặc biệt lưu ý điều này!

Ăn -

GĐXH - Giò lụa truyền thống thường được gói bằng lá chuối, nhưng một số cơ sở sản xuất hiện nay sử dụng thêm màng nhựa để định hình cây giò, hạn chế nước thấm vào và thuận tiện khi chế biến số lượng lớn.

Cải ngồng làm món gì ngon? Mách bạn cách chế biến cải ngồng giòn ngon, chuẩn vị cho phụ nữ ngoài 40

Cải ngồng làm món gì ngon? Mách bạn cách chế biến cải ngồng giòn ngon, chuẩn vị cho phụ nữ ngoài 40

Ẩm thực 360 -

GĐXH - Không chỉ là thức rau quen thuộc trong những buổi chợ sớm, cải ngồng nếu biết cách sơ chế và kết hợp khéo léo sẽ trở thành nguyên liệu cho những món ăn thanh đạm, giàu dinh dưỡng. Khám phá ngay các công thức chế biến giúp rau giòn ngọt tự nhiên, không ngái đắng, góp phần làm mới mâm cơm và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ khi bước qua ngưỡng tuổi trung niên.

3 cách tách hạt lựu nhanh, đơn giản cho những người thích ăn nhưng ngại làm

3 cách tách hạt lựu nhanh, đơn giản cho những người thích ăn nhưng ngại làm

Ăn -

GĐXH - Lựu ngon, mọng nước nhưng không ít người ngại ăn vì mất thời gian tách hạt. Chỉ cần dùng dao không đúng cách hoặc bóp quá mạnh, những hạt lựu đỏ au dễ bị dập, nước bắn tung tóe. Với 3 cách đơn giản dưới đây, bạn có thể tách hạt nhanh hơn mà vẫn giữ được phần lớn hạt nguyên vẹn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.