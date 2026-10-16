Con dâu NSND Lan Hương từng gây tranh cãi khi không phân biệt được lá lốt với lá trầu không

Mẹo dùng lá lốt để món ăn thơm ngon hơn

Chọn lá: Ưu tiên lá xanh tươi, không úa vàng, dập nát hoặc có dấu hiệu sâu bệnh.

Sơ chế: Rửa kỹ từng lá dưới vòi nước sạch, để ráo rồi mới thái hoặc cuốn.

Khi nấu: Với món xào và canh, nên cho lá lốt vào gần cuối để giữ hương thơm. Với món cuốn nướng hoặc chiên, chọn lá nguyên vẹn, kích thước tương đối đồng đều.

Bảo quản: Bọc lá khô ráo bằng giấy sạch, cho vào túi hoặc hộp kín và bảo quản trong ngăn mát; tránh để lá ướt đọng nước vì dễ bị úng.