Ngọc Loan Trần lại 'gây sốt' với màn làm bánh canh dừa sáp ngũ sắc

Nhắc đến Ngọc Loan Trần, nhiều người thường nhớ đến hình ảnh một mỹ nhân có cuộc sống sang trọng, không gian sống với tầm nhìn hướng Landmark 81 và căn bếp được chăm chút kỹ lưỡng. Bên cạnh những khoảnh khắc về cuộc sống thường ngày, cô còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh tự tay chuẩn bị các món ăn, từ những món quen thuộc đến công thức mới lạ.

Mới đây, Ngọc Loan tiếp tục thu hút sự chú ý khi thử làm bánh canh dừa sáp ngũ sắc. Trên trang cá nhân, cô hài hước viết: “Ai bánh canh hông??? Nay Loan thử nấu bánh canh dừa sáp ngũ sắc, luôn là người đu trend chậm nhất mà”. Cách giới thiệu vui vẻ khiến bài đăng thêm gần gũi, đồng thời khơi gợi sự tò mò về món ăn mang màu sắc đặc biệt này. Phụ Nữ Mới thông tin.

Qua những hình ảnh và video được chia sẻ, món bánh canh gây chú ý bởi phần trình bày nhiều màu sắc. Sự kết hợp giữa bánh canh và dừa sáp cũng khiến người xem muốn tìm hiểu thêm về cách chế biến, hương vị của món ăn. Dù không phải ai cũng từng thử món này, thành phẩm của Ngọc Loan vẫn nhận được nhiều lời khen từ những người theo dõi cô.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không tiếc lời khen sự khéo léo của nữ chủ nhân căn bếp. Một người hài hước nhắn: “Nấu món Trà Vinh sao không rủ người Trà Vinh ăn”, trong khi những tài khoản khác nhận xét món ăn trông hấp dẫn, đồng thời bày tỏ mong muốn được học theo cách nấu của cô. Thậm chí, có người còn đùa rằng muốn cưới Ngọc Loan về làm vợ vì “nấu gì nhìn cũng ngon”.

Không chỉ gây chú ý bởi không gian sống sang trọng, Ngọc Loan còn tạo được dấu ấn qua những khoảnh khắc đời thường trong căn bếp. Hình ảnh cô tự tay thử nghiệm món mới mang đến một góc nhìn gần gũi hơn, nơi sự tỉ mỉ và niềm vui nấu nướng trở thành điểm nhấn bên cạnh cuộc sống được nhiều người quan tâm.

Ngôi sao khẳng định, với những người yêu thích ẩm thực, sức hấp dẫn của các video như vậy không chỉ nằm ở thành phẩm đẹp mắt mà còn ở cảm hứng thử nghiệm món mới. Và lần này, bánh canh dừa sáp ngũ sắc của Ngọc Loan Trần đã có thêm một lý do để được bàn luận: món ăn lạ mắt cùng hình ảnh nữ chủ nhân hào hứng vào bếp.

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