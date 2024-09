Hơn 39 triệu ca tử vong liên quan đến kháng thuốc trong vòng 25 năm tới

Báo cáo được công bố mới đây trên tạp chí The Lancet phát hiện rằng, từ năm 1990 đến năm 2021, hơn 1 triệu người tử vong do nhiễm trùng do kháng thuốc mỗi năm và con số này có thể tăng lên gần 2 triệu vào năm 2050.

Theo nhà vi sinh vật học Timothy Walsh, Đại học Oxford, Vương quốc Anh, con số này thực tế có lẽ còn cao hơn nhiều, so với những gì đã được báo cáo ở đây, đặc biệt là ở những quốc gia có khoảng trống dữ liệu. Các số liệu đã cho thấy, thế giới đang không đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc là giảm tỷ lệ tử vong do kháng thuốc vào năm 2030.

Báo cáo cũng ước tính rằng, có thể cứu được khoảng 92 triệu sinh mạng trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2050, nếu có thể tiếp cận rộng rãi hơn với thuốc kháng sinh phù hợp và điều trị nhiễm trùng tốt hơn.

Kháng thuốc kháng sinh có thể là nguyên nhân gây ra hơn 39 triệu ca tử vong trên toàn thế giới, theo báo cáo của nghiên cứu của The Lancet.

Kháng thuốc kháng sinh là gì?

Kháng sinh là những loại thuốc rất đặc hiệu được bác sĩ kê đơn cho những bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm.

Bệnh nhân được yêu cầu dùng thuốc theo liều lượng và thời gian cụ thể. Tuy nhiên, đôi khi những loại thuốc này trở nên không hiệu quả, do sự đột biến của các loại vi khuẩn (mục tiêu tiêu diệt của kháng sinh). Những loại vi khuẩn này cũng thường tiến hóa để có thể đánh bại chính loại thuốc đó, khiến thuốc trở nên vô dụng.

Số người tử vong do kháng thuốc ngày càng tăng

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về tỷ lệ tử vong và hồ sơ bệnh viện của 204 quốc gia, từ năm 1990 đến năm 2021, tập trung vào 22 tác nhân gây bệnh, 84 sự kết hợp của vi khuẩn và thuốc mà chúng kháng lại và 11 bệnh (bao gồm nhiễm trùng máu và viêm màng não).

Phát hiện cho thấy, mặc dù số trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do nhiễm trùng kháng thuốc đã giảm hơn 50% trong 3 thập kỷ qua, nhưng tỷ lệ tử vong ở những người trên 70 tuổi đã tăng 80%.

Số ca tử vong do nhiễm trùng tụ cầu vàng - loại vi khuẩn gây nhiễm trùng da, máu và các cơ quan nội tạng, tăng mạnh nhất, lên tới 90,29%.

Nhiều ca nhiễm trùng gây tử vong nhiều nhất trong giai đoạn 1990-2021 là do một nhóm vi khuẩn có khả năng kháng thuốc đặc biệt mạnh, được gọi là vi khuẩn gram âm. Nhóm này bao gồm Escherichia coli và Acinetobacter baumannii - một tác nhân gây bệnh liên quan đến nhiễm trùng mắc phải trong bệnh viện.

Acinetobacter baumannii - một loại vi khuẩn liên quan đến các bệnh nhiễm trùng mắc phải ở bệnh viện có thể phát triển khả năng kháng thuốc kháng sinh.

Vi khuẩn gram âm kháng thuốc carbapenem, một nhóm kháng sinh được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và chúng có thể trao đổi gen kháng thuốc kháng sinh với các loài khác cũng như truyền chúng cho con cháu. Số ca tử vong liên quan đến vi khuẩn gram âm kháng carbapenem đã tăng 149,51% (từ 50.900 ca năm 1990 lên 127.000 ca năm 2021).

Báo cáo ước tính rằng, đến năm 2050, tình trạng kháng thuốc kháng sinh có thể gây ra 1,91 triệu ca tử vong mỗi năm và thêm 8,22 triệu người sẽ tử vong do các bệnh liên quan đến tình trạng kháng thuốc. Hơn 65% số ca tử vong do AMR vào năm 2050 sẽ xảy ra ở những người trên 70 tuổi.

Kháng thuốc (AMR) là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gây ra mối đe dọa lớn đối với y học hiện đại. Đi kèm với nó là chi phí kinh tế cao do tỷ lệ mắc bệnh và tử vong liên quan, nhu cầu chẩn đoán và điều trị bổ sung cho các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc (DRI) và thời gian nằm viện kéo dài...

Đến năm 2050, khoảng 2 triệu người - phần lớn trên 70 tuổi - có thể tử vong do nhiễm trùng kháng thuốc mỗi năm.