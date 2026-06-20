Hôn nhân hạnh phúc hơn 2 thập kỷ của tỷ phú Facebook cùng vợ 'bình thường': Bí quyết duy nhất ở thứ tưởng như đơn giản
GĐXH - Tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg không phải là ngẫu nhiên dành cho Priscilla Chan sự chung thủy tuyệt đối.
Hôn nhân hạnh phúc hơn 2 thập kỷ của tỷ phú Facebook cùng vợ
Nhắc về sự nghiệp thành công của tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg, chắc hẳn nhiều người đã biết chàng tỷ phú trẻ tuổi này từng bỏ ngang Đại học Harvard. Tuy nhiên, với Mark, khoảng thời gian ngắn ngủi tại ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới cũng không hẳn vô nghĩa. Tại đây, Mark đã gặp được không ít bằng hữu - chính là những người đã giúp anh không ít trên hành trình xây dựng và phát triển Facebook thành MXH hàng đầu.
Và đương nhiên, Harvard cũng chính "nguồn đất lành" giúp mối tình của Mark và Priscilla đơm hoa kết trái.
Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, Mark đã nói với Priscilla rằng anh muốn ở bên cô cả ngày thay vì "về nhà hoàn thành bài tập giữa kỳ". Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của Priscilla với Mark lại gói gọn trong 2 từ "mọt sách".
"Anh ấy là một anh chàng mọt sách. Tôi nhớ anh ấy có những cốc bia có dán đoạn mã lập trình C++. Đó giống như một trò đùa tại trường đại học, nhưng có một chút ngốc nghếch" - Priscilla chia sẻ về ấn tượng đầu tiên của mình với Mark.
Năm 2005, Mark đã đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình, đó là bỏ học, chuyển đến Palo Alto, California để điều hành công ty của riêng mình, sau đó đặt tên nó là "The Facebook". Trong khi đó, Priscilla vẫn tiếp tục việc học của mình và tốt nghiệp Harvard vào năm 2007.
Sau khi tốt nghiệp Harvard, Priscilla đã chuyển tới California cùng Mark để thoát cảnh yêu xa. Năm 2012, cả hai tổ chức hôn lễ riêng tư với 100 khách mời tại chính vườn nhà của Mark.
Sau hơn hai thập kỷ bên nhau, đôi vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan vẫn khiến người xem phải ghen tị khi luôn song hành bên nhau ở mọi sự kiện.
Zuckerberg nổi tiếng yêu chiều vợ. Anh từng dựng tượng vợ trong vườn, tạo một sân khấu ca nhạc theo phong cách những năm 1970 tại nhà riêng sau khi vợ yêu cầu, tự chế tạo đèn ngủ giúp vợ ngủ ngon.
Bí quyết đơn giản ở 2 chữ 'Đồng hành'
Priscilla Chan không bước vào cuộc đời Mark bằng một vẻ ngoài rực rỡ. Cô bước vào bằng nền tảng của một ý chí sắt đá. Là con gái của những người tị nạn, cô lớn lên trong sự thiếu thốn, nơi mỗi ngày đều là một cuộc chiến sinh tồn. Nhưng thay vì để sự nghèo khó định hình mình, Priscilla chọn tri thức làm vũ khí.
Cô tốt nghiệp Thủ khoa trung học, rồi đặt chân vào Harvard – ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới bằng năng lực tự thân tuyệt đối. Khi gặp Mark vào năm 2003, cô không nhìn anh như một "cỗ máy in tiền" tương lai. Cô nhìn thấy tài năng ngông cuồng của một gã mọt sách và chính cô là người đầu tiên đặt ra những thách thức để gã trai ấy phải phát triển.
Khi Facebook bùng nổ, Mark biến thành một cỗ máy công việc đúng nghĩa. Priscilla đã thiết lập một "Hợp đồng tình ái" bằng văn bản – một thứ luật lệ thông minh khiến vị tỷ phú này phải nể trọng: Mỗi tuần ít nhất một buổi hẹn hò; Tối thiểu 100 phút riêng tư, không được diễn ra ở văn phòng Facebook và không ở căn hộ của Mark.
Priscilla đã ở bên Mark kể từ khi anh vẫn còn là một cậu sinh viên đang loay hoay lập nghiệp với 2 bàn tay trắng. Cô chính là một trong những người đầu tiên sử dụng mạng xã hội Facebook do Mark sáng lập.
Chắc hẳn sẽ không sai khi nói Priscilla chính là người vợ thầm lặng, đứng sau thành công hiện nay của chồng. Trong khi Mark nổi tiếng tại Thung lũng Silicon, và cuộc đời của anh được nhiều người biết đến thì Priscilla lại rất hiếm khi trả lời báo giới về cuộc sống riêng tư của mình.
Nhiều người cho rằng Priscilla thật may mắn khi kết hôn với Mark, nhưng có lẽ hoàn toàn không phải vậy, cả hai đến với nhau bằng tình yêu và sự thấu cảm. Priscilla có thể không phải một người phụ nữ có ngoại hình quá xuất sắc nhưng cô lại chiếm trọn trái tim của Mark bằng sự thông minh, tấm lòng nhân hậu. Ngược lại, CEO Facebook đã cho thấy anh là một người đàn ông tốt khi luôn bên cạnh vợ kể từ lúc mới yêu, kết hôn và sinh con.
Theo Instyle, điều thay đổi duy nhất ở cả hai là ngày càng chăm chút cho diện mạo, ăn vận thời trang hơn. Trước đây, họ thường xuất hiện với áo phông, quần jeans, bộ đồ thể thao, sneakers. Ba năm trở lại đây, họ sắm thêm các mẫu thiết kế kiểu cách, hợp mốt, dùng thêm trang sức, phụ kiện.
Khoan sâu vào tầng địa chất, phát hiện mỏ quặng dày 46m chứa vonfram chất lượng caoTiêu điểm - 10 giờ trước
Đơn vị này đã hoàn thành khoảng 4.210 mét khoan trong tổng kế hoạch 5.625 mét của giai đoạn 1.
Bí ẩn hài cốt 2 phụ nữ ôm nhau ở nhà thờ cổ Ba LanTiêu điểm - 21 giờ trước
Hai bộ hài cốt nằm ôm nhau trong một ngôi mộ 800 năm tuổi ở TP Opole - Ba Lan đã đặt ra cho các nhà khoa học nhiều câu hỏi.
100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái ĐấtTiêu điểm - 1 ngày trước
Những hóa thạch vừa được khai quật ở Bắc Mỹ đã đẩy lùi một mốc tiến hóa quan trọng của sự sống Trái Đất về quá khứ xa hơn 10 triệu năm.
Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 110 kg, dài 2,5 métTiêu điểm - 1 ngày trước
Sau 2 giờ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá trê khổng lồ dài 2,5 mét và nặng khoảng 110 kg.
"Đột nhập" nhà máy sản xuất 450.000 quả trứng tươi/ngày, phát hiện "thông tin" về dây chuyền chế biến được đầu tư hơn 193 tỷ đồngTiêu điểm - 2 ngày trước
Mỗi ngày xuất xưởng 450.000 quả trứng, nhà máy hiện đại tại Trung Quốc đang biến một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc thành mặt hàng xuất khẩu trị giá hàng chục triệu USD.
Sau khi phân tích 300 kg băng Nam Cực, các nhà khoa học phát hiện một điều rất kỳ lạ bên trongTiêu điểm - 3 ngày trước
Nghiên cứu này đã mở ra hướng đi không ngờ.
Khảo cổ: Phát hiện chum đá 1.200 năm tuổi tại Lào chứa hàng chục hài cốtTiêu điểm - 3 ngày trước
Các nhà khảo cổ học vừa công bố phát hiện đặc biệt tại khu vực Cánh đồng Chum ở miền Bắc Lào.
Phát hiện nguyên nhân Elon Musk giàu lên nhanh chóng, trở thành nghìn tỉ phú USD đầu tiên trên thế giớiTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Elon Musk tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại của giới siêu giàu khi sở hữu khối tài sản lên tới trên 1.000 tỉ USD sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được đánh giá là kỷ lục của SpaceX
Cảnh tượng robot mặc pháp phục đi trên đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người không tin vào mắt mìnhTiêu điểm - 4 ngày trước
Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này.
Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt kháchTiêu điểm - 4 ngày trước
Gần đây, phóng viên đã tiến hành điều tra ngầm và phanh phui loạt góc khuất tại nhiều khách sạn.
Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%Tiêu điểm
Các nhà khoa học đã có cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng những lý thuyết vật lý kinh điển của những thập kỷ trước.