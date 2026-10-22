Hồng Việt Nam và hồng Trung Quốc, chỉ cần nhìn vào đặc điểm này người tiêu dùng có thể phân biệt dễ dàng

Mùa thu cũng là thời điểm của nhiều loại trái cây vào mùa, một trong số mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm nhất phải kể đến những quả hồng chín vàng, đỏ au, thơm ngon, ngọt thanh.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hồng giòn Việt Nam là một trong những loại trái cây "đặc sản" của mùa thu. Hồng giòn được thu hoạch ở các vùng cao như Lạng Sơn, Đà Lạt và Mộc Châu. Hồng nước ta nổi tiếng với vị ngọt thanh, có thể bảo quản được lâu.

Hồng là một trong những mặt hàng trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Hồng giòn là một trong những loại hoa quả được yêu thích trong mùa thu. Hiện tại trên thị trường, hồng Việt Nam và hồng Trung Quốc được bày bán rộng rãi, giá dao động từ 15.000 – 120.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng). Làm sao để phân biệt và chọn mua những quả hồng tươi ngon và an toàn cho gia đình là thắc mắc của nhiều người tiêu dùng.

"Hồng giòn Đà Lạt đang vào mùa, được nhiều gia đình ưa thích bởi vị ngọt, giòn, mã đẹp, hồng cũng có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có nhiều loại hồng được bày bán, trong đó có cả hàng của Việt Nam và hàng Trung Quốc khiến người tiêu dùng khó nhận biết và phân biệt. Về cơ bản giá hồng Việt Nam bao giờ cũng cao hơn so với hồng Trung Quốc nên nhiều tiểu thương vì lợi nhuận nên đã bán hàng trà trộn, lừa dối khách hàng. Vì vậy, người dân cần chú ý, tìm địa chỉ uy tín để trao gửi niềm tin, tránh mua phải hàng không đảm bảo chất lượng", chị Thu Dung (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) chia sẻ.

Hồng có huưương vị thơm ngon, ngọt thanh nên được nhiều người ưa thích.

Cách phân biệt hồng Việt Nam và hồng Trung Quốc

Rất nhiều người chưa biết cách phân biệt hồng giòn Đà Lạt và hồng giòn Trung Quốc. Điều này khiến không ít người chọn nhầm hồng Trung Quốc nhưng vẫn cứ ngỡ là hồng tại vườn Đà Lạt. Làm thế nào để chọn đúng hồng giòn xuất xứ Đà Lạt? Dưới đây là một số chia sẻ của các tiểu thương.

Mùa thu hoạch hồng

Hồng giòn Việt Nam. Hồng giòn khi nào chín? Ở Đà Lạt, mùa thu hoạch hồng thường bắt đầu từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 12. Đối với hồng ở miền Bắc từ các tỉnh như: hồng giòn Mộc Châu (Sơn La), hồng Lào Cai, hồng Bắc Kạn,… Chúng thường được thu hoạch sớm hơn, vào khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 12.

Hồng giòn Trung Quốc. Trong khi đó, hồng Trung Quốc thường được trồng quanh năm. Vì thế, hãy cẩn thận nếu bạn mua hồng trái mùa. Khả năng cao những quả hồng tươi ngon mà bạn mua vào những tháng mùa xuân, mùa hè là hồng Trung Quốc.

Quan sát màu sắc và kích cỡ quả

Hồng Việt Nam tùy theo từng loại sẽ có kích cỡ khác nhau. Thông thường, hồng Việt Nam có cỡ quả vừa, có thể cầm vừa trong bàn tay. Ngoài ra, hồng Việt Nam vẫn có sắc vàng cam tự nhiên của quả hồng. Tuy nhiên, màu sắc của chúng không quá rực rỡ và đậm màu. Đôi khi, lớp vỏ sẽ có vài vết thâm, lốm đốm nâu đen tự nhiên

Hồng Trung Quốc. Những quả hồng to quá khổ, căng bóng bất thường có thể được tiêm thuốc và không nên lựa mua. Đồng thời, hồng Trung Quốc sẽ có hình dáng và màu sắc bắt mắt hơn nhiều so với hồng ta. Ngoài ra, bạn có thể quan sát phần đài hoa và núm quả, nếu quả rơi mất đài hoa, hoặc có lớp phấn trắng xung quanh núm quả thì bạn nên cẩn trọng.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được những trái hồng tươi ngon trên thị trường.

Mùi vị hồng

Hồng Việt Nam (ngoại trừ giống hồng chén Đà Lạt) thường có vị ngọt thanh dịu nhẹ, không bị chát và có mùi thơm.

Hồng Trung Quốc thường ngọt đậm hơn, hậu vị hơi gắt ở cổ họng. Ngoài ra, hồng Trung Quốc thường ít có hương thơm đặc trưng và ít mọng nước hơn so với hồng ta.

Thời gian bảo quản quả hồng

Hồng Việt Nam không được phun thuốc sẽ chỉ bảo quản được khoảng 3-5 ngày ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời.

Hồng Trung Quốc có thời gian tươi ngon dài hơn. Thậm chí có những quả hồng được tẩm hóa chất bảo quản có thể để được từ 1-2 tuần mà không bị hỏng.

Có nhiều loại hồng được bày bán trên thị trường, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích.

Các cách chọn mua quả hồng tươi ngon

Bên cạnh việc chọn mua những quả hồng biết rõ nguồn gốc xuất xứ, những bí quyết sau sẽ giúp bạn chọn được quả tươi chất lượng:

Hãy chọn quả hồng cầm chắc tay, không bị trầy xước hoặc có dấu hiệu bị cắt, có dấu bấm móng tay.

Ngoài ra, bạn có thể chọn những quả hồng đã chín có màu vàng cam, hoặc đỏ cam. Những quả này sẽ ngọt hơn.

Những quả còn cuống, hoặc đài hoa thường tươi ngon hơn những quả bị rơi mất cuống.

Khi quả chín, bạn nên cho vào tủ lạnh bảo quản và dùng trong 2-3 ngày. Hồng tươi để quá lâu trong tủ lạnh sẽ bị ỉu, không còn giòn nữa.

Hồng là một trong những mặt hàng hoa quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.