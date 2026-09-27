Tiểu thương chia sẻ cách chọn hồng da tre chín đều, thơm ngon chỉ nhờ vào những dấu hiệu nhỏ này

Thời điểm cuối tháng 9, trên thị trường xuất hiện nhiều loại hồng được bày bán. Bên cạnh hồng Đà Lạt, hồng giòn thì hồng da tre của Thái Nguyên là một trong những mặt hàng hoa quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hồng da tre chủ yếu tập trung ở một số tỉnh miền núi, đặc biệt là Thái Nguyên. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch ngắn, diện tích trồng không còn nhiều nên loại hồng này được ít người biết đến, nhưng khi đã được thưởng thức thì không bao giờ quên. Chính bởi mang hương vị đặc biệt và số lượng có hạn nên hồng da tre có giá bán tương đối đắt đỏ, dao động từ 80.000 – 200.000 đồng/kg, thậm chí có thể đắt hơn đối với quả to từ gốc cổ thụ.

Hồng da tre đang là loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.



"Hồng da tre có lớp vỏ xanh cứng hơi giống hồng ngâm, có màu trông y hệt thân cây tre, không quá bắt mắt. Khi chín, vỏ hồng sẽ bắt đầu chuyển sang màu vàng đậm. Hồng da tre khi đến độ già sẽ được hái, rồi ủ để chín tự nhiên.

Hồng được úp ngược núm quả xuống để nhanh chín, đến khi lớp vỏ da tre trong veo dần ra, cầm mềm tay là báo hiệu quả hồng bắt đầu chín. Khi chín, ruột hồng trong như thạch, mềm mịn nhiều nước, ngọt lịm, vị thơm ngọt đậm, không nhão và xơ như hồng đỏ, ăn giòn sần sật chỉ cần bổ đôi quả hồng rồi lấy thìa xúc ăn thì bao nhiêu cũng hết. Hồng ăn ngon nhất là khi để vào tủ lạnh", chị Hà Thanh (chủ một cửa hàng nông sản Việt tại Hà Nội) cho biết.

Dù giá cao hơn so với nhiều loại quả truyền thống khác của mùa thu nhưng hồng da tre vẫn là đặc sản, thức quà quê được giới sành ăn "săn đón". Không chỉ được ưa thích bởi cách ăn, hương vị mà loại quả này còn phù hợp với việc vận chuyển đi xa hay đóng gói làm quà biếu.

Hồng da tre có giá bán tương đối cao nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Vậy làm thế nào để lựa chọn được những quả hồng da tre chín già, hương vị thơm ngon, ngọt mềm như thạch? Đó là thắc mắc của nhiều người tiêu dùng.

Theo anh Tùng (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) bật mí: "Người tiêu dùng muốn chọn được hồng da tre ngon, đầu tiên là nên tìm tới địa chỉ uy tín để mua hàng. Để nhìn bằng mắt thường, mọi người nên ưu tiên chọn quả to đều, già quả, cầm nặng tay, không chọn quả bị còi cọc hoặc méo mó. Vỏ nhẵn bóng, lành lặn không bị trầy xước hay chảy nước. Hồng da tre khi còn xanh có màu xanh, lúc chín sẽ chuyển sang màu vàng trong hoặc vàng úa. Đặc biệt là quan sát phần cuống, nên chọn quả có cuống còn tươi, dính chắc vào thân quả, không bị khô héo hay thâm đen".

Cũng theo anh Tùng, hồng da tre khác với các loại hồng giòn thông thường, quả chỉ thực sự ngon ngọt lịm và dẻo mát như thạch khi được chờ chín mềm kỹ: "Khách nhận hồng về còn xanh, dựng hồng lên, núm trúc xuống, hoặc muốn chín nhanh bọc báo kín ủ có thể cho thùng xốp đậy khoảng 2-3 ngày thì hồng chuyển từ xanh sang màu vàng úa. Khi thấy núm nềm, quả trong vắt ngả màu da tre là hồng đã chín. Mọi người để vào tủ lạnh, lúc ăn bổ đôi quả hồng, dùng thìa xúc từng miếng giống thạch lại thơm mượt mát môi, một lần là nhớ mãi".

Hồng được úp ngược núm quả xuống để nhanh chín, đến khi lớp vỏ da tre trong veo dần ra, cầm mềm tay là báo hiệu quả hồng bắt đầu chín.

Bên cạnh đó, để bảo quản hồng da tre được lâu, thông thường khi hồng đã chín, người mua hàng nên bọc từng quả hồng bằng giấy báo, cho vào ngăn mát tủ lạnh, ăn tới đâu sẽ lấy hồng ra tới đó. Khi ấy, quả hồng trong dần, vị lại thanh mát, ngọt thơm, trẻ nhỏ đến người lớn đều có thể dễ dàng thưởng thức.

Theo kinh nghiệm của người Thái Nguyên, mẹo nhận biết hồng da tre đã chín, có thể ăn được bằng cách nhìn vào phần vỏ. Hồng chưa chín có màu xanh, vỏ chưa trong nên khi mua về, thực khách phải đặt ngược quả, phần núm hướng xuống dưới. Bởi vì phần đáy quả hồng luôn chín trước nên dễ bị dập hơn phần cuống, đồng thời làm như vậy cũng giúp hồng chín đều hơn. Chỉ vài ngày, hồng chuyển dần sang màu xanh đục rồi vàng úa, vỏ trong veo tức là quả đã chín, có thể thưởng thức.

Hồng da tre là một trong những mặt hàng trái cây đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.