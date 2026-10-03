Tiểu thương chia sẻ cách phân biệt hồng da tre với các loại hồng giá rẻ đang bán đầy thị trường

Vào đầu tháng 10, nhiều thức quả mùa thu bắt đầu vào mùa, một trong số đó phải kể đến các loại hồng. Hiện tại, trên thị trường xuất hiện nhiều loại hồng được bày bán. Bên cạnh hồng Đà Lạt, hồng giòn, hồng mật Vân Sơn (Trung Quốc), hồng Nhật,… thì hồng da tre là một trong những mặt hàng hoa quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hồng da tre được biết đến là loại hồng đặc sản của Thái Nguyên và được nhiều người tiêu dùng yêu thích do hương vị thơm ngon đặc biệt. Khác với những loại hồng khác, mùa hồng da tre chỉ có vẻn vẹn hơn 1 tháng trong năm. Cứ từ cuối tháng 8 đến hết đầu tháng 10 chính là mùa của những trái hồng da tre Thái Nguyên. Do vậy, phải người sành ăn mới biết tới thời gian mùa vụ của loại hồng quý hiếm này.

Hồng da tre đang là một trong những mặt hàng trái cây nhận được nhều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Hồng da tre là loại quả có vỏ màu xanh, nhẵn như thân cây tre, ửng vàng rồi chuyển sang màu trong như thạch khi chín. Hồng da tre không bị nát, không bị chát và ngọt, dẻo hơn hồng thông thường. Vì chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn nên ai cũng muốn thưởng thức thức quả đặc sản này, mua chậm là hết mùa và không phải muốn ăn là lúc nào cũng đặt hàng được.

Chính bởi mang hương vị đặc biệt và số lượng có hạn nên hồng da tre có giá bán tương đối đắt đỏ, dao động từ 80.000 – 200.000 đồng/kg, thậm chí có thể đắt hơn đối với quả to từ gốc cổ thụ.

Mặc dù có giá tương đối đắt đỏ nhưng hồng da tre vẫn được nhiều người tìm kiếm mua.

"Hồng da tre có lớp vỏ xanh cứng hơi giống hồng ngâm, có màu trông y hệt thân cây tre, không quá bắt mắt. Khi chín, vỏ hồng sẽ bắt đầu chuyển sang màu vàng đậm. Hồng da tre khi đến độ già sẽ được hái, rồi ủ để chín tự nhiên.

Hồng được úp ngược núm quả xuống để nhanh chín, đến khi lớp vỏ da tre trong veo dần ra, cầm mềm tay là báo hiệu quả hồng bắt đầu chín. Khi chín, ruột hồng trong như thạch, mềm mịn nhiều nước, ngọt lịm, vị thơm ngọt đậm, không nhão và xơ như hồng đỏ, ăn giòn sần sật chỉ cần bổ đôi quả hồng rồi lấy thìa xúc ăn thì bao nhiêu cũng hết. Hồng ăn ngon nhất là khi để vào tủ lạnh", chị Hà Thanh (chủ một cửa hàng nông sản Việt tại Hà Nội) cho biết.

Trên thị trường xuất hiện nhiều loại hồng được bày bán.

Cũng theo các tiểu thương, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hồng được bày bán. Người tiêu dùng muốn mua hồng da tre cần phải chú ý quan sát, tránh trường hợp mua phải hàng không chuẩn. Vậy làm thế nào để phân biệt được sự khác biệt giữa hồng da tre và các loại hồng khác là thắc mắc của nhiều người.

Chia sẻ về điểm khác biệt giữa quả hồng da tre và các loại hồng khác, các tiểu thương mật mí đó chính là nằm ở một số đặc điểm nổi bật như hình dáng, màu sắc, hương vị.

Màu sắc và vỏ quả

Quả hồng da tre có màu sắc nhẹ nhàng, thanh thoát với sắc hồng nhạt. Các loại quả hồng khác, như hồng đào, hồng đỏ, lại có màu sắc đậm và sặc sỡ hơn, khiến chúng trông nổi bật và bắt mắt hơn.

Quả hồng đỏ hay hồng vàng thường có vỏ dày hơn, và đôi khi có lớp lông tơ trên bề mặt quả. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa hồng da tre và các loại hồng khác về mặt cảm quan.

Người tiêu dùng nên chú ý quan sát hình dáng các loại hồng để có thể mua được mặt hàng mình ưng ý.

Kích thước và hình dáng

Hồng da tre có quả nhỏ và tròn đều, trong khi các loại quả hồng khác như hồng đỏ thường có quả to hơn, có hình dáng không đều và đôi khi hơi dẹt. Hồng da tre có hình dáng nhẹ nhàng, không quá phô trương, phù hợp với những người yêu thích sự đơn giản, tinh tế.

Ngược lại, các loại hồng như hồng đào, hồng đỏ lại thu hút hơn với kích thước to lớn và hình dáng ấn tượng.

Mùi vị

Quả hồng da tre có vị ngọt nhẹ, thanh mát, không quá ngọt. Đây là sự khác biệt lớn so với các loại hồng khác như hồng đỏ, hồng đào, mà khi ăn thường có vị ngọt đậm và đôi khi hơi gắt. Hồng da tre không có hương vị quá mạnh mẽ mà thiên về sự dịu nhẹ, phù hợp với những ai yêu thích sự thanh thoát, nhẹ nhàng.

Trong khi đó, các giống hồng khác thường gây ấn tượng mạnh mẽ hơn với hương vị ngọt ngào, đậm đà.

Hạt và thịt quả

Hồng da tre có ít hạt hơn so với các loại hồng khác. Hạt của quả hồng da tre khá nhỏ và mềm, gần như không đáng kể khi ăn.

Còn đối với hồng đỏ hay hồng vàng, hạt thường lớn và có thể gây khó chịu khi ăn nếu không loại bỏ.

Thịt quả hồng da tre rất mềm và ít sợi, tạo cảm giác mịn màng khi ăn. Các loại hồng khác như hồng đào có thịt quả dày, hơi sợi và có thể hơi chua khi chưa chín hoàn toàn.

Thịt quả hồng da tre rất mềm và ít sợi, trong như thạch, tạo cảm giác mịn màng khi ăn.



Mùa vụ và cách thu hoạch

Mùa vụ và phương pháp thu hoạch các loại quả hồng, đặc biệt là hồng da tre, đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại chất lượng và hương vị tối ưu cho sản phẩm.

Hồng da tre có mùa vụ cực kỳ ngắn, thường chỉ kéo dài khoảng hơn 1 tháng. Các loại hồng khác thường kéo dài hơn, từ tháng 8 đến tháng 10, tạo sự phổ biến rộng rãi hơn.

Hồng da tre được thu hoạch khi quả già đến độ nhất định (còn xanh và cứng), sau đó ủ tự nhiên (thường úp ngược núm xuống) 2-3 ngày để chín dần và hết chát. Trong khi hồng giòn/ngâm lại cần ngâm trong nước vôi hoặc nước sạch để khử chát. Hồng đỏ có thể hái khi đã chín mềm trên cây hoặc ủ chín.

Cách thưởng thức

Cách tận hưởng hương vị của quả hồng da tre và các loại hồng khác thật sự không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến trải nghiệm phong phú cho người thưởng thức.

Hồng da tre: Bổ đôi và dùng thìa xúc phần thịt ruột bên trong để thưởng thức trọn vẹn vị ngọt dẻo, giòn sần sật.

Hồng vàng: Gọt vỏ và ăn trực tiếp, cắn giòn.

Hồng đỏ: Gọt hoặc lột vỏ và cắn ngập miếng khi chín mềm.

Hồng da tre là một trong những mặt hàng trái cây đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.