Hồng vào mùa bán đầy thị trường, loại rẻ bèo loại đắt ngang trái cây nhập khẩu

Khi thời tiết bắt đầu vào thu cũng là lúc nhiều loại quả vào chính vụ, một trong số đó phải kể đến những trái hồng chín vàng, đỏ mọng, ngọt thơm. Trên thị trường hiện đang bày bán rất nhiều loại hồng với đủ các mức giá khác nhau, từ hồng giòn Lạng Sơn, hồng Đà Lạt, hồng da tre Thái Nguyên, hồng mật Nhật Bản, hồng thạch…Tùy theo sở thích của người tiêu dùng có thể lựa chọn những loại hồng mình ưa thích để thưởng thức cũng như làm quà biếu.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), tại các chợ dân sinh, siêu thị cũng như là 'chợ mạng' giá hồng các loại đang được rao bán từ 15.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại.

Đa dạng các loại hồng đang được bày bán trên thị trường với đủ các mức giá khác nhau.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hồng là một loại quả bán chạy trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Đa dạng các loại hồng đang vào chính vụ nên nguồn cung lớn và giá cả phải chăng. "Người tiêu dùng có thể thỏa thích lựa chọn những loại hồng theo sở thích, mỗi giống hồng lại có một ưu điểm riêng, loại nào cũng thơm ngon, hấp dẫn. Có loại giòn ngọt, loại lại mềm dẻo, trong veo như thạch, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Tùy vào từng thời điểm cũng như giống hồng sẽ có giá bán khác nhau, có loại chỉ hơn chục nghìn đồng/kg nhưng có loại lên tới gần 200.000 đồng/kg. Ví dụ như năm nay 'hot' hồng da tre nên giá loại quả này tương đối đắt mà cũng không có nhiều để bán. Còn các loại hồng khác như hồng giòn Đà Lạt, một số giống hồng của Trung Quốc thì có giá bán mềm hơn, dễ tiếp cận được nhiều người tiêu dùng", chị Thúy An (tiểu thương chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) chia sẻ.

Tùy theo sở thích của người tiêu dùng có thể lựa chọn loại hồng mình mong muốn.

Cũng theo các tiểu thương, trên thị trường hiện đang bán nhiều loại hồng khác nhau, người mua hàng có thể bị nhầm lần. Dưới đây là một số cách để phân biệt các loại hồng phổ biến.

Màu sắc và vỏ quả

Quả hồng da tre có màu sắc nhẹ nhàng, thanh thoát với sắc hồng nhạt. Các loại quả hồng khác, như hồng đào, hồng đỏ, lại có màu sắc đậm và sặc sỡ hơn, khiến chúng trông nổi bật và bắt mắt hơn.

Quả hồng đỏ hay hồng vàng thường có vỏ dày hơn, và đôi khi có lớp lông tơ trên bề mặt quả. Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa hồng da tre và các loại hồng khác về mặt cảm quan.

Kích thước và hình dáng

Hồng da tre có quả nhỏ và tròn đều, trong khi các loại quả hồng khác như hồng đỏ thường có quả to hơn, có hình dáng không đều và đôi khi hơi dẹt. Hồng da tre có hình dáng nhẹ nhàng, không quá phô trương, phù hợp với những người yêu thích sự đơn giản, tinh tế.

Ngược lại, các loại hồng như hồng đào, hồng đỏ lại thu hút hơn với kích thước to lớn và hình dáng ấn tượng.

Mỗi loại hồng đều có ưu điểm riêng, vừa thơm ngon, ngọt thanh hấp dẫn.

Mùi vị

Quả hồng da tre có vị ngọt nhẹ, thanh mát, không quá ngọt. Đây là sự khác biệt lớn so với các loại hồng khác như hồng đỏ, hồng đào, mà khi ăn thường có vị ngọt đậm và đôi khi hơi gắt. Hồng da tre không có hương vị quá mạnh mẽ mà thiên về sự dịu nhẹ, phù hợp với những ai yêu thích sự thanh thoát, nhẹ nhàng.

Trong khi đó, các giống hồng khác thường gây ấn tượng mạnh mẽ hơn với hương vị ngọt ngào, đậm đà.

Hạt và thịt quả

Hồng da tre có ít hạt hơn so với các loại hồng khác. Hạt của quả hồng da tre khá nhỏ và mềm, gần như không đáng kể khi ăn.

Còn đối với hồng đỏ hay hồng vàng, hạt thường lớn và có thể gây khó chịu khi ăn nếu không loại bỏ.

Thịt quả hồng da tre rất mềm và ít sợi, tạo cảm giác mịn màng khi ăn. Các loại hồng khác như hồng đào có thịt quả dày, hơi sợi và có thể hơi chua khi chưa chín hoàn toàn.

Hồng được nhiều người ưa chuộng bởi có hương vị đặc trưng, thức quả đáng thử trong những ngày trời thu.

Mùa vụ và cách thu hoạch

Mùa vụ và phương pháp thu hoạch các loại quả hồng, đặc biệt là hồng da tre, đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại chất lượng và hương vị tối ưu cho sản phẩm.

Hồng da tre có mùa vụ cực kỳ ngắn, thường chỉ kéo dài khoảng hơn 1 tháng. Các loại hồng khác thường kéo dài hơn, từ tháng 8 đến tháng 10, tạo sự phổ biến rộng rãi hơn.

Hồng da tre được thu hoạch khi quả già đến độ nhất định (còn xanh và cứng), sau đó ủ tự nhiên (thường úp ngược núm xuống) 2-3 ngày để chín dần và hết chát. Trong khi hồng giòn/ngâm lại cần ngâm trong nước vôi hoặc nước sạch để khử chát. Hồng đỏ có thể hái khi đã chín mềm trên cây hoặc ủ chín.

Cách thưởng thức

Cách tận hưởng hương vị của quả hồng da tre và các loại hồng khác thật sự không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến trải nghiệm phong phú cho người thưởng thức.

Hồng da tre: Bổ đôi và dùng thìa xúc phần thịt ruột bên trong để thưởng thức trọn vẹn vị ngọt dẻo, giòn sần sật.

Hồng vàng: Gọt vỏ và ăn trực tiếp, cắn giòn.

Hồng đỏ: Gọt hoặc lột vỏ và cắn ngập miếng khi chín mềm.

Hồng đang là một mặt hàng hoa quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.