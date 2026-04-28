Hưng Yên: Bắt 3 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ lượng lớn MDMA, Methamphetamine, Heroin và Ketamine

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa đấu tranh, triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ và khởi tố 3 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 00 giờ 15 phút ngày 4/4/2026, tại thôn Yên Thổ (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Nguyễn Văn Linh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987, trú tại Tổ dân phố Cộng Hòa, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh cùng số ma túy bị thu giữ. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm: 01 túi nilon chứa 100 viên nén màu xanh, qua giám định là ma túy MDMA, khối lượng 44,738g; 05 túi nilon chứa 992 viên nén màu xanh và màu đỏ, là ma túy Methaphetamin, khối lượng 99,000g và 02 túi nilon chứa ma túy Heroine, khối lượng 130,498g cùng một điện thoại di động Iphone 16 Promax sử dụng cho việc giao dịch ma túy.

Số ma túy trên, Hoàng Anh mang trong người với mục đích để bán nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện, thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Anh tại căn hộ 605 (tầng 6, tòa CT2, chung cư Lạc Hồng Phúc, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) tiếp tục thu giữ một túi ma tuý chứa Methaphetamine, khối lượng 1,433g.

Mở rộng điều tra, ngày 5/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trọng Lành (SN 1989, trú tại thôn Yên Thổ, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lành là đối tượng thường xuyên có giao dịch, mua bán ma túy với Nguyễn Hoàng Anh thông qua việc nhắn tin qua mạng xã hội và thanh toán tiền bằng tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Phạm Trọng Lành (bên trái) và Trần Văn Nhất (bên phải) tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tiếp trục triệu tập các đối tượng có liên quan, ngày 6/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Nhất (SN 1993, trú tại tổ dân phố Nhân Vinh, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên). Tại nhà của Nhất, Công an thu giữ 1 túi nilon chứa chất dạng tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy loại Ketamine, khối lượng 1,002g.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Trọng Lành là 2 đối tượng thường xuyên mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Mỹ Hào và xã Nguyễn Văn Linh; đối tượng Trần Văn Nhất là đối tượng thường xuyên sử dụng ma tuý và có hành vi tàng trữ ma tuý để sử dụng. Qua xét nghiệm, cả 3 đối tượng đều dương tính với các loại ma túy Amphetamine và Methamphetamine.

Ngày 8/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Anh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự; Phạm Trọng Lành về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự và Trần Văn Nhất về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.