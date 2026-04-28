Hưng Yên: Bắt 3 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ lượng lớn MDMA, Methamphetamine, Heroin và Ketamine
GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa đấu tranh, triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ và khởi tố 3 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào hồi 00 giờ 15 phút ngày 4/4/2026, tại thôn Yên Thổ (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Nguyễn Văn Linh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987, trú tại Tổ dân phố Cộng Hòa, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ gồm: 01 túi nilon chứa 100 viên nén màu xanh, qua giám định là ma túy MDMA, khối lượng 44,738g; 05 túi nilon chứa 992 viên nén màu xanh và màu đỏ, là ma túy Methaphetamin, khối lượng 99,000g và 02 túi nilon chứa ma túy Heroine, khối lượng 130,498g cùng một điện thoại di động Iphone 16 Promax sử dụng cho việc giao dịch ma túy.
Số ma túy trên, Hoàng Anh mang trong người với mục đích để bán nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện, thu giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Anh tại căn hộ 605 (tầng 6, tòa CT2, chung cư Lạc Hồng Phúc, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) tiếp tục thu giữ một túi ma tuý chứa Methaphetamine, khối lượng 1,433g.
Mở rộng điều tra, ngày 5/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trọng Lành (SN 1989, trú tại thôn Yên Thổ, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Lành là đối tượng thường xuyên có giao dịch, mua bán ma túy với Nguyễn Hoàng Anh thông qua việc nhắn tin qua mạng xã hội và thanh toán tiền bằng tài khoản ngân hàng.
Tiếp trục triệu tập các đối tượng có liên quan, ngày 6/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Nhất (SN 1993, trú tại tổ dân phố Nhân Vinh, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên). Tại nhà của Nhất, Công an thu giữ 1 túi nilon chứa chất dạng tinh thể màu trắng, qua giám định là ma túy loại Ketamine, khối lượng 1,002g.
Qua đấu tranh, bước đầu xác định Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Trọng Lành là 2 đối tượng thường xuyên mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Mỹ Hào và xã Nguyễn Văn Linh; đối tượng Trần Văn Nhất là đối tượng thường xuyên sử dụng ma tuý và có hành vi tàng trữ ma tuý để sử dụng. Qua xét nghiệm, cả 3 đối tượng đều dương tính với các loại ma túy Amphetamine và Methamphetamine.
Ngày 8/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Anh về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự; Phạm Trọng Lành về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự và Trần Văn Nhất về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồngPháp luật - 45 phút trước
GĐXH - Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảoPháp luật - 50 phút trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ lập khống chứng từ đào tạo nghề xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam. Kế toán của trung tâm bị cáo buộc trực tiếp thực hiện hành vi gian dối nhằm quyết toán sai, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.
Nhóm đối tượng sang Campuchia làm 'rửa tiền', bị khởi tố khi vừa về nướcPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi “rửa tiền” cho một công ty lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trung chuyển dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Ninh Bình: Khởi tố thanh niên bán, cầm cố 112 chỉ vàng giả thu về hơn 1,6 tỷ đồngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại tỉnh Ninh Bình) bị Công an khởi tố, điều tra.
Quảng Ninh: Truy bắt thành công đối tượng có hành vi giết người sau 16 giờ gây ánPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Sau 16 truy xét, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ đối tượng có hành vi giết người Cù Văn An khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phépPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính.
Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TPHCM đã triệt phá cơ sở sản xuất và tiêu thụ lượng lớn mì tươi chứa chất cấm do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.
Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...
Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.
Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tốPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460kg chất thải rắn...
