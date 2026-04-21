Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túy
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.
Ngày 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin.
Theo đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên vào khu vực biên giới các xã Dào San, Sì Lở Lầu, Khổng Lào (Lai Châu), sau đó tìm cách đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu được xác định là Ly A Thọ (SN 1997, trú tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án 0426T, với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ các đối tượng phạm tội.
Đến 12h30 ngày 15/4, tại tỉnh lộ 132, thuộc bản Xín Chải, xã Sì Lở Lầu, Ban chuyên án bắt quả tang Ly A Thọ khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 9 bánh heroin (khối lượng gần 3kg), 1 xe máy và nhiều vật chứng liên quan.
Mở rộng điều tra, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt khẩn cấp và khám xét đối với Lý A Dìa (SN 1991) và Lầu A Páo (SN 1987), cùng trú tại xã Sì Lở Lầu, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại nơi ở của Lý A Dìa gồm 1 gói chứa 2,25g heroin, 1 gói chứa 2,09g nhựa thuốc phiện và nhiều vật chứng khác.
Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận trước đó đã bán 4 bánh heroin cho Lý A Dìa và một đối tượng tên M.A.P, có sự môi giới, hỗ trợ của Lầu A Páo, với giá 60 triệu đồng/bánh. Sau khi mua bán trót lọt, các đối tượng tiếp tục liên hệ yêu cầu Thọ mang 9 bánh heroin đến giao dịch với giá 450 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Tại lễ biểu dương sáng 21/4, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của các lực lượng trong đấu tranh thành công chuyên án 0426T. Ông nhấn mạnh đây là chiến công tiêu biểu, thể hiện tinh thần quyết liệt, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.
Đồng thời, yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, bộ đội biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Theo Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung hoàn thiện hồ sơ vụ án, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
