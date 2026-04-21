Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túy

Thứ ba, 17:42 21/04/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 21/4, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0426T, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin.

Theo đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên vào khu vực biên giới các xã Dào San, Sì Lở Lầu, Khổng Lào (Lai Châu), sau đó tìm cách đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu được xác định là Ly A Thọ (SN 1997, trú tại xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án 0426T, với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túy - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, các lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án - (ảnh CALC).

Đến 12h30 ngày 15/4, tại tỉnh lộ 132, thuộc bản Xín Chải, xã Sì Lở Lầu, Ban chuyên án bắt quả tang Ly A Thọ khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 9 bánh heroin (khối lượng gần 3kg), 1 xe máy và nhiều vật chứng liên quan.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt khẩn cấp và khám xét đối với Lý A Dìa (SN 1991) và Lầu A Páo (SN 1987), cùng trú tại xã Sì Lở Lầu, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại nơi ở của Lý A Dìa gồm 1 gói chứa 2,25g heroin, 1 gói chứa 2,09g nhựa thuốc phiện và nhiều vật chứng khác.

Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận trước đó đã bán 4 bánh heroin cho Lý A Dìa và một đối tượng tên M.A.P, có sự môi giới, hỗ trợ của Lầu A Páo, với giá 60 triệu đồng/bánh. Sau khi mua bán trót lọt, các đối tượng tiếp tục liên hệ yêu cầu Thọ mang 9 bánh heroin đến giao dịch với giá 450 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Lai Châu: Thu giữ 9 bánh heroin trong chuyên án ma túy - Ảnh 2.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu, biểu dương lực lượng Ban Chuyên án - (ảnh CALC).

Tại lễ biểu dương sáng 21/4, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của các lực lượng trong đấu tranh thành công chuyên án 0426T. Ông nhấn mạnh đây là chiến công tiêu biểu, thể hiện tinh thần quyết liệt, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, bộ đội biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung hoàn thiện hồ sơ vụ án, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Tin liên quan

Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công

Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công

Bắt giữ hai thanh niên mua bán ma túy ngay cổng trường giờ tan học

Bắt giữ hai thanh niên mua bán ma túy ngay cổng trường giờ tan học

Bắt trùm ma túy sau nhiều ngày trốn trong rừng

Bắt trùm ma túy sau nhiều ngày trốn trong rừng

Ninh Bình: Vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phát hiện dương tính ma túy

Ninh Bình: Vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phát hiện dương tính ma túy

Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà Nội

Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà Nội

Điều tra mở rộng vụ cung cấp thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên

Điều tra mở rộng vụ cung cấp thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp suất ăn, thực phẩm vào trường học tại Thái Nguyên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thái Nguyên đồng thời khuyến cáo người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.

Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Công an Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe máy gây tai nạn tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm người phụ nữ đi xe mô tô Honda Dream, có đầu biển số “88” gây tai nạn cho cụ ông đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Khánh Toàn khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Hưng Yên: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 13 - 19/4/2026)

Hưng Yên: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 13 - 19/4/2026)

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo 67 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 13 - 19/4/2026.

Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cố

Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cố

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, hai mẹ con ở Hà Tĩnh mượn 4 xe máy của người khác rồi đưa đi cầm cố.

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí, tụ tập đua xe

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí, tụ tập đua xe

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí và sử dụng mô tô tham gia giao thông với dấu hiệu đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam đối tượng đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam đối tượng đổ trái phép hơn 500 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Tiếp nhận 523 tấn chất thải rắn thông thường từ nhiều nguồn khác nhau gây ô nhiễm môi trường, Hồ Văn Kha (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bị Công an Đồng Nai khởi tố.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượng

Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, Tùng, Hà, Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88” và được hưởng 381 triệu đồng.

Video: Cận cảnh người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa

Video: Cận cảnh người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM Ngân hàng MB Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Hà Nội: Tung tin giả về Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, 3 trường hợp bị xử phạt nặng

Hà Nội: Tung tin giả về Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, 3 trường hợp bị xử phạt nặng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic (TP Hà Nội), 3 chủ tài khoản Facebook đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về việc bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Triệt xoá 8 điểm nhóm, xử lý kẻ cầm đầu 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Trị

Triệt xoá 8 điểm nhóm, xử lý kẻ cầm đầu 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Trị

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Lực lượng chức năng đã xử lý đối tượng cầm đầu và những người liên quan; thu nhiều tài liệu, vật chứng.

Xem nhiều

Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượng

Triệt phá đường dây đánh bạc qua trang "QQ88", khởi tố 11 đối tượng

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan Công an xác định, Tùng, Hà, Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88” và được hưởng 381 triệu đồng.

Video: Cận cảnh người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa

Video: Cận cảnh người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa

Pháp luật
Triệt xoá 8 điểm nhóm, xử lý kẻ cầm đầu 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Trị

Triệt xoá 8 điểm nhóm, xử lý kẻ cầm đầu 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Trị

Pháp luật
Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cố

Thiếu tiền trả nợ, hai mẹ con mượn xe máy đi cầm cố

Pháp luật
Ninh Bình: Đối tượng hung hãn dùng hai dao tấn công, một trưởng thôn tử vong tại chỗ

Ninh Bình: Đối tượng hung hãn dùng hai dao tấn công, một trưởng thôn tử vong tại chỗ

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
