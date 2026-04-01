Bắt trùm ma túy sau nhiều ngày trốn trong rừng
GĐXH - Sau 6 ngày truy bắt xuyên rừng, Công an Hà Tĩnh đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Trung Thành – đối tượng cầm đầu tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Mai Hoa, thu giữ lượng lớn hồng phiến, heroin và ma túy đá.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm ma túy, bắt giữ Nguyễn Trung Thành (SN 1975, trú thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa) cùng một số đối tượng liên quan.
Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định Thành là đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động tinh vi, khép kín, chủ yếu giao dịch với các con nghiện quen biết nhằm tránh sự phát hiện.
Trước tính chất nguy hiểm của đối tượng, cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Khoảng 15h ngày 12/3, lực lượng chức năng bắt quả tang Phan Trọng Tài (SN 1980, trú thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 viên hồng phiến cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.
Cùng thời điểm, cơ quan công an triệu tập Lê Văn Dũng (SN 1991, trú xã Sơn Giang) và Lê Đình Hùng (SN 1984, trú xã Tứ Mỹ); các đối tượng khai nhận mua ma túy từ Nguyễn Trung Thành để sử dụng.
Từ tài liệu thu thập được, khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, đồng thời tổ chức bắt giữ khi đối tượng đang bán ma túy cho Nguyễn Văn Trí (SN 1991, trú xã Tứ Mỹ).
Tuy nhiên, lợi dụng việc thông thuộc địa hình, Thành đã bỏ chạy, tẩu thoát vào khu vực rừng núi xã Mai Hoa qua các đường mòn hiểm trở. Trong quá trình truy bắt, đối tượng liên tục thay đổi hướng di chuyển, luồn lách qua khu vực rậm rạp, khe suối nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng.
Đến ngày 15/3, khi bị siết chặt vòng vây, Thành móc nối với Trần Quốc Hoàn (SN 1983, trú xã Vũ Quang) để tìm đường trốn sang Lào qua các lối mở. Nắm bắt kế hoạch này, lực lượng công an đã bố trí nhiều mũi chốt chặn.
Dù tiếp tục tìm cách lẩn trốn trong khu vực đồi núi, song với quyết tâm không để đối tượng thoát thân, các lực lượng đã kiên trì bám địa bàn, siết chặt vòng vây. Đến ngày 18/3, khi Nguyễn Trung Thành xuất hiện tại khu vực bờ sông Ngàn Sâu (thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa), lực lượng chức năng đồng loạt khống chế bắt giữ đối tượng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Trung Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Phan Trọng Tài về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Trần Quốc Hoàn về tội “Che giấu tội phạm”. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.
Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn ma túy. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
