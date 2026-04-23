Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới
GĐXH - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng có quan hệ thân tộc, hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Thông tin từ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
Đây là đường dây hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng quan hệ thân tộc để tổ chức hoạt động khép kín, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.
Theo cơ quan chức năng, 2 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển nhựa thuốc phiện vào hồi 11h10p ngày 14/4, tại địa bàn bản Đoàn Kết (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên) là Bàn Sành Quang (SN 2000, trú tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng) và Chảo Tả Mẩy (SN 1995, trú tại xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên). Tang vật thu giữ gồm: 10kg nhựa thuốc phiện, 04 xe mô tô, 07 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.
Mở rộng đấu tranh cùng chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm: Chảo Sành Chang (SN 1970, trú tại xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên); Trang A Hảng (SN 1970, trú tại xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên); Chảo Sềnh Chòi (SN 1975) và Chảo Sềnh Nhàn (SN 1989) cùng trú tại xã Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng). Đây là các đối tượng giữ vai trò quan trọng trong khâu tiếp nhận, trung chuyển và phân phối ma túy trên địa bàn 2 tỉnh.
Sáu đối tượng này được lực lượng chức năng xác định có quan hệ thân tộc, cư trú tại hai tỉnh Điện Biên và Cao Bằng đã câu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoại biên vào nội địa, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Cơ quan Công an đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
