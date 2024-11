iPhone giá rẻ đáng mua nhất hiện nay có hiệu năng cao, camera xịn: iPhone 12 xếp thứ mấy?

iPhone giảm giá nhưng vẫn phải đảm bảo các tiêu chí thiết kế đẹp, cấu hình mượt mà. Trong đó, iPhone 12, iPhone 13 Pro và iPhone 14 Plus đang là sự lựa chọn hàng đầu của người mua.



iPhone 12 ~ 8 triệu đồng

iPhone 12.

Trong khoảng tầm giá 8 triệu đồng, iPhone 12 trở thành sản phẩm cực 'hời' với hiệu năng tốt, hỗ trợ nâng cấp phiên bản iOS 18 mới nhất và thiết kế gần như tương đồng so với iPhone 16.

Đánh giá iPhone 12

iPhone 12 nổi bật với màn hình 6.1 inch gọn gàng, sắc nét với tấm nền OLED, chip xử lý Apple A14 Bionic đáp ứng trải nghiệm mượt mà với các tác vụ thông thường. Hệ thống 2 camera chính ở mặt sau 12MP, hỗ trợ góc rộng và góc siêu rộng. Đồng hành theo đó là nhiều màu sắc để bạn thoải mái lựa chọn.

iPhone 14 Plus ~ 16 triệu đồng

iPhone 14 Plus.

Là một người dùng yêu thích kích thước màn hình lớn, iPhone 14 Plus sẽ là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Thay vì bỏ ra đến 25 triệu đồng để sở hữu iPhone 16 Plus với không có quá nhiều nâng cấp về ngoại hình, iPhone 14 Plus giúp bạn tiết kiệm được 10 triệu đồng với loạt những đặc điểm ấn tượng.

Đánh giá iPhone 14 Plus

iPphone 14 Plus có màn hình 6.7 inch Super Retina XDR OLED, hệ thống 2 camera góc rộng và góc siêu rộng 12MP, chip xử lý Apple A15 Bionic hỗ trợ cập nhật phần mềm trong nhiều năm tới, 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong.

iPhone 13 Pro ~ 14 triệu đồng

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro hiện có giá chỉ từ 14 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro với màn hình tần số quét 120Hz sẽ mang đến những trải nghiệm vuốt chạm không hề thua kém với các mẫu iPhone 16 Pro Series. Màn hình tần số quét cao hiện chỉ có trên các dòng Pro từ iPhone 13 trở lên và không được trang bị đối với các phiên bản tiêu chuẩn. Máy có kích thước gọn gàng 6.1 inch, hệ thống 3 camera với độ phân giải 12MP, trong đó có một ống tele chuyên phục vụ chụp chân dung, một ống góc siêu rộng và tiêu cự thông thường. Bộ nhớ RAM 6GB và bộ nhớ trong tiêu chuẩn 128GB. Máy đi kèm chip xử lý Apple A15 được hỗ trợ cập nhật dài lâu trong thời gian tới.