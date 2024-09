Kẻ sát nhân ẩn mặt (P1): Vụ giết người không nhân chứng

Bà Hà Thị T (54 tuổi) sống ở xã Vĩnh Ninh từ lâu. Trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ này thường ở một mình. Sáng 6/7/2021, vài người dân đi làm qua khu vực nhà bà T đã phát hiện bà này tử vong phía vườn sau nhà sát đường tàu. Thông tin về cái chết bất thường của người phụ nữ độc thân này được báo lên Công an huyện Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Bình.



Tại hiện trường, công an xác định bà T tử vong trước đó nhiều giờ. Nơi bà T được phát hiện có nhiều vết máu vương vãi, cây cỏ đổ rạp giống như có sự vật lộn, chống cự. Công tác pháp y cho thấy nạn nhân bị 61 vết thương trên cơ thể, trong đó có 8 vết ở các vùng hiểm, gây suy hô hấp cấp, mất máu và tử vong.

Với những vết thương sắc lẹm, công an nhận định chúng được gây bởi vật sắc, nhọn. Nghi phạm dường như rất quyết tâm tước đoạt mạng sống của bà T nên ra tay rất "dứt khoát" và dã man. Công an tìm thấy một đôi dép nhựa của nạn nhân, ngoài ra không có gì thêm.

Nơi bà T bị sát hại cách nhà vài mét, các điều tra viên cho rằng nhiều khả năng nạn nhân đang làm gì đó ở khu vực hiện trường và kẻ sát nhân thì đã "đợi sẵn". Như thế, vụ án này phần nhiều sẽ xuất phát từ những mâu thuẫn, thù tức cá nhân, không có dấu hiệu của một vụ án "cướp hay trộm cắp".

Nạn nhân được người thân tổ chức an táng (ảnh tư liệu)

Theo người dân xã Vĩnh Ninh, bà T sống hiền lành, chưa từng bị điều tiếng gì. Kết quả xác minh nhân thân cũng cho thấy nạn nhân T không có quan hệ làm ăn, không có mâu thuẫn, xích mích gì với hàng xóm láng giềng hay ngoài xã hội. Nếu cái chết của bà T là hậu quả từ những bức xúc cá nhân thì rõ ràng việc điều tra sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Nhà bà T nằm sát đường tàu hỏa, các điều tra viên phát hiện có nhiều vết máu dạng giọt rải rác từ chỗ nạn nhân nằm ra tới đường ray. Khi đi dọc đường tàu, công an tìm thấy một bao thuốc lá hút dở rơi dưới đất. Những dữ liệu này cho thất nghi phạm khả năng là nam giới, sau khi gây án đã bỏ trốn một cách vội vã và làm rơi đồ. Tiếp tục mở rộng khu vực khám nghiệm, tại một mương nước gần đường ray, công an tìm thấy chiếc túi giả da màu đen và hai phần của một chiếc kéo đã được cháo chốt, để rời. Trên lưỡi kéo còn có nhiều vết nâu đã khô nghi máu.

Sau khi đánh giá lại toàn bộ những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Quảng Bình nhận định hung thủ sát hại bà T là nam giới, hung khi chính là hai lưỡi kéo được mài chốt, tách rời. Trên thực tế, hung khí này phù hợp với những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Hung thủ gây án xong đã rơi đi vội vã và vứt tang vật rải rác dọc đường nhằm phi tang.

Dù đã xác định được động cơ, cách thức gây án của hung thủ, tuy nhiên do nạn nhân T sống khép kín, ít giao du bên ngoài nên công an rất khó "lần ra" những mâu thuẫn có thể dẫn tới vụ án. Thời điểm bà T bị sát hại hoàn toàn không có nhân chứng, chính vì thế công an cũng không thu được thông tin gì giá trị.

Bà T có một cô con gái, người này đã lập gia đình và từng đi xuất khẩu lao động. Tập trung tìm hiểu mối quan hệ này, các trinh sát được biết, con rể bà T trước đây đi làm ăn ở nước ngoài. Sau một thời gian thì con gái nạn nhân cũng sang cùng chồng. Ở nơi đất khách quê người, hai vợ chồng người con gái đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn gay gắt. Chính từ những "xô xát" này, bà T cũng bị cuốn vào và trở nên "đối đầu" khá căng thẳng với người con rể tên Lê Văn Triển (SN 1988, trú cùng địa phương).

Việc người con rể nạn nhân bất ngờ "xuất hiện" đã trở thành manh mối quan trọng, không thể bỏ qua. Công tác nắm tình hình cũng cho thấy, sau ngày bà T được phát hiện đã chết, Triển vắng mặt khỏi địa phương một cách bí ẩn. Anh ta đi đâu, làm gì không ai rõ.

(Còn nữa)