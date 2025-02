Kể từ 1/3/2025 người dân tố giác, báo tin về tội phạm thì cần làm theo thủ tục này

Theo hướng dẫn, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm; cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố có quyền:

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa;

- Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm, trình bày trung thực về những tình tiết mà mình biết về sự việc.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến cơ quan có thẩm quyền dưới hình thức:

- Trực tiếp đến tố giác về tội phạm hoặc đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến báo tin về tội phạm.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến gửi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bằng văn bản.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua điện thoại trực ban của cơ quan có thẩm quyền.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua phương tiện thông tin đại chúng, qua hòm thư điện tử, báo nói, báo hình hoặc qua ứng dụng VNeID.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua đơn, thư, được gửi qua đường bưu điện, giao liên.

Các khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc thẩm quyền giải quyết của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân:

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh bố trí tại Công an cấp xã trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh;

- Khiếu nại quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện ban hành trước ngày giải thể Công an cấp huyện: Gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh;

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh;

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

- Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp phó, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trừ việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ: Gửi cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đó xem xét, giải quyết.

Cơ quan điều tra của Công an nhân dân tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt trong trường hợp đang có quyết định truy nã, các trường hợp phạm tội quả tang; tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án hình sự do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến. Các đơn vị, cơ quan tiếp nhận gồm:

+ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an;

+ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội;

+ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu;

+ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy;

+ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh;

+ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh;

+ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an cấp tỉnh;

+ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an cấp tỉnh;

+ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an;

+ Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh;

+ Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân;

+ Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an.

Ngoài ra, các cơ quan khác của Công an nhân dân phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì tiếp nhận để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết.